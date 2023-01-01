TallyFox 的 Tallium 知识管理解决方案可组织内容以快速查找信息。我们的专有算法 SmartMatchPro 根据每个人的专业知识、兴趣和行为实时向他们推荐相关专家和内容。 Tallium 具有高度可配置性，非常适合各种用例，包括知识和内容管理以及内部和外部支持。

网站： tallyfox.com

免责声明：WebCatalog 与“TallyFox”没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。