电子商务软件 - 最热门应用 - 沙特阿拉伯

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使用 WebCatalog Desktop 将网站转化为桌面应用，并访问大量 Mac、Windows 专属的应用。使用空间组织应用，在多个帐户之间轻松切换，通过前所未有的方式提高工作效率。
电子商务软件简化了复杂的在线销售流程，让专业人士提供最佳的购物体验，从而使消费者受益。随着现代在线购物之旅变得越来越复杂，涉及多个渠道和众多消费者决策，电子商务软件可确保无缝集成。我们的电子商务软件类别包括广泛的解决方案，例如电子商务平台、支付网关、订阅管理软件和实时聊天工具。
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Odoo
odoo.com
Odoo 是一款业务管理软件，包括 CRM、电子商务、计费、会计、制造、仓库、项目管理和库存管理。社区版本是自由软件，根据 GNU LGPLv3 许可。还有一个专有的“企业”版本，它具有额外的功能和服务。该框架和核心 ERP 模块的源代码由总部位于比利时的 Odoo S.A. 策划。
Shopify
shopify.com
Shopify Inc.是一家加拿大跨国电子商务公司，总部位于安大略省渥太华。它也是其用于在线商店和零售销售点系统的专有电子商务平台的名称。 Shopify 为在线零售商提供一套服务，“包括支付、营销、运输和客户参与工具，以简化小型商家运营在线商店的流程。”该公司报告称，大约 175 个国家/地区的超过 1,000,000 家企业使用其平台截至 2019 年 6 月，2018 年商品总额超过 411 亿美元。
Vimeo
vimeo.com
Vimeo是总部位于纽约市的视频托管，共享和服务平台。 Vimeo以无广告的方式运营，而是通过提供视频创建，编辑和广播工具，企业软件解决方案的订阅计划和提供软件作为服务（SaaS）来获得收入，以及用于视频专业人士与客户和其他专业人员建立联系。 Vimeo专注于在各种设备上传递高清视频。 该网站最初是由杰克·洛德威克（Jake Lodwick）和扎克·克莱因（Zach Klein）于2004年建立的，是CollegeHumor的衍生作品，以在同事之间分享幽默视频，尽管却支持支持CollegeHumor的日益普及。 IAC在2006年收购了CollegeHumor和Vimeo，在Google以16.5亿美元的价格收购了YouTube之后，IAC指导了更多的努力，以与YouTube竞争，重点是提供精心策划的内容和高清视频，以区分自己与其他视频共享网站。洛德威克（Lodwick）和克莱因（Klein）最终于2009年离开，IAC实施了更具公司为中心的结构来建立Vimeo的服务，而现任首席执行官Anjali SUD自2017年7月以来就已经到位。
Wix
wix.com
使用 Wix 充满信心地在线建立和扩展您的业务。凭借闪电般的网络性能、企业级安全性和可靠的基础设施，您可以放心，您的网站将始终正常运行。通过 Wix，您获得的不仅仅是一个网站构建器，从在线安排到支付、深度品牌推广和电子商务解决方案，您可以将您的网站带向您想要的任何方向。在线管理业务从未如此直观，借助领先的 SEO 和营销工具、高级分析甚至移动应用程序，您可以随时随地掌控一切。加入数百万使用 Wix 的用户的行列，帮助他们实现在线目标。 Wix的主要特点是什么？ * 智能拖放编辑器直观地创建您的网站 * 900多个精心设计的网站模板 * 先进的 SEO 功能可针对搜索引擎进行优化 * 强大的电子商务解决方案来管理您的商店和在线销售 * 在线安排软件，为您的客户提供无缝的预订体验 * 内置营销工具可帮助管理和发展您的在线业务 * 完整的博客功能可帮助您培养忠实的受众并通过内容获利 * 用于自定义功能的全栈网络开发工具
Patreon
patreon.com
Patreon 是一个会员平台，让艺术家和创作者可以轻松获得报酬。成千上万的音乐家、播客、视频游戏开发者、漫画创作者和其他人在 Patreon 上领取薪水。通过持续的资助，他们能够花更多的时间以互动的方式吸引粉丝群，并继续在互联网上传播数百万人喜欢的美好事物。
Hubspot
hubspot.com
HubSpot 提供完整的营销、销售、客户服务和 CRM 软件平台，以及方法、资源和支持，帮助企业更好地发展。开始使用免费工具，并随着您的成长进行升级。 借助 Marketing Hub，您的所有营销工具和数据都位于一个易于使用且功能强大的平台上。您将节省宝贵的时间并获得提供个性化体验所需的所有背景信息，从而大规模吸引和转化合适的客户。此外，营销人员可以将数据置于他们所做的一切工作的中心，因为 Marketing Hub 是作为 HubSpot CRM 平台的一部分构建的。使用完整的 CRM 平台时，营销人员可以与销售实现无与伦比的一致性，以证明投资回报率并验证投资。无论是策略、服务还是软件，HubSpot 都可以让您扩展公司规模，而不是复杂化。 HubSpot 拥有您更好成长所需的一切。
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc.是一家美国云软件公司，总部位于加利福尼亚州旧金山。它提供 (CRM) 客户关系管理服务，还销售一套互补的企业应用程序，专注于客户服务、营销自动化、分析和应用程序开发。 2020 年，《财富》杂志根据员工满意度调查，将 Salesforce 在“最适宜工作的 100 家公司名单”中排名第六。
