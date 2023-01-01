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FinecoBank S.p.A.，简称 FinecoBank 或 Fineco，是一家专门从事在线经纪业务的意大利银行。 Fineco 于 1999 年推出面向零售交易者的 Fineco Online 服务，于 2014 年成为上市公司，并自 2019 年起独立于裕信银行集团。
网站： finecobank.com
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