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每个人都想要更智能的生活，但没有人考虑更智能的工作。我们都想工作，如果可能的话，希望在工作中获得乐趣，我们绝对不想浪费时间收集数据和整理数字。这就是我们创建项目管理工具的原因：它简单、自动化且集成。为什么要留给我们自己呢？
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