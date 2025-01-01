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员工排班软件
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员工排班软件 - 最热门应用

员工排班软件简化了员工排班的创建、维护和跟踪。通过实施这样的系统，公司可以提高生产力和团队合作，更好地了解员工的整体能力。这些系统通常监控假期、病假和其他个人休假。许多工具还具有自动警报功能，以防止日程安排冲突。随着时间的推移，收集到的调度数据可以与工资软件等财务系统集成。此外，员工调度软件通常提供分析功能，以帮助有效管理和协调任务。

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Connecteam

Connecteam

connecteam.com

Connecteam是一个移动优先的员工管理应用，支持沟通、排班、时间跟踪和任务管理，专为无桌团队设计，提升运营效率。

Zendesk

Zendesk

zendesk.com

Zendesk是一个集成客户服务平台，支持多渠道沟通，具备票务管理、自动化与自助服务功能，帮助企业高效管理客户互动。

Clockify

Clockify

clockify.me

Clockify是一个免费的时间跟踪应用，帮助用户监控项目的工作时间和生产力，支持生成各种格式的报告。可在多平台使用。

Homebase

Homebase

joinhomebase.com

Homebase是一款帮助小型企业管理员工调度、考勤和薪资的应用，支持多设备访问，简化人力资源任务。

WorkJam

WorkJam

workjam.com

WorkJam是一个统一的数字工作平台，旨在为一线员工提供任务管理、沟通和学习等工具，提升工作效率和员工参与度。

Zoho Shifts

Zoho Shifts

zoho.com

Zoho Shifts是一款员工调度应用，简化轮班创建、分配和跟踪，支持出勤管理和休假请求，适用于移动设备。

When I Work

When I Work

wheniwork.com

当我工作时是一款用于员工调度、考勤跟踪和沟通的应用程序，支持员工调班和休假管理，提供移动访问。

Sling

Sling

getsling.com

Sling是一款为轮班员工提供的调度、时间跟踪和沟通软件，集成了排班、消息、时间跟踪、任务管理和报告功能。

Deputy

Deputy

deputy.com

代理人是一款劳动力管理工具，简化员工调度、时间跟踪和沟通，支持薪资系统集成和出勤监控。

HotSchedules

HotSchedules

hotschedules.com

HotSchedules是一款餐厅和酒店行业的员工排班应用，提供简便的排班、沟通和劳动力管理工具。

7shifts

7shifts

7shifts.com

7shifts是一个为餐厅设计的团队管理平台，提供调度、沟通和人工成本管理工具，帮助提高运营效率和团队协作。

Legion

Legion

legion.co

Legion应用是一个劳动力管理平台，优化排班、减少员工流失，提高生产力，为企业提供智能自动化解决方案，支持员工参与。

Planday

Planday

planday.com

Planday是一款劳动力管理平台，帮助企业管理员工排班、工时、请假和薪资等，提供实时沟通和运营分析功能。

ClockShark

ClockShark

clockshark.com

ClockShark是一款时间跟踪和调度应用，适用于施工和服务行业，支持项目管理与员工时间管理。

Sage HR

Sage HR

sage.hr

Sage HR 是一款人力资源管理软件，提供考勤、绩效和招聘管理，帮助中小企业简化员工管理流程。

Skello

Skello

skello.io

Skello是一款针对班次工作的劳动力管理应用，简化调度、促进沟通，优化管理，适用于酒店、零售等多个行业。

Quinyx

Quinyx

quinyx.com

Quinyx是一款劳动力管理平台，简化员工调度、时间跟踪，提供需求预测、劳动力计划和员工参与度工具，以提高企业效率和员工满意度。

OnTheClock

OnTheClock

ontheclock.com

Ontheclock是一个员工时间跟踪应用，帮助小型企业精确记录工作时间，简化薪资流程，并提供多种功能，如GPS定位、休假管理等。

Breathe

Breathe

breathehr.com

Breathe是一款人力资源管理软件，帮助小型企业在线管理员工信息、假期、缺勤和绩效等事项。

Findmyshift

Findmyshift

findmyshift.com

FindMyshift是一款员工调度软件，简化排班、调休请求管理和劳动力成本跟踪。支持移动访问，适合各类企业使用。

HROne

HROne

hrone.cloud

HRONE是一个人力资源管理平台，自动化HR流程，简化人际互动，并提供可操作的洞察，以提升工作场所效率。

Agendrix

Agendrix

agendrix.com

Agendrix是一款员工排班和劳动力管理软件，帮助企业简化排班、员工沟通及考勤跟踪流程。

Zoho Workerly

Zoho Workerly

zoho.com

Zoho Workerly是一款临时雇员调度软件，帮助机构管理员工、安排工作、生成工时表和发送发票。

Avaza

Avaza

avaza.com

Avaza是一款综合管理软件，帮助企业有效管理项目、时间跟踪、费用报告和发票，可以在任何设备上访问。

Rotageek

Rotageek

rotageek.com

Rotageek 是一款智能劳动力调度应用，通过数据驱动技术帮助企业优化员工安排，提升运营效率和员工满意度。

Surfboard

Surfboard

teamsurfboard.com

Surfboard是一款客户支持管理平台，帮助国际品牌优化团队运作，包括预测、排班和绩效分析。

Harri

Harri

harri.com

Harri是一个为餐饮和酒店行业提供员工管理、招聘和沟通工具的平台，旨在简化团队运营和提升员工体验。

Shiftee

Shiftee

shiftee.io

Shiftee是一款全面的员工管理软件，提供排班、考勤、请假、工作流程和工资管理等功能，适用于提升工作效率和透明度。

Netchex

Netchex

netchex.com

