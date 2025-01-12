需求生成软件 - 最热门应用 - 波兰

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需求生成软件是一个强大的工具集，旨在激发潜在客户对公司产品或服务的兴趣和认知。它的运作方式是在买家的整个旅程中识别、吸引和培育潜在客户，最终促使他们做出购买决定。以下是需求生成软件的全面描述： 需求生成软件通过采用各种入站和出站营销技术，自动化并简化了吸引和转换潜在客户的过程。它利用数据分析、营销自动化和多渠道沟通策略来创建与潜在客户的需求和偏好产生共鸣的有针对性的活动。 总体而言，需求生成软件使企业能够有效地吸引、参与和转化潜在客户，从而推动收入增长和长期客户关系。它是现代营销策略的重要组成部分，帮助组织在当今的数字环境中保持竞争力。
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Hubspot
hubspot.com
HubSpot 提供完整的营销、销售、客户服务和 CRM 软件平台，以及方法、资源和支持，帮助企业更好地发展。开始使用免费工具，并随着您的成长进行升级。 借助 Marketing Hub，您的所有营销工具和数据都位于一个易于使用且功能强大的平台上。您将节省宝贵的时间并获得提供个性化体验所需的所有背景信息，从而大规模吸引和转化合适的客户。此外，营销人员可以将数据置于他们所做的一切工作的中心，因为 Marketing Hub 是作为 HubSpot CRM 平台的一部分构建的。使用完整的 CRM 平台时，营销人员可以与销售实现无与伦比的一致性，以证明投资回报率并验证投资。无论是策略、服务还是软件，HubSpot 都可以让您扩展公司规模，而不是复杂化。 HubSpot 拥有您更好成长所需的一切。
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc.是一家美国云软件公司，总部位于加利福尼亚州旧金山。它提供 (CRM) 客户关系管理服务，还销售一套互补的企业应用程序，专注于客户服务、营销自动化、分析和应用程序开发。 2020 年，《财富》杂志根据员工满意度调查，将 Salesforce 在“最适宜工作的 100 家公司名单”中排名第六。
Podium
podium.com
Podium 是一款由 AI 提供支持的一体化潜在客户转换和沟通平台，可与您已使用的工具集成。超过 100,000 家企业使用 Podium 在竞争中脱颖而出。 * Podium 是一种通信工具，可帮助企业进行网站转换和客户互动。 * 评论者经常提到从任何设备访问应用程序的便利性、易用性以及对客户沟通和网站转化的积极影响。 * 用户提到了客户服务响应时间的问题、某些功能的困难以及对定价和合同条款的不满。
Luna.ai
luna.ai
旧的销售策略已经被打破。今天的潜在客户对那些一刀切的垃圾邮件的耐心为零。电子邮件服务提供商也收紧了针对批量冷电子邮件的政策。这是一个新时代，旧的方式已经不再适用了。 如果您认为简单地发展销售团队就是灵丹妙药，那么请再想一想。尽管尽了最大努力，许多销售人员仍然未能有效理解和吸引潜在客户。销售代表的投资回报率越来越难以证明其合理性。听起来很熟悉吗？是时候做出改变了。 进入 Luna.ai，您在销售黑暗中的火箭飞船。 Luna.ai 不仅仅是另一个人工智能销售工具；这是您正在寻找的一体化潜在客户平台。基于信号的销售、大规模个性化、电子邮件送达率——Luna.ai 都涵盖了。 使用 Luna.ai，您不仅仅是销售；而是销售。您的销售方式更加明智、更加有效。想象一下，有一个系统能够从里到外了解您的潜在客户，建立在海量数据和见解的基础上，以确保每次外展活动都是准确的。精通 152 种语言，令人印象深刻。最好的部分是什么？可扩展，拥有无限的电子邮件帐户，而成本仅为传统方法的十分之一。 从本质上讲，Luna.ai 旨在帮助您在自己最喜欢做的事情上表现出色：与客户建立联系并达成交易。这是为了消除猜测并确保您发送的每条消息都具有个性化和相关性。 立即制定您的第一本行动手册。借助 Luna.ai 的预设，您将在几分钟内启动并运行。月球上见！
Freshsales
