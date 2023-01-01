Whoogle
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使用 WebCatalog 上“Whoogle”的 Mac、Windows、Linux 版桌面应用增强您的体验。
在提供多种增强功能的无干扰窗口中运行应用。
无需切换浏览器即可轻松管理和切换多个帐户和应用。
将 Web 应用附加到菜单栏（托盘），通过键盘快捷键快速访问。
将应用设为默认电子邮件客户端、排列窗口、控制通知等！
当您离开办公桌时，使用密码或触控 ID 锁定应用。
拦截广告，阻止跟踪器访问您的个人数据，并加快网站速度。
获取 Google 搜索结果，但不含任何广告、javascript、AMP 链接、cookie 或 IP 地址跟踪。一键轻松部署为 Docker 应用程序，并可使用单个配置文件进行自定义。作为桌面和移动设备上的主要搜索引擎替代品，可以快速而简单地实施。
网站： github.com
免责声明：WebCatalog 与“Whoogle”没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。
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