ManyChat
manychat.com
Manychat 是全球 D2C 品牌、零售商店、非营利组织、餐厅、房地产公司的第一大全渠道平台。 Manychat 成立于 2016 年，每年支持超过 10 亿次对话，在 190 多个国家/地区使用。立即吸引您的客户。在 Instagram 私信、Facebook Messenger、WhatsApp 和 SMS 中自动进行交互式对话，以发展您的品牌。无论您是希望产生更多潜在客户、自动化营销活动，还是通过增加 SLA 时间来提高客户满意度，Manychat 都拥有满足您企业营销需求的所有工具。这就是聊天营销和Manychat。
Jungle Scout
junglescout.com
Jungle Scout 是亚马逊上领先的一体化销售平台。我们的使命是通过产品研究、市场情报、品牌和列表管理能力等帮助企业家和品牌在亚马逊上建立成功的业务。自 2015 年以来，我们已经帮助了超过 500,000 名客户，并且这一数字还在不断增加。借助 Jungle Scout，您可以： *执行市场和关键词研究 *创建和优化产品列表 *查看趋势产品类别和品牌 *评估新兴搜索趋势 *预测销售和库存需求 *确定您在亚马逊上的竞争对手 *还有更多！
AppMySite
appmysite.com
使用最强大的移动应用程序生成器创建应用程序。 AppMySite 使应用程序开发变得简单。无需编写一行代码即可为 Android 和 iOS 构建优质的本机移动应用程序。
Stripe
stripe.com
Stripe 是一家美国金融服务和软件即服务 (SaaS) 公司，总部位于美国加利福尼亚州旧金山。该公司主要为电子商务网站和移动应用程序提供支付处理软件和应用程序编程接口（API）。
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp 是一款专为小型企业打造的一体化营销平台。借助报告和分析、营销 CRM、电子邮件营销活动、新闻通讯和内容管理等工具，您可以将客户置于中心位置，从而更智能地进行营销并更快地发展业务。 Mailchimp 的营销和 CRM 移动应用程序可帮助您从第一天起就更智能地进行营销并更快地发展业务。无论您的工作地点如何，都可以访问所需的工具，并在几分钟内启动并运行 - 无需任何经验。有了 Mailchimp，您将永远不会错过进行销售、吸引回头客、寻找新订阅者或分享您的品牌使命的机会。 使用 Mailchimp 用于： * 营销 CRM - 通过 Mailchimp 的营销 CRM 与您保持联系。使用名片扫描仪等联系人导入工具查找并添加新客户。跟踪受众增长并在仪表板上查看有关各个联系人的见解。一站式完成所有操作 - 直接从应用程序拨打电话、发送短信和发送电子邮件。每次交互后记录笔记并添加标签以记住重要的细节。 * 报告和分析 - 更深入地了解您的销售和营销绩效。跟踪所有营销活动的结果并获取有关如何改进的可行建议。查看电子邮件营销活动、登陆页面、Facebook 和 Instagram 广告、社交媒体帖子和明信片的报告和分析。 * 电子邮件和自动化 - 创建、编辑和发送电子邮件营销活动、时事通讯和自动化。通过一键重新发送给未打开者和产品重定向电子邮件，您将能够立即重新吸引客户并增加销售额。 * Facebook 和 Instagram 广告 - 起草和发布广告、设定预算并针对特定群体。接触新朋友、吸引现有联系人、设置自定义受众或吸引回网站访问者。 * 营销建议 - 获取可操作的建议来帮助改善您的营销。了解何时需要设置废弃购物车电子邮件或收到设置品牌徽标的提醒。 * 品牌管理 - 将图像从您的设备直接上传到 Mailchimp 中，并在您的所有营销活动中使用它们。
VistaPrint
vistaprint.com
Vista 是全球数百万小型企业的设计和营销合作伙伴。作为一家远程优先的全球性公司，Vista 的业务范围不断扩大，团队成员遍布超过 25 个国家/地区。 20 多年来，我们一直受到小型企业的启发，不断努力为他们不断变化的需求提供解决方案。 VistaCreate、99designs by Vista 和 VistaPrint 共同代表了全方位服务设计、数字和印刷解决方案，提升了小型企业在物理和数字空间中的影响力，并帮助他们取得成功。
Printful
printful.com
按需印刷和刺绣履行。在线销售您的设计或为自己打印设计，没有最低订购量！我们将根据您的需求自动打印和运送您的订单，所有这些都以您的品牌名称进行。 Printful 与顶级电子商务平台和在线市场以及自定义网站或应用程序集成。我们在北美和欧洲的工厂使用最新的尖端印刷技术来印刷我们的产品，以确保最高的质量。我们还与澳大利亚和日本的工厂合作，为客户提供本地化体验。您花在担心运输上的时间越少，您就有越多的时间来发展您的业务！
Stockpilot
stockpilot.com
Stockpilot 是您在线销售的中心枢纽。连接您的渠道并管理您的库存、订单、运输标签和财务报告 Stockpilot 提供了一整套功能，可通过单个面板简化您的电子商务流程。我们提供来自每个重要市场和网上商店 CMS 以及许多运输承运商的广泛集成。防止交叉销售，保持健康的库存并专注于发展您的业务！
Planhat
planhat.com