freshworks.com
通过情境驱动的销售加速您的收入 通过 Freshsales 实现个性化参与、缩短销售周期并发展您的业务 功能齐全的产品套件适合各种规模的企业。您的团队一定会喜欢的令人耳目一新的云软件。支持|销售|信息技术管理 |云PBX
CoPilot AI
copilotai.com
利用人工智能驱动的销售支持软件彻底改变您的销售策略。 CoPilot AI 是一个尖端平台，可以改变您和您的团队开拓客户、吸引和转化客户的方式。 CoPilot AI 通过以下方式支持营销和销售团队： • 识别与您的业务目标相符的高意向潜在客户并对其进行优先级排序 • 生成有目的的消息，吸引潜在客户并引导他们实现转化 • 提供个性化见解，帮助您定制沟通方式以提供正确的信息以正确的方式传达信息 CoPilot AI 旨在完善您的销售策略，提高转化率，并充当智能盟友来完成更多交易。
Apollo.io
apollo.io
Apollo 是一个数据优先的参与平台，它将智能嵌入您的工作流程中，帮助您执行、分析和改进您的增长策略。
Kaspr
kaspr.io
Kaspr 自动检索 LinkedIn 上的联系方式。只需免费注册并开始使用我们的 Chrome 扩展程序即可即时访问潜在客户的联系方式。通过丰富数据、创建 LinkedIn 推广活动以及与所有您喜爱的销售应用程序集成，在仪表板中管理您的潜在客户。各行业超过 40,000 名用户已采用 Kaspr Google Chrome 扩展程序来获取合格、准确且符合 GDPR 和 CCPA 的 B2B 数据。花时间寻找潜在客户，专注于销售。现在可以免费访问无限量的 B2B 电子邮件。无需信用卡即可注册。
Please Share
pleaseshare.co
Please Share 是专门为 Slack 构建的员工倡导解决方案，是员工分享和参与批准的新闻和公告的最快、最简单的方式！各种规模和行业的公司都可以利用 Slack 的便利性、普遍性和熟悉性来鼓励员工在 Twitter、LinkedIn 和 Facebook 上分享和/或参与经批准的博客、新闻、职位发布和其他内容。 Please Share 价格实惠且有效，为公司提供了一种增强员工宣传营销、社交媒体和社交销售活动的方式，同时简化了鼓励团队成员在社交和专业网络上分享公司内容的流程。
Similarweb
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通过对电子商务、出版商和广告商前景的 360° 数字洞察，更智能地进行销售。借助Similarweb独特的流量和参与度数据，您可以全面了解潜在客户的数字策略和绩效的每个部分，从而使您能够找到新的机会并制定获胜的宣传方案。 - 从 Sameweb 超过 1 亿个网站的数据库中查找与您的理想客户资料相匹配的潜在客户 - 通过潜在客户丰富向潜在客户添加更多相关数据点，从而加强您的渠道质量并优先考虑外展 - 监控您的帐户以掌握新业务和追加销售业务带有警报的机会 - 深入了解您的潜在客户的数字绩效和战略，以更好地了解您的解决方案如何提供帮助 - 通过可信数据支持的客户独有的见解来改善您的客户响应 - 通过决策者的直接联系信息直接与他们联系
Keap
keap.com
Keap 是一款一体化 CRM 以及销售和营销自动化平台，旨在发展您的业务。借助 Keap，您可以轻松捕获、组织、跟踪和培育所有潜在客户，以增加销售额和收入。为了确保您的成功，Keap 还提供专家指导、深入培训、出色的支持和专门的企业家社区。
Swordfish.ai
swordfish.ai
Swordfish 是世界上最强大的联系人搜索引擎。 Swordfish 聚合来自世界顶级个人身份验证提供商（例如 Hoovers、Dun & Bradstreet、Experian）以及数百个其他独立来源和实时源的数据，为您提供您正在寻找的人的最新、有效、直接的联系信息。 Swordfish 被世界领先的国防、技术和政府机构的世界顶级招聘人员、销售和调查专业人士使用。从《财富 500 强》高管招聘人员到个体企业家，Swordfish 始终站在您这一边，让您的联系人搜寻高效、准确且易于使用。我们的 5 款产品旨在让生活变得更轻松。 Chrome 扩展程序 - 在网络上查找任何联系数据 文件丰富 - 通过批量丰富客户列表来节省时间 反向搜索引擎 - 根据输入数据查找任何人 集成 - Swordfish 与您的工具无缝连接以及通过我们的集成和 API 实现的 CRM。 Prospector - 通过访问我们强大的 B2B 联系人数据库来查找、联系并关闭您的潜在客户。