Netchex是一款人力资源和工资管理解决方案，便于中小型企业处理员工管理、薪资、招聘和绩效管理。

Aplano

Aplano

aplano.de

Aplano是一个在线排班软件，支持实时管理班次、请假及员工工作时间追踪，适用于手机和平板设备。

Workforce

Workforce

workforce.com

Workforce是一款综合劳动力管理应用，提供员工计划、出勤跟踪、绩效管理等功能，支持移动访问和实时监控。

Buddy Punch

Buddy Punch

buddypunch.com

Buddy Punch是一款基于云的时间记录和员工管理应用，支持GPS定位、薪资报表生成及多种考勤方式，便于企业管理员工时间。

MakeShift

MakeShift

makeshift.ca

MakeShift 是一款以人为本的云排班工具，帮助管理者和员工更轻松地创建排班、跟踪考勤和实时沟通。提供14天免费试用。

flair HR

flair HR

flair.hr

Flair人力资源应用是一个全面的人力资源管理解决方案，简化员工管理流程，支持招聘、缺勤管理和绩效评估。

DeskTime

DeskTime

desktime.com

DeskTime是一款自动员工生产力监控软件，提供时间跟踪、项目管理和报告功能，帮助管理者有效监督团队工作。

Shyftplan

Shyftplan

shyftplan.com

Shyftplan 是一个基于云的自动排班解决方案，可处理复杂排班，计算员工资格、可用性等因素，提供理想的排班建议。

Superworks

Superworks

superworks.com

Superworks是一款全面的人力资源管理系统，简化中小企业的工资、出勤及员工管理流程，提升工作效率与员工体验。

Papershift

Papershift

papershift.com

Papershift是一款云端人力资源管理软件，帮助企业自动化员工排班、请假管理和工作时间跟踪。

Bizimply

Bizimply

bizimply.com

Bizimply是一款针对酒店行业的劳动力管理软件，提供员工调度、考勤跟踪和人力资源管理功能。

Shyfter

Shyfter

shyfter.co

Shyfter 是一款班次管理应用，用于员工排班和考勤管理，支持固定和灵活的排班方案，帮助跟踪员工工作时间及请假情况。

Novagems

Novagems

novage.ms

Novagems是一款管理软件，连接安全员与后勤，实现工作调度、GPS考勤、地理围栏、事件报告与实时巡检。提供数据分析和报告功能。

Coast

Coast

coastapp.com

Coast是一款综合工作管理应用，帮助团队管理沟通、任务、日程和工作流程，提升生产力并节省时间。可从任何设备访问。

Ubeya

Ubeya

ubeya.com

Ubeya是一款针对临时工的管理平台，帮助企业高效管理灵活劳动力、班次安排、收入跟踪和工作分配。

ZoomShift

ZoomShift

zoomshift.com

ZoomShift是一款基于云的员工排班管理工具，能简化调度、管理可用性、请假、加班和换班冲突。

Sloneek

Sloneek

sloneek.com

Sloneek 是一款现代化人力资源管理系统，支持员工管理，出勤跟踪及文件组织，适合混合团队使用，提供14天免费试用。

VeriDoc Sign

VeriDoc Sign

veridocsign.com

VeriDoc Sign是一款安全的电子签名和文档管理应用，提供便捷的签名流程，确保文件的完整性和可追溯性。

Workfeed

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workfeed.io

Workfeed是一款用于简化团队调度和劳动力管理的工具，提供班次管理、时间跟踪和员工协调等功能。

StaffAny

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staffany.com

StaffAny是一款劳动力管理应用，帮助企业优化员工排班、出勤跟踪及管理，提高运营效率和员工生产力。

Workee

Workee

workee.net

Workee 是一款帮助自由职业者在线管理业务的工具，提供个人网站、预约、调度和付款功能，节省时间和成本。

SocialSchedules

SocialSchedules

socialschedules.com

SocialSchedules是一款员工排班和打卡软件，支持快速创建和分享工作时间表，跟踪员工出勤和请假，确保遵守劳动法规。

busybusy

busybusy

busybusy.com

BusyBusy是一款专为建筑行业设计的时间跟踪和项目管理应用，支持GPS跟踪考勤、设备和材料，简化薪资和调度管理。

Playvox

Playvox

playvox.com

Playvox是一款客户服务代理绩效优化软件，支持质量监控和分析，帮助团队提高工作效率和客户满意度，简化QA流程。

Celayix

Celayix

celayix.com

Celayix是一款基于人工智能的劳动力管理平台，提供员工调度、出勤跟踪及工会合规性管理，适合大型企业使用。

Tinq

Tinq

tinq.com

Tinq是一个跨平台的团队管理应用，提供时间跟踪、排班和定制工资报告功能，支持管理者与员工的云端协作。

Incentivefox

Incentivefox

incentivefox.com

Incentivefox是一个激励管理平台，帮助组织创建、跟踪和管理激励措施，提高员工参与度和商业绩效。

TeamUltim

TeamUltim

teamultim.com

TeamUltim是一款用于员工管理和调度的网络应用，适合中小型企业，支持轮班安排、休假管理和HR功能。

WorkAxle

WorkAxle

workaxle.com

WorkAxle是一款全面的劳动力管理系统，旨在简化桌外员工的调度、时间跟踪和合规管理，提高企业运营效率。

SubItUp

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subitup.com

SubItUp是一个在线员工调度平台，简化劳动力管理、自动化排班、提高团队沟通和合规性，提升整体工作效率。

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Assembled是一款团队管理平台，提供准确的人员调度、便捷的日程创建及跨团队数据可视化，帮助品牌提升客户体验。

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