Planhat 是一个客户平台，旨在提供见解、管理工作流程和提升客户体验。 Planhat 正在帮助全球数百家现代科技公司以客户为中心开展业务，以最大限度地提高客户成功和客户终身价值。该平台专为从 CSM 到最高管理层的每个人而构建，可让您统一客户数据、设定目标和理想结果，并通过手册、自动化和协作等功能增强客户旅程。该公司于2014年成立于瑞典斯德哥尔摩，拥有一支超过100人的团队，遍布欧洲、北美、南美和亚太地区。请访问 www.planhat.com 了解更多信息。
Rasayel
rasayel.io
Rasayel 是 WhatsApp 的一体化 B2B 销售平台。 特色： - 具有双向消息传递功能的共享团队收件箱 - 无代码 WhatsApp 聊天机器人构建器 - WhatsApp 广播和群发消息 - 开放 API 和 Webhooks - 自动化 - 集成（HubSpot CRM、Pipedrive、Salesforce（即将推出）、5000 多个带有 Zapier 的应用程序等等） - 适用于 iOS 和 Android 的移动应用程序 Rasayel 快速、可靠且直观。使用 Rasayel 的共享团队收件箱，您可以通过 WhatsApp 管理客户对话，确保高质量的销售对话，并提供卓越的客户体验。 您的团队可以使用 Rasayel 移动应用程序随时响应客户。您将永远不会再错过机会或失去客户的踪迹。 Rasayel 与您的工具包的其余部分集成，以确保您的团队始终掌握完整的上下文，减少人为错误并节省您的时间： - HubSpot：自动将 Rasayel 联系人与 HubSpot 中的现有联系人进行匹配。记录您的所有活动，并根据 WhatsApp 数据构建本机 HubSpot 报告。 - Pipedrive：记录所有活动、自动匹配联系人并构建报告。 - Salesforce：即将推出。请与我们联系以加入测试版。 - Zapier：将 Rasayel 连接到超过 5000 个应用程序和系统。 对于高级用例，Rasayel 的 API 释放了 Rasayel 平台的强大功能，允许您将其嵌入到现有系统、流程等中。
DelightChat
delightchat.io
轻松增加销售额并管理支持 - 全渠道客户支持 - 通过一个统一的仪表板回复所有渠道的客户 - WhatsApp、Instagram、Facebook、电子邮件和实时聊天。 - WhatsApp 营销 - 使用官方 WhatsApp API 发送促销广播并增加您的销售额。使用 WhatsApp 自动恢复废弃的购物车、发送订单通知并验证货到付款订单。
DealHub.io
dealhub.io
DealHub 提供完整的报价到收入解决方案，旨在推动销售流程更快地向前发展。作为唯一平衡可定制性与业务敏捷性的低代码商务引擎，DealHub 使中端市场和企业领导者能够简化其团队和流程、更快地执行交易并更有效地创建可预测的渠道。借助由直观的销售手册提供支持的 CPQ、CLM、计费和订阅管理解决方案，团队可以在一个统一位置发布提案、达成交易、管理合同以及自动化订阅和计费。 DealHub 还集中买家/卖家沟通，并提供在数字 DealRoom 中完成交易所需的一切。 DealHub 与 Salesforce、HubSpot、Microsoft Dynamics 365、SugarCRM、Freshworks 等领先的 CRM 集成，并受到 WalkMe、Gong、Drift、Hopin、SpotOn、Sendoso 和 Braze 等收入专家的信赖，可确保通过一项流动收入更快地实现价值运动。
Debutify
debutify.com
Debutify 是现代电子商务品牌的终极一体化解决方案。借助一套转化优化的应用程序，它可以简化任何品牌的启动、管理和扩展。这就是全球许多 DTC 品牌信任 Debutify 的原因。每款 Debutify 产品都经过无缝设计，易于使用，无需代码，但具有丰富的强大功能。这意味着任何人，即使没有技术知识，也可以使用 Debutify 来改善他们的业务。无论是刚刚进入线上市场的品牌还是电商老手，Debutify 都是值得信赖的合作伙伴。无论规模或阶段如何，品牌都可以通过 Debutify 找到适合自己需求的计划。此外，凭借 Debutify 专门的客户支持团队，品牌可以相信任何挑战都将得到及时有效的解决。通过选择 Debutify，品牌所有者可以： 自信轻松地启动和扩展。使用用户友好的工具克服技术挑战。依靠一支致力于在每个阶段取得成功的团队。
AfterShip
aftership.com
AfterShip 是一家香港初创公司，通过 SaaS（软件即服务）模式提供货运跟踪。它是在赢得 2011 年香港创业周末和 2011 年全球创业大赛后成立的。AfterShip 于 2014 年 5 月获得 IDG Capital Partners (IDG-Accel) 的 100 万美元 A 轮投资。
Chosify
chosify.com
在 Chosify，我们帮助电子商务品牌实现最佳的客户体验。我们帮助他们解决客户在必须从一堆类似产品中进行选择时所面临的困难决策。 Chosify 通过引导式销售解决方案将问题与产品联系起来，并在精心设计的客户旅程中根据答案和客户需求提供最佳建议。 Chosify 是一种简单的 SAAS 解决方案，营销团队可以使用它来更轻松地选择困难的产品。在多个网上商店实施我们的流程后，我们实现了超过 30% 的转化率增长。通过我们的工具，我们让消费者的生活变得更轻松，减轻他们需要做出的选择，同时也让困难的选择更省时。 Chosify 是一家总部位于荷兰的初创公司，成立于 2022 年初。我们的目标是在不久的将来成为世界领先的基于机器学习的决策算法。
Helium 10
helium10.com