Square
squareup.com
Square, Inc. 是一家美国金融服务、商业服务聚合商和移动支付公司，总部位于加利福尼亚州旧金山。该公司销售软件和硬件支付产品，并已扩展到小型企业服务领域。该公司由 Jack Dorsey 和 Jim McKelvey 于 2009 年创立，并于 2010 年推出首个应用程序和服务。自 2015 年 11 月起，该公司在纽约证券交易所上市，股票代码为 SQ。
Dripify
dripify.io
使用 Dripify 增强 LinkedIn 上的潜在客户开发能力。 多功能 LinkedIn 自动化工具，旨在帮助您的销售团队改善 LinkedIn 勘探并达成更多交易 — 一切都在完全自动驾驶仪上
SpotlerUK
spotler.co.uk
完整的 B2B 入站和出站营销软件。确保您的营销和销售团队从网站流量中获得更多线索，将更多访问者转化为 MQL，并开展完整的营销活动。
LeadMagic
leadmagic.io
LeadMagic 是最准确的企业网站识别产品。即使访客在家工作，我们的产品也能为企业提供最准确的身份识别数据。我们会告诉您该公司并为潜在客户提供建议的联系方式。除此之外，我们现在提供一个 API，供您将数据放入您自己的客户数据平台或数据同步中。 （细分或 Google Analytics）释放力量并构建个性化网站，并为您的新潜在客户提供具有相关个性化的最佳内容，这是令人难以置信的。我们是唯一可以让您拥有我们数据的访客识别软件。这在潜在客户识别软件平台领域是闻所未闻的！
Reply.io
reply.io
Reply 是一个销售互动平台，可帮助您自动化和扩展多渠道推广，以便您可以产生更多潜在客户、获取新客户并更快地增加收入。
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr Service 是一个由 AI 提供支持的云原生统一客户服务平台，可在 30 多个数字、社交和语音渠道中实现无缝的客户和代理体验，并提供实时的可操作和可扩展的见解，从而无需任何其他单点解决方案。 * 使客户能够在他们喜欢的渠道上与您的品牌互动，获得一致的品牌体验，从而让客户满意。 * 为客服人员提供统一/360 度客户视图，并利用人工智能的力量推荐最相关的响应，以提高客服人员的工作效率和体验。 * 为主管提供有意义且可行的见解，以推动增长和卓越运营 * 通过可在整个企业范围内扩展的实时联络中心洞察，帮助领导者发现增长、转型和创新的机会。
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo（纳斯达克股票代码：ZI）是帮助企业寻找、获取和发展客户的上市平台。 ZoomInfo 为全球 35,000 多家公司提供准确、实时的数据、见解和技术。企业利用其数据和平台来提高效率、协调销售和营销团队以及整合技术堆栈。它是数据隐私领域公认的领导者，拥有行业领先的 GDPR 和 CCPA 合规性以及众多数据安全和隐私认证。 专业：GTM 平台、GTM 策略、销售情报、对话情报、营销情报、销售参与、联系人数据、意图数据、潜在客户开发、改进探查、业务信息、业务联系人、基于帐户的营销 (ABM)、数据准确性、数据库卫生和数据编排。
IPinfo
ipinfo.io
我们是值得信赖的 IP 地址信息来源，每月为超过 1,000 家企业和 100,000 多名开发人员处理 400 亿个 IP 地理定位 API 请求
Roster
getroster.com
每个人都有影响力，最好的品牌使用 Roster 来利用它。借助 Roster，公司可以将热情的客户转变为品牌大使，从而提高社交媒体上的知名度、推动评论等营销活动并增加收入。 Roster 的综合工具集可帮助公司：(1) 招募、参与和奖励社区 (2) 提高品牌知名度 (3) 利用用户生成的内容 (4) 增加口碑收入
People Data Labs
peopledatalabs.com
在人员数据实验室，我们正在构建最大、最准确的人员数据真实来源。我们提供超过 15 亿个人的简历、联系方式、社交和人口统计信息数据集，并按照您需要的规模提供给您。注册免费 API 密钥并开始免费丰富个人资料，无需信用卡。
