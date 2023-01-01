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Ferrari S.p.A. 是一家意大利豪华跑车制造商，总部位于意大利马拉内罗。该公司由恩佐·法拉利 (Enzo Ferrari) 于 1939 年从阿尔法·罗密欧 (Alfa Romeo) 赛车部门创立，名为 Auto Avio Costruzioni，于 1940 年制造了第一辆汽车，并于 1947 年生产了第一辆带有法拉利标志的汽车。

网站： ferrari.com

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