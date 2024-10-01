替代项 - Trumpia
Odoo
odoo.com
Odoo 是一款业务管理软件，包括 CRM、电子商务、计费、会计、制造、仓库、项目管理和库存管理。社区版本是自由软件，根据 GNU LGPLv3 许可。还有一个专有的“企业”版本，它具有额外的功能和服务。该框架和核心 ERP 模块的源代码由总部位于比利时的 Odoo S.A. 策划。
Podium
podium.com
Podium 是一款由 AI 提供支持的一体化潜在客户转换和沟通平台，可与您已使用的工具集成。超过 100,000 家企业使用 Podium 在竞争中脱颖而出。 * Podium 是一种通信工具，可帮助企业进行网站转换和客户互动。 * 评论者经常提到从任何设备访问应用程序的便利性、易用性以及对客户沟通和网站转化的积极影响。 * 用户提到了客户服务响应时间的问题、某些功能的困难以及对定价和合同条款的不满。
Sideline
sideline.com
从任何设备访问您的 Sideline 电话号码以进行在线消息传递。借助网络消息传递，您可以在舒适的桌面上通过短信保持联系。
ManyChat
manychat.com
Manychat 是全球 D2C 品牌、零售商店、非营利组织、餐厅、房地产公司的第一大全渠道平台。 Manychat 成立于 2016 年，每年支持超过 10 亿次对话，在 190 多个国家/地区使用。立即吸引您的客户。在 Instagram 私信、Facebook Messenger、WhatsApp 和 SMS 中自动进行交互式对话，以发展您的品牌。无论您是希望产生更多潜在客户、自动化营销活动，还是通过增加 SLA 时间来提高客户满意度，Manychat 都拥有满足您企业营销需求的所有工具。这就是聊天营销和Manychat。
Klaviyo
klaviyo.com
Klaviyo 通过智能营销自动化平台推动更智能的数字关系，该平台由所有客户推动，并从第一天起就进行了规模化设计。 Klaviyo 建立在灵活、实时的数据库之上，集中了所有客户数据（来自整个技术堆栈、任意时间长度、完整的详细信息），可以轻松创建、交付和优化令人难以置信的复杂和个性化体验。电子邮件、短信、移动应用程序、评论、网络、付费广告等等。使用 Klaviyo 加入超过 13 万付费客户的行列，提高转化率和客户终身价值，并按照他们自己的方式实现增长。了解更多信息，请访问 klaviyo.com。
Brevo
brevo.com
在当今竞争激烈的商业环境中，提供卓越的客户服务对于打造蓬勃发展的品牌至关重要。借助 Conversations by Brevo，您可以将客户支持提升到新的高度，同时促进销售并培养持久的客户关系。我们强大的一体化平台使您的团队能够提供一流的支持并简化您的客户服务运营。 真实的谈话，实时 对话集成了电子邮件、实时聊天和 Facebook、WhatsApp 和 Instagram 等社交媒体渠道。不再需要进行选项卡调整或复制粘贴。将所有客户交互集中在一个方便的源中。 将访客转化为客户并释放收入增长 使用我们的实时聊天小部件和聊天机器人吸引潜在客户，确保他们在离开您的网站之前进行转化。留住并培养...
JustCall
justcall.io
JustCall：一体化业务通信平台通过语音、短信、电子邮件和 WhatsApp 与潜在客户和现有客户联系。通过 100 多个集成和 AI 魔法实现工作流程自动化，并观察您的业务在自动驾驶仪上成长。 JustCall 受到全球 6,000 多家企业的信赖，使面向客户的团队能够在实时和呼叫后人工智能见解的推动下提供完美的客户交互。需要注意的 JustCall 顶级功能： ✅ 呼入和呼出呼叫 ✅ 发送和接收短信和彩信 ✅ 销售拨号器（自动、预测和强力拨号器） ✅ 短信工作流程 ✅ 短信机器人 ✅ 多级 IVR ✅ 实时客服协助 ✅ 人工智能- 支持 SMS Copilot ✅ AI 辅导 ✅ 情绪...