Typeform
typeform.com
Typeform 是无代码、精心设计、人性化表单、测验、调查和异步视频解决方案的黄金标准。为您的客户创造个人体验，建立品牌形象和忠诚度，并加速您的成长。凭借 120 多个现有集成，Typeform 可确保您所需的数据无缝插入您的工作流程，并允许您进行大规模通信。具有企业级安全性和BU
Texau
texau.com
TexAu 是一个增长自动化工具箱，可让您生成新的潜在客户，快速轻松地联系他们，并提高您对用户的了解。
Clodura.AI
clodura.ai
Clodura 是一个人工智能驱动的销售勘探平台，用于在线 B2B 潜在客户开发、可操作的销售情报和自动化销售序列。
Collective[i]
collectivei.com
高效、开明的销售团队更聪明地工作并赢得更多。 Collective[i] 是一种协调数据、人员和流程的整体方法。我们称之为客户关系优化。想象一下从您的数据、您的销售团队如何运作以及所执行的活动的一切，只需使用堆栈中的现有销售工具即可提高效率。对于销售运营和营销，Collective[i] 提供干净、全面和自动化的数据收集。使用机器人流程自动化 (RPA)，可以从销售团队使用的工作工具（电子邮件、日历等）中自动捕获活动，进行清理以更新联系人、公司名称等，并使用我们的专利技术和大量数据自动登录到 CRM网络。不会损失任何数据或宝贵的时间，记录的数据质量呈指数级提高，组织生产力提高 20-30%。 Collective[i] 保持 CRM 数据的持续适用性，自动更正过时的联系人和目标潜在客户信息。对于销售管理，Collective[i] 为每一个机会提供透明度和 AI/ML 驱动的智能。不再需要冗长的管道审查，也不再出现季度末的意外情况。管理人员可以充满信心地承诺收入，随时检查重要机会，并通过完全了解其活动的数量和质量来更好地管理和留住杰出人才。 Collective[i] 为经理提供基于 Collective[i] 庞大网络的 AI/ML 生成的有关买家的情报。对于销售专业人士来说，Collective[i] 为每个买家的旅程提供指导，人工智能/机器学习驱动提示将时间集中在哪里和谁身上，并突出显示可以帮助加速销售和提高获胜率的社交和工作网络成员。 Collective[i] 的技术具有变革性，是现代销售组织技术堆栈的重要组成部分。
Zoho SalesIQ
zoho.com
Zoho SalesIQ 是一个客户互动平台，具有实时聊天、网站访客跟踪和分析功能，可帮助您了解访客、吸引他们并实时支持您的客户。装载了客户期望的所有功能以及更多功能，包括实时访客跟踪、实时聊天翻译、实时聊天、自动聊天触发器、线索评分、音频通话、屏幕共享、脏话管理、聊天预览、无代码机器人、应答机器人、聊天路由、内部聊天、代理移动应用程序、适用于 iOS 和 Android 的 SDK，以及与 Whatsapp、Instagram、FB Messenger 和 Telegram 等流行 IM 渠道的集成。所有这一切都在一个平台上。
Synup
synup.com
Synup 通过三管齐下的方法转变品牌的在线形象：本地列表、声誉管理和社交媒体管理。借助 Synup，品牌可以在一个整体仪表板中跨所有地点和媒体渠道提供相关且值得信赖的业务内容。品牌现在可以管理和优化其所有营业地点的列表和内容，同时提高其在线评论、排名和参与度。 Synup 将所有在线资料和平台转变为营销渠道以提高投资回报率。
LeadSquared
leadsquared.com
适合企业的完整营销自动化和 CRM 软件。在一个平台上组织您的潜在客户捕获、潜在客户管理、销售管理和分析。
Ocean.io
ocean.io
更智能的勘探数据平台，可为您带来 5 倍以上的高质量潜在客户，从而实现更快、更高效的收入增长。 Ocean.io 为 B2B 销售和营销团队提供适合公司中适合人员的电子邮件和电话号码。
Gleam
gleam.io
Gleam 是一个增长营销平台，帮助企业专注于行动。操作可以是您想要的任何内容：电子邮件订阅者、Facebook 点赞者、Twitter 关注者或通过 #hashtag 提及您公司的人。
Company Guru
company.guru
Company Guru 门户允许深入了解来自大量公司的广泛业务数据。利用我们广泛的信息仔细观察市场并节省资源。免费使用我们的门户，帮助您的团队增加销售额并缩短形成有效目标列表的时间。