Helium 10 是领先的一体化软件平台，受到超过 2,000,000 名电子商务企业家、代理商和全球主流品牌的信赖，通过提供准确的、数据驱动的解决方案来推动他们在亚马逊上的业务增长。 Helium 10 总部位于加利福尼亚州欧文市，为全球企业家提供必要的数据力量、持续教育和社区支持，以最大限度地发挥他们的潜力并在未来的电子商务中蓬勃发展。从机会寻求者到个体创业者，再到全职卖家、企业、代理机构以及中间的每个人，Helium 10 通过建立、发展和扩展有意义且稳定的电子商务业务的手册来支持各个阶段的创业精神。为了最大限度地提高您在亚马逊/沃尔玛的销售额、优化您的业务并销售更多产品，请访问我们的网站：www.helium10.com。
BuildFire
buildfire.com
BuildFire 是创建专业级 iOS 和 Android 移动应用程序的最快、最简单的方法。这个独一无二的 DIY 平台可让您自定义应用程序的各个方面，而无需编写任何代码。只需拖放即可从头开始构建应用程序，或自定义预构建的模板之一。您可以完全控制应用程序的外观和感觉，同时为您处理后端开发工作。这就像整个开发团队都触手可及。该平台拥有超过 10,000 个使用 BuildFire 创建的应用程序，功能强大且灵活，足以随着您的业务增长而扩展。没有其他应用程序构建器以如此实惠的价格提供这种级别的功能。
Appy Pie
appypie.com
一个综合平台，提供所有人工智能和无代码解决方案，可帮助您启动、运营和发展业务。 Appy Pie 拥有一系列产品和服务，可以帮助任何企业利用最新的移动应用程序、网站、聊天机器人、自动化、设计、知识库、帮助台等无代码技术，全面实现卓越。
Printify
printify.com
销售定制 T 恤、手机壳和 750 多种产品，并按需打印您的设计。我们将负责打印并运送给您的客户。
EmbedSocial
embedsocial.com
EmbedSocial 是一个完整的用户生成内容平台，可以通过收集和展示来自满意客户的内容来轻松发展客户并与客户互动。 EmbedSocial 的开发旨在使机构、企业、影响者、内容创建者和营销人员能够通过在任何网站上实时生成所有社交内容、存储、审核、分析和发布用户生成的内容小部件来提升其内容营销策略。 它是一个先进、易于使用的平台，用于收集、策划、管理和以客户评论、推荐广告、主题标签活动、社交内容等形式在网站上显示用户生成内容 (UGC)。 为了帮助您创建令人难忘的用户生成内容策略，EmbedSocial 确保与 Instagram、Facebook、TikTok、Google、Twitter、Vimeo、Yelp 和 YouTube 等最受欢迎的千禧一代平台集成，并且还在不断添加集成与其他社交网络。 主要好处： * 建立品牌知名度 * 节省您的时间和精力 * 以新鲜且吸引人的方式提升您的营销活动水平 * 以创新的方式推广您的新产品 * 提高产品页面的转化率 * 帮助您实现广告目标 * 增加您的 SEO 工作量 * 改善您的电子商务商店并鼓励购买决策 * 为您的社交媒体帐户带来更多流量 * 扩展社交媒体指标 * 显示真实用户使用您产品的评论并分享用户体验 * 帮助您在在线社区中建立思想领袖的信誉 * 简化潜在客户培育和品牌信息传递 * 当您分享观众创作的内容时，让他们感到被关注和欣赏 * 比传统营销更实惠 EmbedSocial 包括一组 5 个工具： * EmbedAlbum：通过生成 UGC 内容（例如社交媒体照片）并以引人入胜的小部件的形式在您的网站上显示它们，促进用户生成的内容营销。添加购买按钮以创建可购物相册。 * EmbedReviews：通过从 Google 和 Yelp 收集产品评论，并在任何网站上嵌入您的在线客户评论，鼓励口碑传播和社会认同。 * EmbedFeed：通过在任何网站上展示整个社交媒体品牌墙来改进您的 UGC 活动。 * EmbedForms：让您可以选择创建并向客户发送满意度调查，从而促进您的数字营销团队的工作。 * EmbedStories：以引人入胜的小部件的形式收集您的 Instagram 故事，每次您将照片添加到活动故事中时，该小部件都会自动同步。 EmbedSocial 已获得主要社交媒体平台的批准，可以使用 UGC 并生成和显示以下类型的内容：评论、照片、提要、故事、反馈表。这包括与 Instagram、Facebook 页面、TikTok、Google、Twitter、Vimeo、Yelp 和 YouTube 以及即将推出的更多社交渠道的集成。
Skeepers
octoly.com
Skeepers 是欧洲购物者参与解决方案的领导者。 他们提供完全集成的一站式 UGC 套件，帮助品牌与消费者建立联系、扩大影响力、提高参与度、推动销售和保留客户。 Skeepers 通过我们完全集成的一站式 UGC 解决方案套件的真实体验将品牌和消费者联系起来。借助 Skeepers，品牌可以真正培养消费者关系、扩大覆盖范围、提高参与度、推动销售并提高消费者保留率。其解决方案可以轻松、有效、大规模地创建、收集、管理和激活 UGC。 Skeepers 使品牌能够与我们的创作者社区建立联系，获得高质量、定制的 UGC 视频内容。其先进的人工智能使品牌能够利用最优化的视频内容使产品与目标受众产生共鸣，并在最有效的分销渠道上播放视频
Emplifi
emplifi.io
