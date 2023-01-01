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Trumpia 是一家在线多渠道营销和消息软件提供商，为企业、非营利组织和各类会员组织提供移动营销、电子邮件营销、语音广播、即时消息和社交媒体营销工具。Trumpia 排名第 46 位在软件公司中排名第 33 位，在洛杉矶都市区排名第 33 位，在加州 100 强公司中排名第 80 位，在 Inc. 5000 家 2012 年增长最快公司名单中排名第 515 位。 2011 年，网站杂志将 Trumpia 评为软件公司前 3 名。 “移动服务领域前 50 名推动者和推动者”。Trumpia.com 总部位于加利福尼亚州阿纳海姆，由总部位于加利福尼亚州的 DoCircle, Inc. 所有和运营。

网站： trumpia.com

免责声明：WebCatalog 与“Trumpia”没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。

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