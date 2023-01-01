Quiver Quantitative

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去年，华尔街在另类数据上花费了超过 20 亿美元。我们将免费将其带到您的手机上。 去年，我们一直在抓取和汇总数十个替代数据集，涵盖从 WallStreetBets 讨论到企业游说，再到美国参议员和众议员个人股票交易的所有内容。 我们可以轻松地从这些数据中找到可行的见解，并获得市场上的信息优势。

网站： quiverquant.com

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