Emplifi 是领先的统一客户体验平台，旨在将营销、关怀和商务结合在一起，帮助企业缩小客户体验差距。 Emplifi 是一家拥有 20 多年行业专业知识的跨国公司，帮助达美航空、三星和福特汽车公司等 20,000 多个品牌在客户旅程的每个接触点为其客户提供卓越的体验。 Emplifi 的社交营销云使品牌能够建立关联、沟通、构建和适应动态的社交媒体世界。直观、一体化、友好的平台 团队可以快速加入并开始使用屡获殊荣的友好 UI 以及跨每个社交渠道规划、安排、发布和衡量结果所需的所有工具和工作流程。强大的聆听工具可测量脉搏人工智能驱动的社区管理和聆听工具可生成有关竞争、趋势、影响者、追随者和行为的见解，以便营销人员将正确的内容应用于正确的受众。一流的分析和见解 Rockstar 社交团队通过来自强大分析和无与伦比的自定义报告的深入见解轻松证明了他们的成果，超越了基础知识，达到了真正的业务成果。跨社交的集成服务和关怀直观、无需学习曲线、集成的社交客户关怀工具可帮助团队更好地帮助客户在社交媒体上即时排队、路线和解决。集成 ShopStream 直播视频购物 通过直播视频购物体验让您的客户眼花缭乱。推动您的数字购物之旅，推动客户从浏览转向购买。
Pimcore
pimcore.com
Pimcore 是一家屡获殊荣的数据管理和体验管理解决方案开源软件提供商。通过 Pimcore，全球数以千计的客户（包括汉堡王、奥迪、标致和宜家）正在提供数字体验，为其业务创造巨大价值。 Pimcore 可以快速、轻松地构建高度转换、一致、情境化的数字体验，并对其进行超高速创新，并在整个数字组织的单一平台上进行协作。它可实现卓越的上市时间和无与伦比的连接性。它是经过许可的开源软件，允许任何规模和行业的组织保持对技术的完全控制。 Pimcore 被 65 个国家/地区的超过 110,000 家公司使用，并被评为 Gartner Peer Insights 2022/23 年“客户选择”。
Sellfy
sellfy.com
Sellfy 是一个轻松的电子商务平台，适合希望通过美丽的在线商店销售数字、实体、订阅和按需印刷产品的创作者。 Sellfy 负责您业务的技术部分，以便您有更多时间专注于扩大受众群体。
WooCommerce
woocommerce.com
WooCommerce 是最流行的 WordPress 电子商务插件。而且它是免费的。功能齐全，完美集成到您的自托管 WordPress 网站中。使用我们的免费电子商务插件为您的 WordPress 网站添加强大的商店设施。 WooCommerce 为超过 24% 的在线商店提供支持，可以帮助您销售任何商品。很漂亮。
Vendasta
vendasta.com
Vendasta 为 60,000 多家合作伙伴提供端到端电子商务平台，这些合作伙伴向全球超过 550 万家中小企业 (SMB) 销售数字产品和服务。这些合作伙伴包括营销机构、独立软件供应商 (ISV) 和媒体公司。 Vendasta 平台使这些团体能够轻松地从基于云的技术市场采用新的解决方案，并以自己的品牌向中小型企业客户销售这些解决方案。该平台提供人工智能驱动的营销自动化、销售工具和集成的 CRM，以促进产品进入市场。它还包括项目、订单和计费管理系统，以帮助通过机器人流程自动化进行扩展。中小型企业只需一次登录即可访问以 Vendasta 客户品牌购买的所有解决方案。他们喜欢一个包含处方、上下文和跟踪的集成仪表板。使用业务应用程序仪表板，中小型企业能够管理使其业务在网上取得成功的信息和解决方案。
Sketchfab
sketchfab.com
适用于商业的 3D 和 AR 可视化解决方案。 Sketchfab 是领先的平台，可在任何地方在线发布、共享和集成交互式 3D 和 AR 体验：网站、电子商务平台、博客、文章和广告活动。请访问我们：sketchfab.com/enterprise
AppMetrica
yandex.com
AppMetrica 是一款经济实惠且可靠（是的，这是可能的）一体化移动应用程序分析工具，可对您的移动应用程序用户行为、应用程序内收入、移动获取活动和崩溃进行全面分析。它于 2013 年推出，支持全球 60,000 多个移动应用程序（例如 Azur Games、METRO、汉堡王、Brave Stars）找到可行的见解并最大化其应用程序收入。 AppMetrica 被多个行业的用户获取团队、产品经理、收入经理和分析专家使用。为什么切换到 AppMetrica： - 您需要当前产品分析工具的更多功能，即渠道、细分和用户级数据。 - 您正在将用户获取活动扩展到 Google Ads 之外，并且需要 MMP。 - 您当前的产品分析或 MMP 太昂贵。 - 您对数据感到不知所措，希望通过一种简单的方法来了解应用程序的发展。 - 您重视 24/7 的高质量支持。毕竟，无需切换，您可以使用 AppMetrica 作为替代事实来源。只需创建一个免费帐户。欲了解更多信息，请访问：https://appmetrica.com
Flipsnack
flipsnack.com
Flipsnack 是市场上最快的 PDF 到 Flipbook 转换器。让您的 PDF 变得栩栩如生，将其转变为具有 3D 翻页效果的栩栩如生的出版物。或者，您可以使用我们的设计工作室从头开始轻松创建引人入胜的翻页书。将您的印刷目录提供给数字客户，同时为您的业务采用更具可持续性和成本效益的道路。强大的功能，如购物按钮、视频、GIF、诱人的照片幻灯片、可定制的潜在客户表单、嵌入等等，将帮助您在竞争对手中脱颖而出。高级统计和品牌选项也可帮助您为读者提供难忘的体验。创建工作区、管理不同的项目、邀请队友并分配不同的角色。确保品牌一致性并与您的团队合作创建令人惊叹的出版物。一切尽在 Flipsnack。 通过 Flipsnack 发布，您可以将富媒体添加到目录中：视频、音频、在线表单、购物小部件、标题等。您的目录适用于所有类型的设备，包括智能手机和平板电脑，并且可以轻松嵌入到任何网站中。