Zoho Campaigns
zoho.com
促进销售的电子邮件营销软件。 创建、发送和跟踪电子邮件营销活动，帮助您建立强大的客户群。从精美的电子邮件模板到易于使用的编辑器，从自动化工具到实时分析，Zoho Campaigns 拥有一切。
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign for Marketing 连接您在业务中使用的每个工具和渠道，以便在客户生命周期的每个状态下吸引客户。利用来自电子邮件营销、社交媒体、数字广告和您的网站的数据，与您的联系人定制个性化的接触点，确保您的营销有效、有吸引力且令人难忘，而不会浪费您的时间。我们让自动化为您服务，这样您就可以专注于使您的业务与众不同的个人风格，并确保您没有错过与任何客户的任何一步。您可以使用 ActiveCampaign 执行哪些操作？ - 在所有客户接触点上实现自动化个性化体验 - 跟踪整个客户生命周期中的买家偏好、行为和许多自定义属性，以进行更深入的细分和更有效的推广 - 基于几乎任...
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc. 是一家在线营销公司，总部位于马萨诸塞州沃尔瑟姆，在科罗拉多州拉夫兰设有办事处；和纽约，纽约。 Constant Contact 提供电子邮件、社交媒体和活动营销工具，帮助小型企业扩大客户群。
Textline
textline.com
为现代支持和销售团队提供快速、友好、便捷的商务短信渠道，让业务变得个性化。在最安全的商业短信平台上通过双向通信建立更牢固的客户关系。我们帮助包括 1-800-GOT-JUNK?、Tuft & Needle 和 Stuart Weitzman 在内的数千家公司打造创新的客户和员工体验。在 www.textline.com 上注册免费试用，无需信用卡。问题？请致电 +1 415-849-4349 给我们发短信。
Keap
keap.com
Keap 是一款一体化 CRM 以及销售和营销自动化平台，旨在发展您的业务。借助 Keap，您可以轻松捕获、组织、跟踪和培育所有潜在客户，以增加销售额和收入。为了确保您的成功，Keap 还提供专家指导、深入培训、出色的支持和专门的企业家社区。
Heymarket
heymarket.com
Heymarket 是一种极其直观的商业文本解决方案，可在您的员工和客户之间提供安全可靠的短信。快速、轻松地大规模发送个性化短信，以获得快速响应并保持客户参与。在一处管理您的所有商务短信和文本对话，包括 WhatsApp、Facebook 和 Instagram Messenger、Google 的 Business Messages 和 Apple Messages for Business。用户喜欢 Heymarket！共享收件箱、预定文本、自动回复、带有自定义字段的易于使用的模板以及点滴营销活动只是使 Heymarket 成为客户成功、营销、销售和运营团队首选的部分功能。管理员和 IT ...
