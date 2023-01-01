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在提供多种增强功能的无干扰窗口中运行应用程序。
无需切换浏览器即可轻松管理和切换多个账户和应用程序。
将网络应用程序附加到菜单栏（托盘），通过键盘快捷键快速访问。
将应用程序设为默认电子邮件客户端、排列窗口、控制通知等等！
当您离开办公桌时，使用密码或触控 ID 锁定应用程序。
拦截广告、阻止跟踪器访问您的个人数据并加快网站速度。
功能性 UI 和端到端测试工具。 结合机器人流程自动化、AI/ML 和自然语言编程，提供无与伦比的创作体验，同时将测试维护减少到接近于零。
网站： virtuoso.qa
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