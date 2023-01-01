U.STRA ITSM

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在提供多种增强功能的无干扰窗口中运行应用。

无需切换浏览器即可轻松管理和切换多个帐户和应用。

将 Web 应用附加到菜单栏（托盘），通过键盘快捷键快速访问。

将应用设为默认电子邮件客户端、排列窗口、控制通知等！

当您离开办公桌时，使用密码或触控 ID 锁定应用。

拦截广告，阻止跟踪器访问您的个人数据，并加快网站速度。

作为 AWS、NCP、TOAST 和 Azure 的合作伙伴 积累了各行业IT+业务知识的云专家 我们提供AWS、NCP、TOAST、Azure等咨询、建设和运营服务。 特别是，基于此 IT 专业知识，AWS、NCP、TOAST、Azure 等。 我们在云咨询和迁移方面拥有优势。

网站： ustracloud.com

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