Vonage
vonage.com
Vonage（法定名称 Vonage Holdings Corp.）是一家美国上市商业云通信提供商。该公司成立于 2001 年，总部位于新泽西州霍姆德尔镇，是一家基于互联网协议语音 (VoIP) 的住宅电信服务提供商。 截至 2020 年，Vonage 的综合收入为 12.5 亿美元。通过 2013 年开始的一系列收购，Vonage 以前是一家以消费者为中心的服务提供商，扩大了其在企业对企业市场的影响力。 Vonage 的产品包括统一通信、联络中心应用程序和通信 API。
EZ Texting
eztexting.com
EZ Texting 为美国和加拿大的数千家企业提供易于使用的自助式群发短信服务。我们专注于通过积极的外展和参与帮助当地企业增长并保留收入。我们的短信解决方案，包括关键字、图片短信和文本聊天，还支持客户服务、催收和物流通信。
GetResponse
getresponse.com
GetResponse 是一个综合性电子邮件营销平台，为小型企业、个体企业家、教练和营销人员提供功能强大且价格实惠的工具，以扩大受众、与订阅者互动，并将订阅者转变为付费客户。凭借超过 25 年的专业知识，我们的客户选择 GetResponse 来享受我们用户友好的解决方案、屡获殊荣的 24/7 客户支持以及超越电子邮件营销的强大工具 – 包括自动化、列表增长以及网络研讨会和直播等其他通信工具聊天可帮助企业建立个人品牌、销售产品和服务以及建立社区。需要更先进的平台吗？ GetResponse MAX 和 MAX² 是为寻求先进营销功能和可靠支持的高要求用户提供的解决方案。
SimpleTexting
simpletexting.com
发送大量文本警报。提供客户服务。创建自动化营销活动。 SimpleTexting 强大的文字营销功能让您可以做到这一切。财富 500 强公司、小型企业、非营利组织、医疗保健提供者、教堂和其他组织使用 SimpleTexting 来接触其受众是有原因的 - 它确实有效。我们的定价计划灵活，直观的功能旨在帮助您成长。无论您需要同时向数千人发送消息还是进行一对一对话，SimpleTexting 都能让一切变得简单。通过我们的移动应用程序，您甚至可以从任何地方管理您的工作。
Text-Em-All
text-em-all.com
Text-Em-All 是一种以目的为导向的群发消息服务，优先考虑对社区产生积极影响，向大型群体提供个性化、信息性和紧急消息。该公司培育了强大的文化和价值观，注重卓越而非增长，并将员工置于利润之上。 Text-Em-All 致力于让合作变得愉快，为各种规模的组织提供用户友好的平台，同时拒绝传递垃圾邮件、政治或营销信息。 Text-Em-All 的团队致力于创造一个积极的工作环境，强调同情心、真实性和共享卓越。
BirdEye
birdeye.com
Birdeye 是面向本地品牌和多地点企业的顶级声誉管理和数字客户体验平台。超过 100,000 家企业利用 Birdeye 的人工智能平台与客户无缝互动、提高忠诚度并在当地市场脱颖而出。
SendPulse
sendpulse.com
SendPulse 是一个多渠道营销自动化平台，用于多方面的业务推广和客户保留。 SendPulse 允许您发送电子邮件和短信营销活动，使用 Telegram、Facebook Messenger、WhatsApp 和 Instagram 聊天机器人与客户合作，并在短短 15 分钟内创建登陆页面。 SendPulse 还提供了一个用于创建在线课程的平台。您可以使用 SendPulse 的免费 CRM 轻松跟踪所有营销活动和客户信息。
TextMagic
textmagic.com
商业短信营销软件。使用我们易于使用的短信营销软件改变客户体验。随时随地发送通知、警报、提醒、确认和短信营销活动。
Storyly
storyly.io
Storyly 是一个用户参与平台，可在移动应用程序和网站中嵌入故事（全屏、交互式和当今最吸引人的内容格式）。 Storyly Stories 使移动品牌能够超越移动屏幕的限制与受众互动，并在集成后无需任何开发工作即可创造引人入胜的体验，从而为移动品牌的营销策略提供支持。 Storyly 受到 40 多个国家/地区 300 多个品牌的信赖，包括但不限于 Domino’s Pizza、土耳其航空、联合航空、麦当劳、New Look、迪卡侬、Swisscom、Footasylum、Heetch、SoulCycle 和 Birbank。故事本质上为移动应用程序和网站提供了以朗朗上口、熟悉且互动的方式...
OneSignal
onesignal.com
OneSignal 是一个客户参与平台，使超过 100 万家企业每天能够传递超过 12 亿条消息。全渠道消息平台支持电子邮件、推送通知、应用内消息、短信和 Apple 的实时活动。 OneSignal 由卓越的架构提供支持，旨在轻松帮助您改善移动世界的客户旅程。 OneSignal 提供直观的个性化和分析工具、关键集成和开放 API，帮助各种规模的企业提供无缝消息传递体验并建立有意义的客户联系。想要了解有关 OneSignal 的更多信息？请观看我们的短片，了解其实际效果。 https://onesignal.com/on-demand-demo-videos。如需了解更多信息，您还可以联系 ...