BuiltWith
builtwith.com
BuiltWith 是一个网站分析器、潜在客户开发、竞争分析和商业智能工具，为互联网提供技术采用、电子商务数据和使用分析。
Entytle
entytle.com
Entytle 帮助工业 OEM 提高忠诚度、减少客户流失并从其安装基础中获取终身价值。我们的 SaaS 使用 AI/ML 使我们的用户可以轻松识别、优先排序和策划向现有客户提供的服务。
Skrapp.io
skrapp.io
Skrapp.io 是一款电子邮件查找和业务数据丰富工具，用于 B2B 销售推广和电子邮件营销。我们正在收集和制作公共数据，以提供先进的潜在客户电子邮件研究平台，帮助专业人士发起高效的电子邮件营销和外展活动，并获取有关潜在收件人的宝贵数据。
Foundry
foundryco.com
Foundry 的基于帐户的营销 (ABM) 平台在购买过程的每个阶段协调营销和销售活动。在单一平台中，Foundry ABM 结合了基于帐户的广告、网络个性化和销售激活功能，以跨多个渠道协调营销活动。这些活动工具和分析在专有的人工智能驱动的购买意向引擎上运行，该引擎可在购买过程中评估帐户兴趣。 Foundry ABM 可以精心策划 ABM 活动，以提高目标客户的认知度、参与度和渠道。要了解更多信息，请访问 https://foundryco.com/our-solutions/software/。注意：许多评论都是针对 Triblio 平台，即现在的 Foundry ABM。
Visitor Queue
visitorqueue.com
Visitor Queue 是一款 B2B 潜在客户生成和网站个性化软件，旨在为您的销售团队提供有关网站访问者的见解，同时为他们提供独一无二的网站体验。通过我们的潜在客户开发服务，识别访问您网站的企业的名称、联系方式和用户数据。推销电话和猜测的日子已经一去不复返了，我们为您的销售团队提供已经对您的产品和/或服务表现出兴趣的热门线索。 98% 的网站访问者从您的网站上消失得无影无踪，您是不是该找出他们是谁了？通过我们新的网站个性化功能，以独特的方式对待您的网站访问者。根据公司详细信息（例如地理位置、公司规模，甚至他们的名称）为访问者提供网站的自定义视图。根据他们的素质向他们展示相关的案例研究、用例和推荐。我们构建访客队列是因为我们亲眼目睹了市场上当前软件中明显需要改进的地方。不过，请不要相信我们的话，今天就免费试用吧！
Leadinfo
leadinfo.com
了解 Leadinfo 如何通过将匿名网站访问者转化为潜在客户来帮助您比竞争对手创造更多更好的销售额
Wappalyzer
wappalyzer.com
Wappalyzer 是一家网络技术分析器和领先数据提供商。通过在数百万家公司的网站上跟踪数千种技术，Wappalyzer 可以帮助您识别新的潜在客户并扩大您的潜在市场。
AeroLeads
aeroleads.com
AeroLeads 是一款功能强大的基于网络的潜在客户生成软件，它不仅可以找到相关的潜在客户，还可以找到其联系方式。所有数据都可以保存在您的帐户中，导出并传输到其他网站，如 SalesForce、Zapier、HubSpot、Mailchimp 等。它是一款功能强大的勘探和销售智能软件，可与 LinkedIn、Crunchbase、AngelList 以及您可以上传自己的列表。
Infynd
infynd.com
InFynd是一站式数据智能解决方案。我们简单且用户友好的勘探工具可帮助您识别并接触您的利基市场中的正确潜在客户。我们拥有英国数量最多的符合 GDPR 的 B2B 联系人，送达率为 95%。利用 InFynd 精确的 B2B 数据库（其中包括超过 1500 万条符合英国标准的 SDR）寻找、连接并达成更多交易。我们的数据支持营销和销售团队高效、有效地扩大对外营销活动。 InFynd 成立于 2020 年，是一款即将推出且前景广阔的数据工具，受到从初创公司到企业的 100 多家客户的信赖。
Findymail
findymail.com
Findymail 可帮助您查找和验证用于销售推广的 B2B 电子邮件。我们只为您提供不会退回的经过验证的电子邮件，以确保您的电子邮件送达安全。您还可以自动化当前在流行的勘探平台（例如 Linkedin Sales Navigator 或 Apollo）上进行的手动导出工作，以便您可以更多地专注于完成交易，而不是数据收集。