IP Moat
ipmoat.ai
查找并删除在线市场中的假冒、侵权和复制列表 您是否面临竞争对手使用您的品牌名称来获得不公平优势；销售假冒产品的犯罪分子；或介于两者之间的任何东西。 IP 护城河是一种能立即产生影响的低成本解决方案。让您高枕无忧，品牌安全，让您可以专注于发展业务。不会有成本高昂、旷日持久的诉讼程序分散您的注意力。只需输入您的商标以及任何专利和设计注册号。然后在发现新列表时收到通知。单击按钮即可删除侵权列表。防范假冒商品。
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最好的电子商务物流和运输软件解决方案之一。超过 24000 种 COD 服务并使用印度多个快递合作伙伴按时交付您的产品。无运输限制。
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Marketing 360® - 适用于小型企业的排名第一的营销平台®。从设计、营销到 CRM，您所需的一切——为您的品牌加油®。由 Madwire® 提供支持 Marketing 360 是整合营销软件（技术）和专业营销服务（人才）的结合，所有这些都通过一个强大的平台提供。它拥有小型企业发展所需的一切，从设计、营销、CRM 和支付。该平台允许企业从一个界面访问和优化最重要的营销渠道，同时利用云中的人才（例如营销人员、设计师、开发人员、内容创建者和视频专业人士）按需执行营销。该平台提供全方位服务，并由经过认证的数字营销高管进行试点，以帮助促进品牌营销目标和目的。
OnWhatsApp
onwhats.app
最快的商务推动者，可与移动友好的网络商店一起上线并在 WhatsApp 上接受订单。可以将其想象为面向大众的 Shopify，每月仅需 1 美元！
Monetate
monetate.com
Monetate 使营销人员能够让客户在个人层面上感到被理解和欣赏。 Monetate 使品牌能够提供完全集成的个性化策略。以性能为中心的架构提供了著名的易于使用的界面，具有一系列功能强大的工具，涵盖构思和验证，直至提供可扩展的一对一跨渠道体验。通过卓越的体验取悦消费者，从而提高参与度、转化率，并最终提高客户终身价值。 Monetate 为 Office Depot、Reebok、Patagonia、QVC、J Crew Group 等领先品牌以及数百个其他市场领导者带来了数十亿美元的年收入。
Xeno
getxeno.com
Xeno 是一款基于 AI 的 CRM，通过了解每个客户并通过短信、电子邮件、Whatsapp、Facebook 和 Instagram 创建更相关的营销活动，大型零售商和 D2C 品牌能够将重复销售量提高 11%。 Levi's、Tommy Hilfiger、Forever New、Jack & Jones、Vero Moda、Forest Essentials、Kama Ayurveda、Taco Bell 和 Nando's 等 100 多家零售商使用 Xeno 来增加其电子商务和商店销售额。
Tradly
tradly.app
无需从头开始构建即可推出您的产品。一个简单的无代码构建器、开发工具包、第三方集成。开发人员和企业家使用 Tradly 推出市场和商务应用程序。它是如何运作的？ 1. 选择业务模型 2. 自定义前端设计 3. 输入基本公司/应用程序信息 4. 一键启动 Web 应用程序。 6. 可选：用于应用程序构建的白手套服务（iOS、Android）。
Arcadier
arcadier.com
Arcadier 是全球增长最快的在线市场构建商，拥有超过 16,000 个使用 Arcadier 技术构建的市场。我们的解决方案为 180 多个国家/地区的用户提供 B2B、B2C、P2P 和采购市场支持。作为屡获殊荣的市场 SaaS 提供商，我们的自助式 DIY 模板化解决方案和企业解决方案将企业家和企业聚集在一起，无论他们的经验、行业或电子商务模式如何，都可以满足他们的技术和市场需求，而无需担心速度的问题。执行和预算。
Authorize.net
authorize.net
Authorize.net 通过帮助小型企业在线、亲自、通过移动设备等接受信用卡和电子支票付款来支持付款处理。
BlueSnap
bluesnap.com
Armatic 平台通过工作流程自动化、强大的商业智能和完全集成的跨部门通信功能来增强您现有的会计/ERP 软件和现有的 CRM 系统的功能，以自动化财务、销售、支持、人力资源和运营方面的任务。 1. 财务和计费自动化（AR、AP、发票、订阅、付款）：全自动 AR 收款大大缩短了付款时间 (DSO)。我们先进的规则引擎会在正确的时间自动传递正确的消息，确保最高的付款可能性，同时实现及时、高效的客户沟通。切勿让其他供应商付款未入账，分配供应商账单以供审核和批准。利用我们的工作流程自动化和审批引擎来路由您的所有账单以优化付款。启用订阅/定期计费、进度计费、发票创建、自动付款、付款计划、滞纳金、优惠券、在线计费和交互式客户门户，所有这些都与您当前的会计和 CRM 系统集成和同步。支付标记化和自动失败支付恢复可确保不会错过任何付款并且所有数据都是安全的。 2. 销售和成功自动化（QTC、CPQ、NPS、eSign）：利用我们的 QTC 和 CPQ 功能自动为潜在客户报价、控制定价并更快地完成交易。