VCAT.AI是一家自动营销视频制作商，基于AI的SaaS解决方案。只需 1 分钟即可制作仅包含产品 URL 的营销视频。不仅有数十个简短的营销视频，还有各种尺寸的横幅图像。 VCAT.AI去年推出了测试版，目前正在快速增长。 我们通过在各个行业建立长期合作伙伴关系并在推出后的短短一年内与多个平台进行整合，展示了我们的增长潜力。 我们现在正准备根据 CES 合作伙伴的需求进行全球扩张。 准备生成视频 AI 解决方案，只需单击一下或输入文本即可生成视频和图像。

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