Charm.io
info.charm.io
Charm.io 帮助 SaaS、代理机构和电子商务服务企业发现和识别合格的 DTC 品牌，以开展营销和销售工作。 Charm 的平台提供了有关这些公司的大量数据，并包含 160 多个过滤器，使用户能够定义适合其目标受众的独特搜索标准。这些过滤器对于使用它们根据特定需求构建目标列表的机构特别有用。搜索结果提供有关公司的信息以及每个企业内决策者和员工的直接联系信息。这种无缝流程可以轻松找到符合特定标准的公司并联系关键利益相关者，而无需使用其他外部来源或工具来补充研究。
SonarList
sonarlist.io
在世界范围内搜索数据和商业电子邮件，并以经济实惠的价格无限地验证它们。
Koncert
koncert.com
Koncert 是一个人工智能驱动的平台，旨在通过为销售流程提供一套工具来提高销售成功率。该平台包括 Koncert Dialers，这是一套根据团队需求定制的四个独特的销售拨号器：AI Parallel Dialer、AIFlow Dialer、Agent-Assisted Dialer 和 Click to Call Dialer。 这些拨号器有助于智能地管理销售电话的过滤、连接和跟踪。该平台还推出了 Koncert Cadence，这是一种跨不同渠道（包括电话、电子邮件、视频和社交媒体）运行的多渠道销售排序器，用于实现多样化的推广。 此外，Koncert 还具有远程销售地板这一智能功能，旨在以数字格式复制传统销售地板工作空间体验。 为了优化外拨，该平台配备了来电显示管理，这是一种用于管理外拨号码的新颖热图功能。它还提供与预先投资的工具的无缝集成，从而增强其可用性。 此外，Koncert 的机器学习功能有助于销售勘探，提供对销售线索进行评分和优先排序的能力。它还为管理者提供了独特的辅导工具——Koncert Remote Coach。 Koncert 致力于通过人工智能增强的拨号系统和其他以销售为导向的功能帮助用户加速销售成功。
Captain Data
captaindata.co
Captain Data 是一个无代码数据提取和自动化平台。借助 Captain Data，您可以提取网络数据，通过多个来源或数据提供商丰富数据，并将其集成到您使用的电子表格或 CRM 等工具中。用例包括寻找潜在客户和公司、丰富潜在客户、自动化 ABM 等。您可以创建工作流程将多个自动化链接在一起，并将 Captain Data 连接到您最喜欢的 SaaS 工具！
Outfunnel
outfunnel.com
外漏斗整合您的销售和营销数据，并优先考虑您的潜在客户。所有营销活动（电子邮件打开、网络访问、表格填写等）都会记录在您的 CRM 中。销售人员可以识别最热门的销售线索并更明智地进行销售。保持销售和营销联系人 24/7 同步。通过潜在客户评分和网络访客跟踪找到最佳机会。可与 Pipedrive、Copper、HubSpot、Salesforce 以及 Mailchimp、ActiveCampaign、Facebook Lead Ads、Wix、Calendly 等流行营销工具配合使用。
Sparklane
sparklane-group.com
Sparklane 借助 AI 解锁了潜在客户一代。 Sparklane 在整个潜在客户之旅中为您提供帮助，同时： - 根据 AI 评分的业务信号识别、映射和推荐最佳客户参与 - 提供有关您的潜在客户的完整专业联系信息（手机和电子邮件） - 在以下位置吸引正确的客户在正确的时间使用智能且超情境化的电子邮件序列 为什么选择 Sparklane？ - 唯一完全集成市场的勘探解决方案 - 访问欧洲最好的公司和联系信息数据库 - 每年接收和分析超过 300 万个业务信号 - 快速直观的入职培训 - 受益于跨国覆盖：法国、英国、比利时、德国、西班牙、荷兰、意大利 - 100% 符合 GDPR
VanillaSoft
vanillasoft.com
