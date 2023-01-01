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在提供多种增强功能的无干扰窗口中运行应用。

无需切换浏览器即可轻松管理和切换多个帐户和应用。

将 Web 应用附加到菜单栏（托盘），通过键盘快捷键快速访问。

将应用设为默认电子邮件客户端、排列窗口、控制通知等！

当您离开办公桌时，使用密码或触控 ID 锁定应用。

拦截广告，阻止跟踪器访问您的个人数据，并加快网站速度。

Riser 提供一款一体化小型企业应用程序，可提升您的业务、提高您和您团队的生产力，并最终提高您的利润。 创建提案、合同、发送发票、收取付款，并使用同一部手机上的两个号码将您的工作和个人生活分开。使用共享收件箱、通话录音辅导、任务管理和提案/估算/合同/发票等专业工具提升您的业务和团队，同时通过 Riser 应用程序随时随地保持联系。 不需要公司电话号码？没问题，选择您想要使用的工具！

网站： riserphone.com

免责声明：WebCatalog 与“Riser”没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。

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