Acumbamail
acumbamail.com
轻松发送电子邮件和短信活动并促进您的业务。为了获得出色的绩效，营销不应该变得复杂。通过一个工具，您可以管理您的电子邮件活动、短信、登陆页面等等。
Textdrip
textdrip.com
销售行业非常需要一个更好的商业短信平台。传统短信平台的回复率极低，因为批量消息被运营商限制或阻止。我们创建 Textdrip.com 是为了提供一个具有业界最佳交付能力的商业短信平台，同时提供一个干净且用户友好的界面，任何人都可以运行，而不仅仅是 IT 人员。
Customer.io
customer.io
Customer.io 是一个客户参与平台，专为营销团队设计，旨在创建数据驱动的营销活动，在适当的时间通过所有消息渠道接触到人们。他们的产品套件包括 Journeys（满足所有参与需求的消息传递自动化工具）和 Data Pipelines（连接整个技术堆栈的客户数据平台）。 Customer.io 通过结合实时数据和个性化消息，提供了有效客户参与的制胜秘诀。 Customer.io 专为规模化而打造，已被超过 5,500 家公司使用，每年发送超过 290 亿条消息。 Customer.io 成立于 2012 年，是一家全球分布的远程优先公司，被评为 2022 Inc. 5000 强中增长最快的...
Emma
myemma.com
Emma by Marigold 帮助营销人员创建和交付个性化、有针对性的电子邮件和短信营销活动，以推动真正的业务成果。无论您是由一个人组成的团队还是分布在全球的团队，我们的资源都可以让您更轻松地构建简单的、数据驱动的、跨渠道连接和转化的营销活动。我们还提供可定制的模板（不仅限于高级帐户）、实际客户支持以及可与您一起扩展的功能。 * 计划——跨团队协作，积极主动地开展活动和客户拓展。 * 设计——我们世界一流的编辑器和数百个响应式模板可帮助您设计引人注目的移动电子邮件并测试有效的 CTA。 * 目标和参与——根据您对客户的了解，使用细分来支持更个性化的消息，我们的自动化工具可帮助您高效地构建...
Flowcode
flowcode.com
释放直接连接的力量。 Flowcode 是排名第一的值得信赖的 QR 提供商，可提供即时转换和实时数据。我们提供从离线到在线的工具，例如第一方数据收集、下一代地理报告数据、移动优先登陆页面和 API 集成。
SMS-Magic
sms-magic.com
SMS-Magic 是一个功能强大的 CRM 消息传递平台，可跨多个渠道（包括短信、WhatsApp 和 Facebook Messenger）实现更好的业务对话。 SMS-Magic 通过短信为 Salesforce、Zoho 或任何其他 CRM 上的通信策略提供支持 SMS-Magic for Salesforce：SMS-Magic 是顶级的、原生构建的 Salesforce 消息应用程序，可以帮助您的企业增加销售额、加强客户关系、并建立品牌知名度。功能： - 支持的渠道：SMS、Facebook Messenger、WhatsApp 和 MMS - 轻松安装和配置 - 交互式和自动消息...
Contlo
contlo.com
Contlo 是领先的生成式人工智能营销平台，可通过全渠道营销活动、实时生成式客户旅程、人工智能驱动的一对一超个性化细分以及有关客户行为的可行见解来推动自主客户参与。 Contlo 专为人工智能优先的世界而打造，使现代企业能够利用人工智能来协调其端到端营销。该平台帮助品牌提高客户终身价值、提高客户参与度并提供超个性化体验以留住最有价值的客户。 Contlo 受到数千家快速发展的企业的信赖，可通过吸引忠实客户并在整个客户生命周期中更快地做出数据驱动的决策来提高销售额。使他们能够借助以下工具衡量和优化个人客户体验： * 针对每个客户接触点的自主个性化营销活动： 通过电子邮件、短信、WhatsA...