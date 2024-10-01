日志分析软件 - 最热门应用

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使用 WebCatalog Desktop 将网站转化为桌面应用，并访问大量 Mac、Windows 专属的应用。使用空间组织应用，在多个帐户之间轻松切换，通过前所未有的方式提高工作效率。
日志分析软件有助于应用程序日志文件的记录和分析，以实现记录保存和洞察。该软件增强了日志收集并提供用于存储数据的集中数据库。它还具有分析组件，例如预构建的仪表板，有助于识别事件的原因和影响。此外，这些工具允许查询日志以发现可操作的见解。监控功能是日志分析的一个重要方面，通常通过机器学习进行增强，有助于检测、预测和防止未来的异常情况。公司使用这些数据来了解性能问题、解决这些问题并实施防止再次发生的策略，最终旨在提高应用程序性能和可靠性。
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Datadog
datadoghq.com
Datadog 是云时代为开发人员、IT 运营团队、安全工程师和业务用户提供的监控、安全和分析平台。 SaaS 平台集成并自动化基础设施监控、应用程序性能监控和日志管理，为客户的整个技术堆栈提供统一、实时的可观察性。 Datadog 被各种规模和跨行业的组织使用，以实现数字化转型和云迁移，推动开发、运营、安全和业务团队之间的协作，加快应用程序的上市时间，缩短解决问题的时间，保护应用程序的安全和基础设施，了解用户行为并跟踪关键业务指标。
New Relic
newrelic.com
监控、调试和改进整个堆栈。 New Relic 是开发、运营、安全和业务团队利用数据解决软件性能问题的地方。 New Relic 是一家总部位于加利福尼亚州旧金山的科技公司，开发基于云的软件，帮助网站和应用程序所有者跟踪其服务的性能。
Elastic Cloud
elastic.co
云的企业搜索、可观察性和安全性。无论您是在 Amazon Web Services、Microsoft Azure 还是 Google Cloud 上运行，都可以快速轻松地查找信息、获得见解并保护您的技术投资。
Splunk
splunk.com
Splunk Inc. 是一家总部位于加利福尼亚州旧金山的美国科技公司，生产用于通过 Web 式界面搜索、监控和分析机器生成的数据的软件。Splunk Enterprise 和 Enterprise Cloud 解决方案捕获、索引和关联真实数据Splunk 通过识别数据模式、提供指标、诊断问题和提供业务运营情报，使机器数据在整个组织中可访问。 Splunk 是一种用于应用程序管理、安全性和合规性以及业务和 Web 分析的横向技术。最近，Splunk 也开始为 BizOps 开发机器学习和数据解决方案。
Sumo Logic
sumologic.com
Sumo Logic, Inc. 是一家基于云的机器数据分析公司，专注于安全、运营和 BI 用例。它提供日志管理和分析服务，利用机器生成的大数据来提供实时 IT 见解。 Sumo Logic 总部位于加利福尼亚州雷德伍德城，由 ArcSight 资深人士 Kumar Saurabh 和 Christian Beedgen 于 2010 年 4 月创立，并获得了来自 Accel Partners、DFJ Growth、Greylock Partners、Institutional Venture Partners、红杉资本、Sapphire Ventures、Sutter Hill Ventur...
Logz.io
logz.io
Logz.io 帮助云原生企业监控和保护其环境。 Logz.io Open 360TM 平台通过结合和扩展跨日志、指标和数据的熟悉、强大且相关的开源功能，将可观测性从高成本、低价值的负担转变为高价值、经济高效的推动者，从而实现更好的业务成果。痕迹——以基于云的 SIEM 形式的安全监控作为补充。现在，开发人员和工程师可以使用单一 UI 和统一代理，以任何人都可以承受的成本，使用基于可扩展且易于使用的开源构建的端到端云原生可观测性堆栈。解锁主动故障排除、更快的产品交付和完全支持的 SaaS 可观察平台，同时提高时间和成本效率。
Mezmo
mezmo.com
Mezmo（以前称为 LogDNA）是一个可观察平台，用于管理数据并对其采取行动。它摄取、处理和路由日志数据，以推动企业级应用程序开发和交付、安全性和合规性用例。
logit.io
logit.io
Logit.io 是一个日志管理平台，全球数以千计的来自公共和私营部门组织的用户使用该平台来管理 Grafana、ELK 和 Open Distro。该平台还提供了完整的云可观察性、基础设施监控和业务分析的解决方案。 Logit.io 还完全通过 ISO 27001 认证且符合 GDPR。
Dynatrace
dynatrace.com
Dynatrace 的存在是为了让软件完美运行。 我们的平台将广泛而深入的可观察性、持续运行时应用程序安全性与先进的 AIOps 相结合，从数据中提供答案和智能自动化。这使创新者能够实现云运营的现代化和自动化，更快、更安全地交付软件，并确保完美的数字体验。
Coralogix
coralogix.com
Coralogix 是一个全栈可观察性平台，可随时随地为您提供有关日志、指标、跟踪和安全数据的无限见解。独特的 Streama© 技术用于在不依赖索引的情况下分析流中的可观测性数据，这意味着您的数据（所有数据）可以为您的产品、运营和业务提供信息。流中的组件存储系统状态，以提供状态洞察和实时警报，而无需对数据进行索引，因此无需任何权衡即可实现可观察性。一旦摄取、解析和丰富，数据就会被远程写入客户端控制的存档存储桶中。可以随时从平台 UI 或 CLI 直接查询存档，从而使用户能够无限保留并完全控制和访问其数据。使用任何语法从任何仪表板查看和查询数据。 Coralogix 已成功完成 BDO 的相关...