从创建报价到向客户收取现金的一切。使您的销售和成功团队能够处理 QTC 流程并消除部门瓶颈。不再事后猜测，让您的销售团队在明确定义的框架内处理新合同创建的所有方面 - 从报价到电子签名和付款。与客户经理共享整个团队的所有历史通信数据、文件、文档、发票和合同。使用 Armatic 内置的联络中心与您的客户进行沟通。利用 Armatic 净推荐值引擎加入增长速度比竞争对手快 2 倍的公司。使您的团队能够在客户反馈的支持下做出更好的决策。 3. 人力资本自动化（eNPS、员工倡导、合同、电子记录）：衡量并提高员工对 Armatic 员工 NPS 的满意度。与员工建立沟通反馈循环，以提高忠诚度和员工敬业度。通过员工倡导扩大公司的社会影响力。利用员工的社交网络，为他们提供一种简单的方式来分享经批准的公司信息。您公司的社交帖子会吸引大量的潜在客户和潜在新员工。为整个组织的人力资源团队和经理提供一个解决方案，用于安全地电子签署、存储和管理所有员工合同。在整个团队中共享所有历史通信数据、文件、文档、员工合同和保密协议。 Armatic 员工联系人管理器使您的团队能够即时、轻松地访问所有员工相关信息，包括通信数据、合同和 HR 相关注释。
Braintree
braintreepayments.com
通过处理 PayPal、Venmo、信用卡和借记卡、Apple Pay 和 Google Pay 的在线支付解决方案吸引更多买家并提高转化率。
Vizury
vizury.com
Vizury于2007年推出，是一种以性能为角色的Martech解决方案，它使品牌能够实现更高的渠道转换和客户保留率。 自成立以来，我们独特的技术驱动服务的重点一直是将客户带回品牌网站，移动应用或零售商店并改善新客户获取，保留和品牌忠诚度的能力。 在启动和实现全球范围之后，Vizury的平台和业务于2018年被Affle收购。
Personizely
personizely.net
Personalizely 是一个转化营销工具包，用于通过收集每个网站访问者的联系信息、提高平均订单价值并通过有针对性的弹出窗口促进销售来充分利用每个网站访问者。它通过易于使用的构建器轻松创建高转换弹出窗口，为您提供完全的设计自由。而使用网站个性化工具，您可以根据访问者的活动历史记录、推荐来源、地理位置、设备、购物车价值、订单历史记录等轻松编辑您的网站，并通过其可视化现场编辑器将网站拆分为多个变体。
OptiMonk
optimonk.com
OptiMonk 是专为忙碌的营销人员创建的转化优化工具集。它提供快速、易于使用的解决方案，可以通过三种方式帮助您提高销售额： 1. 智能电子商务弹出窗口可帮助您更快地构建列表、减少购物车放弃并以前所未有的方式提高电子商务销售额。 2. 网站个性化功能使您可以轻松地根据购物者细分定制网站和营销活动登陆页面消息，以获得更相关、更有意义的体验。 3. 易于使用的 A/B 测试可让您快速设置、测试和比较弹出和个性化登陆页面的性能。此外，您可以比较完整的购物者旅程来衡量对底线的影响。
Webtrends Optimize
webtrends-optimize.com
我们帮助企业提高在线转化率，允许不受限制地进行实验。凭借我们简单的方法和市场领先的技术，我们始终以客户为中心，增强数字体验。我们的技术创建于 2000 年，是市场上第一个测试和定位解决方案。从那时起，该平台呈指数级增长，自英国 Accelerate Group Ltd 于 2018 年 8 月收购 Webtrends Optimize 以来，增长速度甚至更快。我们所做的一切都专注于为客户的投资带来回报。我们所做的每一次测试都会对此进行测量和报告。我们拥有全方位的测试、分析和个性化工具和功能。包括 AB、ABN、MVT 和分割测试、社交证明和产品推荐引擎、退出意图覆盖以及许多其他工具。提供客户端或服务器端测试以及一系列用于移动应用程序优化的 SDK。
Kameleoon
kameleoon.com
Kameleoon 使品牌能够增强其产品和数字交互，提供独特的优化解决方案，将网络实验、功能实验和人工智能驱动的个性化功能结合在一个单一的、有凝聚力的平台中，满足所有团队的实验需求。 Kameleon 旨在支持产品经理、营销人员和开发人员满足不同的实验和功能管理需求，适合任何技术堆栈，具有 50 多个集成，并且能够进行任何自定义集成。作为一个统一的平台，Kameleoon 使团队能够创建实验，使他们能够利用基于 Web 的数据在服务器端测试中进行定位、分析和激活，而所有这些都不需要开发人员。 Kameleon 符合 HIPAA、GDPR 和 CCPA 标准，非常适合医疗保健、银行和保险等严格监管的行业。超过 1000 家中型和企业规模的公司已经使用 Kameleon 功能丰富且安全的平台来依赖高度准确的实验数据。 Toyota、Providence、Direct Line Group、Canada Goose、Loblaw 和 Cerebral 的团队都使用 Kameleoon。请访问 www.kameleon.com 了解更多信息。
Tagshop
tagshop.ai
Tagshop 是一个社交商务、可购物 UGC 和视觉购物平台，适用于电子商务品牌和在线商店，通过标记产品并在其网站上发布可购物图库来激活用户生成的内容或品牌的社交内容，以提高转化率、推动销售、建立社交媒体信任、参与和无缝的购物体验。
WebEngage
webengage.com
