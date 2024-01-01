WordLift 是第一个人工智能 SEO 工具，通过将内容翻译成搜索引擎可以理解的格式：结构化数据，帮助企业使用与 Google 相同的语言。 WordLift 使用人工智能和机器学习来分析内容、识别最重要的主题并将其组织成实体。每个实体都描述了您在网站上谈论的一个想法、概念、人物或地点。如今大多数页面搜索引擎优化工具都允许您创建结构化数据。 WordLift 可以做更多事情。它将词汇实体关联起来，并将信息转化为链接数据，从而创建知识图。知识图是内容背后的基础设施，使谷歌和搜索引擎可以理解内容。因此，您的网站将在搜索引擎中排名更好，同时用户将在您的网站上花费更多时间。通过这种方式，您的网站会出现在搜索结果中较高的位置，并且通过提供相关信息，引导用户在您的网站上花费更多时间。主要功能 - 结构化数据自动化 - 创建自定义知识图 - SEO 图像优化 - 用于内容推荐的小部件 - 使用 Google Looker Studio 进行语义报告 - 使用 Google Sheets™ 的 SEO 插件进行实体分析 - WooCommerce 网站的专用扩展好处 - 帮助谷歌和搜索引擎更好地了解网站并在搜索结果中排名更高； -控制品牌在搜索结果中的显示方式（丰富摘要、People Also Ask 等）；通过内部链接改进内容策略； -为用户提供相关信息（他们正在寻找什么），使他们的体验最佳； - 提高网站的点击率和自然流量。

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网站： wordlift.io

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