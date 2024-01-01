替代项 - VCAT.AI
Questgen.ai
questgen.ai
Questgen 是一款 AI 测验生成器，可生成各种评估，例如多项选择题 (MCQ)、具有多个正确答案的 MCQ、对/错问题、填空题、高阶问题、匹配以下问题以及布鲁姆分类测验等，一键完成。 您可以对生成的工作表进行编辑和修改，然后以多种可用格式（如 PDF、QTI、Moodle XML、CSV、文本等）导出。
Garson.io
garson.io
Garson.io 是一款隐私优先的人工智能写作助手，专为产品营销人员设计。它有助于完善写作技巧，同时确保敏感数据的安全。借助 Garson.io，您可以将撰写专业电子邮件和博客文章的速度提高 10 倍。只需将您的作品复制并粘贴到 CMS 中即可进行发布或存储以进行进一步增强。立即开始您的免费帐户，体验更高的写作水平和节省时间的好处。无需信用卡。 * Privacyfirst 为产品营销人员提供人工智能写作助手 * 帮助完善写作技巧，同时保证敏感数据的安全 * 撰写专业电子邮件和博客文章的速度提高 10 倍 * 用于电子邮件、博客文章和产品描述的文案写作工具 * 提供并排作曲家、情感选择器、...
Ecomtent
ecomtent.ai
Ecomtent 是一家由 Techstars 支持的公司，帮助品牌利用生成式人工智能创建优化的产品列表。使用 Ecomtent 的自助服务工具，客户可以： * 生成精美的产品生活方式图像 * 从数百个模板即时生成信息图表 * 生成任何语言的优化副本 一切都在几秒钟之内。 精选：Helium 10 Elite |电子商务直播|卖家会议 |盖蒂达 |打破|英国在线卖家 |卖家大会 |奇妙的日子|人工智能商业峰会 |霓虹脉冲| AMZ线上峰会|人工智能查找器 | ASGTG | 7图卖家峰会|营销视角播客 | ＆ 更多的...
storywise
storywi.se
加速需求编写并提供精确的建议，避免额外的工作并确保开发更加清晰 节省时间并编写易于理解的软件需求。创建软件需求非常耗时，因此通常无法正确完成。需求的模糊性会导致项目延误和成本高昂的返工。 Storywise 简化了流程，减少了错误，并帮助创建清晰、全面的需求 - 其设计目的不是为了取代而是为了增强传统项目管理工具的能力。
Arible AI
arible.co
Arible 是一款人工智能头像生成器，只需与人工智能机器人聊天即可创建高质量的照片和肖像。无需相机、摄影师或复杂的编辑！ * 基于您脸部的无限高分辨率肖像 * 1000+头像定制选项 * 通过 Discord 机器人或网络界面灵活使用 * 混合搭配 Arible 开源社区的风格 * 集成人脸捕捉技术 * 逼真的图像与真实照片没有区别 * 比雇用摄影师便宜得多