SolarWinds
solarwinds.com
Help Desk Essentials Pack 是 Solarwinds® Web Help Desk 和 Dameware Remote Support 的组合。它们的集成可以通过自动化和简化帮助台和 IT 远程支持任务来节省您的时间。主要功能： • 集中式票务和事件管理 • 具有自动发现和集中式库存的 IT 资产管理 (ITAM) • 用于自助服务的内置知识库 • IT 变更管理和可定制的审批工作流程 • 报告、SLA 警报和客户调查 •远程控制 Windows®、Mac OS® X 和 Linux® 系统 • 用于系统监控、事件日志查看和网络诊断的内置工具，无需启动完整的远程会话 •...
Better Stack
betterstack.com
Better Stack 可让您查看任何堆栈的内部情况、调试任何问题并解决任何事件。可视化您的整个堆栈，将所有日志聚合为结构化数据，并像使用 SQL 查询单个数据库一样查询所有内容。监控从网站到服务器的一切。安排值班轮换、获取可操作的警报并比以往更快地解决事件。通过 100 多个集成来适应您的工作流程。
Sematext
sematext.com
Sematext Cloud 是一个创新的统一平台，提供用于基础设施监控、应用程序性能监控、日志管理、真实用户监控和综合监控的一体化解决方案，为整个技术堆栈提供统一、实时的可观察性。它被各种规模和跨行业的组织所使用，其目标是推动工程和业务团队之间的协作，减少根本原因分析的时间，了解用户行为并跟踪关键业务指标。
OpenResty
openresty.com
OpenResty 是一个成熟的 Web 平台，集成了标准 Nginx 核心和 LuaJIT。它旨在帮助开发人员构建可扩展的 Web 应用程序、Web 服务和动态 Web 网关。
Memfault
memfault.com
Memfault 是一种用于嵌入式设备的可观察性工具。一旦您的设备部署到现场，就会自动收集全面的调试和崩溃数据以及关键的运行状况和性能指标。 Memfault 还允许您通过受控、可重复且低风险的流程来管理 OTA 更新到您的车队的分发。 Memfault 支持任何运行 Linux、Android 的嵌入式设备以及运行任何 RTOS 或裸机的 MCU。
Middleware
middleware.io
中间件是一种实时云观测平台，可将所有指标、日志和跟踪纳入一个统一的时间线中，以便更快地调试问题。它可以帮助您从所有容器中消除数据和见解的孤岛，使您的开发人员和 DevOps 能够识别根本原因并实时解决问题。各种规模的企业都使用我们的平台来减少停机时间并改善用户体验。主要产品 > 实时监控 > 日志监控 > APM 和跟踪 > 统一仪表板，可在一处查看指标、日志和跟踪等所有数据。 > 警报和通知 > 根本原因分析 > 经济高效 > 数据安全和保护
Edge Delta
edgedelta.com
在几分钟内检测到每个异常并解决生产问题。过去，保持应用程序正常运行意味着为每个潜在问题定义监视器。
Validato
validato.io
Validato 是一个持续安全验证平台，它在生产中使用安全使用的违规和攻击模拟，模拟进攻性网络攻击方法来测试和验证安全控制配置。
Veriato
veriato.com
Veriato 重新发明了它创建的类别，使用基于人工智能的用户行为分析来帮助公司在远程、混合和办公室环境中预防风险并提高生产力。 Veriato 的平台在一个强大的平台中提供内部风险管理 (IRM)、行为分析、用户活动监控 (UAM) 和数据丢失防护 (DLP) 的解决方案。 Veriato 提供监控、警报、报告和屏幕截图，使客户能够具有预测性和主动性，而不是被动性，这对网络安全至关重要。该平台帮助全球企业、中小企业和政府实体提高参与度、生产力和安全性。
Cribl
cribl.io
Cribl Stream 是一个可观察性和数据流平台，用于实时处理日志、指标、跟踪和可观察性数据，使 ITops/SRE/SecOps/O11y 团队能够收集他们想要的数据，以他们需要的格式塑造数据，将数据路由到任何他们想要的地方，并按需重放数据；从而使客户能够观察更多，花费更少，拥有选择和灵活性，并提供对其数据的控制。在正确的时间以正确的格式将正确的数据流传送到正确的目的地。
Anodot
anodot.com
Anodot 的增强分析平台是下一代商业智能。 Anodot 主动实时识别对收入至关重要的业务事件、建议操作并自动执行补救流程。 Anodot 的专利技术超越了数据可视化，不断分析和关联业务指标、警报和预测。 Anodot 的增强分析利用人工智能和机器学习，主动提醒公司注意影响收入的业务事件，并实时自动进行补救。该公司的云成本解决方案提供准确的监控和预测以及节省建议，可将年度云支出削减高达 40%。财富 500 强公司利用 Anodot 进行云成本管理，并利用 Anodot 进行支付智能，以帮助减少云浪费并保护收入流。我们的团队横跨几大洲，总部位于美国和以色列，业务部门致力于数字、金融服务和电...