WebEngage 是一款全栈保留操作系统，可简化全球 800 多个品牌的客户互动。该平台使企业能够通过各种数字渠道与用户建立个性化且有意义的关系。凭借其全面的工具和解决方案套件，WebEngage 使企业能够有效地了解、吸引和留住客户。 - 统一客户数据：WebEngage 使企业能够整合来自各种来源的客户数据，提供实时见解并允许根据特定客户属性和行为对目标活动进行动态微细分。 - 多渠道旅程：借助 WebEngage 直观的拖放工作流程构建器，企业可以无缝设计和自动化多渠道客户旅程，确保跨电子邮件、短信、推送通知等渠道提供一致且个性化的体验。 - 有针对性的活动：WebEngage 使企业能够自动执行由客户操作和预定义业务事件触发的个性化活动。这确保了及时和相关的沟通，以提高客户参与度和转化率。 - 人工智能驱动的预测模型：WebEngage Analytics 仪表板支持细分、吸引和保留优先客户、流失以转换窗口和投资回报率优化所需的所有指标，这使企业能够集中精力进行干预和活动，以获得最大影响和更好的投资回报率。 - 1:1 个性化：WebEngage 使企业能够大规模提供个性化体验。通过整合用户意图、偏好和其他相关数据，企业可以针对每个客户量身定制沟通方式，从而促进全渠道客户参与。还有什么？ WebEngage 的平台集成快速且简单。与一系列 ESP 和 MSP 兼容，技术团队只需几个小时即可完成。业务遍及全球：WebEngage 总部位于印度，现已在全球范围内扩展业务，在中东和非洲地区、东南亚和南美洲设有办事处和业务。
Marquiz.io
marquiz.io
Marquiz 是一个在线平台，旨在帮助各种规模的企业创建引人入胜的营销测验和调查、收集反馈并推动销售。 Marquiz 提供用户友好的拖放式测验构建器、各种独特的测验模板以及每个测验的免费统计数据。这些功能使您可以轻松创建、编辑和分析您的自定义测验。 Marquiz 的定价计划基于每月产生的销售线索数量，这意味着它们是为满足您独特的业务需求而量身定制的，无论您运营的是小型团队还是大型组织。
Jebbit
jebbit.com
Jebbit 的企业体验平台使品牌能够构建精美的交互式体验，跨每个渠道大规模捕获零方数据。从产品推荐和个性测验到琐事、可购物的造型手册、更好的调查、民意调查、表格等 - Jebbit 体验推动了更高的参与度，因为它们超出了消费者的期望，并提供真正的价值，以换取有关他们的偏好、兴趣、生活方式和生活方式的相关信息。意图。这种消费者声明的零方数据是品牌的最终竞争优势，并在客户生命周期的每个阶段推动切实的投资回报率。 Jebbit 的客户包括：欧莱雅、百事可乐、Haleon、NFL、资生堂集团、Live Nation、ASICS、NBA、JCPenney、Free People、Monster Worldwide 等，使用 Jebbit 软件平台创造更好的消费者体验，推动行业发展-领先的参与度，收集大量零方数据，获取丰富的潜在客户，推动更多在线转化并提高忠诚度和生命周期价值。
Rosetta.ai
rosetta.ai
Rosetta.ai 提供了一套人工智能驱动的工具，旨在增强电子商务体验。通过解释和利用各种消费者特征和行为，Rosetta.ai 根据个人客户偏好定制网站界面，改善他们的在线购物体验。 该套件包括“Rosetta AdMatch”，它引入了一种有针对性的广告模式，旨在通过个性化的在线购物体验吸引高消费消费者。 “Rosetta Engage”采用准确的推荐算法来优化购物旅程接触点。 “Rosetta Analytics”将产品标签数据和消费者偏好分析相结合，生成丰富的消费者洞察，超越了 Google Analytics 提供的洞察。 最后，“Rosetta Automation”通过跨多个渠道自动化营销信息来扩大消费者参与度，同时考虑客户之前的互动以避免重复。 总体而言，Rosetta.ai 的目标是增强在线购物的个性化、提高转化率并推动电子商务业务的增长。
Certainly
certainly.io
当然，我们的使命是帮助企业打造令人难以置信的电子商务用户体验，用对话取代点击。 Surely Conversational AI 软件可以无缝连接到您开展业务的各个平台，我们的客户和合作伙伴遍布全球 20 多个国家/地区。 凭借其无代码聊天机器人构建器，Curely Conversational AI 平台提供了有趣且轻松的构建体验。该产品提供跨渠道的高质量用户体验、与数十个业务系统的无缝集成，以及强大的专有人工智能，可检测任何语言并提供超过 14 种语言的即用型内容。 当然受到 Carlsberg、Tiger of Scotland、Booking.com、Rockwool、Trustpilot、Siksilk、Deloitte、Zendesk 和 AKQA 等品牌的信赖。
Spott
spott.ai
要在网上取得成功，您必须做好三件事。 1. 制作精彩的内容 2. 确保在受众所在的频道上发布内容 3. 确保一旦激发了受众的灵感，就可以让他们通过互动进行转化，从而根据这种灵感采取行动。 SPOTT 重点关注第三步。我们的价值主张：SPOTT 是一种解决方案，允许用户通过使其在多渠道环境中可操作和可衡量来从其发布的内容中获得更多价值。使用我们的 Spott 软件，您可以插入 (360°) 图像、pdf 和视频的可购物链接，获取订阅时事通讯、链接 pdf 文档或展示您的最新促销活动。您可以轻松地为所有图像和视频添加交互层。使您的视频、目录和图像具有交互性。添加号召性用语、标记产品、订阅新闻通讯并提高转化率。借助 Spott，您可以添加交互式元素，使您的内容具有可操作性和可衡量性，从而从已发布的 pdf、图像和视频中获得更多收益。