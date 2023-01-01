Yelp 是一家美国上市公司，总部位于加利福尼亚州旧金山。该公司开发、托管和营销 Yelp.com 网站和 Yelp 移动应用程序，这些应用程序发布有关企业的众包评论。它还运营名为 Yelp Reservations 的在线预订服务。 Yelp 于 2004 年由 PayPal 前员工 Russel Simmons 和 Jeremy Stoppelman 创立。 Yelp 的使用量不断增长，并在接下来的几年中筹集了几轮资金。到 2010 年，该网站的收入已达 3000 万美元，网站发布了约 450 万条众包评论。从 2009 年到 2012 年，Yelp 的业务遍及欧洲和亚洲。 2009年，它与谷歌就潜在收购进行了多次谈判。 Yelp 于 2012 年 3 月成为上市公司，并于两年后首次实现盈利。截至 2019 年第二季度，Yelp 报告称，每月平均有 6180 万台式电脑独立访问者和 7670 万移动网站独立访问者。截至 2019 年 6 月 30 日，Yelp 在其投资者关系页面上表示，其网站上有 1.92 亿条评论。该公司被指控使用不公平做法从其网站上评论的企业中获取收入 - 例如，通过展示对于不购买其广告服务的公司，或者通过突出显示此类免费公司竞争对手的广告，或者相反，通过以“目前不推荐”为由将负面评论从公司的总体评级中排除，可以获取更多负面评论信息。 ”也有人抱怨其一些广告销售代表采取了激进和误导性的策略。该公司的评论系统的可靠性也受到外部用户提交虚假评论的影响，例如公司为宣传自己的业务而提交的虚假正面评论或针对竞争业务提交的虚假负面评论——这种做法有时被称为“astroturfing” ，该公司试图通过各种方式来应对这一问题。

网站： yelp.com

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