VanillaSoft 是业界最成功的销售互动平台，每月帮助销售开发团队与超过 15,000,000 名联系人互动。 VanillaSoft 可以单独使用，也可以与现有的传统 CRM 系统结合使用，使销售代表能够在几秒钟内响应新的潜在客户，跨更多渠道与潜在客户更一致地互动，并产生更多合格的销售机会。在全球范围内，数以千计的用户使用 VanillaSoft 基于队列的销售引擎和智能路由来实施销售节奏自动化，从而在领导速度、持久性、生产力和每个代表的收入方面取得了巨大的进步。 VanillaSoft 是一家私营公司，总部位于美国德克萨斯州普莱诺。要了解更多信息，请访问 www.vanillasoft.com。 VanillaSoft 解决方案的一大优势是它在筹款活动中卓有成效。 VanillaSoft 的完全可定制、用户管理的音乐马拉松软件使音乐马拉松管理者能够最大限度地控制他们的音乐马拉松活动。智能工作流程自动化保证机构最佳实践的一致应用，同时还优化您的音乐马拉松推广的效率和效果。动态调用者脚本、数据分段和管理自动化确保了最有效的外展策略，同时还提高了校友、捐助者和筹款人等的体验质量。了解更多信息：https://www.vanillasoft.com/solutions/business-function/fundwriting。
LeadBoxer
leadboxer.com
LeadBoxer 是一个面向小型到大型 B2B 销售团队的潜在客户生成和潜在客户评分平台。 LeadBoxer 为任何规模的销售团队提供了宝贵的见解，让他们在潜在客户接触之前就感兴趣什么。该软件自动为网站访问者创建访问者档案，捕获他们的在线行为和互动数据，然后根据指定的客户经理设置的参数为他们分配领先分数。借助 LeadBoxer，销售团队能够跟踪网站访问者、页面和视频视图、文档下载以及衡量流量来源。指定销售人员可以设置各种潜在客户属性（行业、页面浏览量等）的重要性，以影响 LeadBoxer 分配的潜在客户分数。当潜在客户准备好获得资格时，LeadBoxer 会报告并通知负责的销售人员。相关销售人员可以通过 LeadBoxer 应用程序直接与潜在客户互动，可以随时查看、分配或删除潜在客户。 LeadBoxer 通过高级 API 与 CRM 和其他销售工具集成。
Successeve
successeve.com
Successeve 是一个基于云的客户智能平台。我们的系列产品在客户旅程的每个阶段提供可操作的评分和分析，以促进销售、营销和客户成功团队的工作。我们的目标是通过转化、留住和扩大更多客户来帮助公司实现增长。 Successeve 产品由三个核心引擎推动：数据集中、分数和自动化操作。
MadKudu
madkudu.com
MadKudu 的收入自动化智能通过预测正确的创收行动并确定优先级，让收入团队集中精力。通过自动化关键工作流程、优先考虑可操作的信号以及在您的团队现有的地方工作，您可以让您的收入团队完全专注于推动和关闭管道。
Toplyne
toplyne.io
Toplyne 是一个专为销售和营销团队设计的预测人工智能平台。该平台利用客户数据构建预测模型，帮助企业识别新客户前景、扩大销售、交叉销售以及发现面临风险的客户。 主要功能包括 AI 潜在客户评分、实时 MQL 评分、身份图过滤器和实时丰富。它还提供自动缝合客户数据和流失预防机制等功能。 Toplyne Sync 和 CRM Copilot 集成可实现与 CRM 系统的无缝数据同步，确保将关键经济决策者纳入 CRM 数据库中。 Toplyne 的预测模型旨在在短时间内建立，与内部预测模型相比，可以更快地对业务产生影响。 该平台允许用户个性化交互、自动化销售和营销工作流程。除了预测潜在客户和销售之外，Toplyne 还提供对使用模式和驱动客户意图的信号的洞察，这些可以在销售和营销活动中有效利用。 该平台已在多个行业和团队中得到使用，包括 B2B SaaS、银行和金融服务、消费者互联网、保险、销售、收入运营、营销、账户管理和客户成功。
Pocus
pocus.com
Pocus 将数据转化为收入。结合您的团队需要的所有产品使用情况和意图信号，确定最佳机会的优先级并采取快速行动。 Pocus 可以帮助您根据真实的购买信号构建渠道，而不是您团队的最佳猜测（无论是推出新徽标还是扩展现有徽标）。借助 Pocus，Asana、Canva、Miro 和 Loom 的市场营销团队每周可以节省 10 多个小时来挖掘数据，充满信心地查找并达成交易。
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign for Marketing 连接您在业务中使用的每个工具和渠道，以便在客户生命周期的每个状态下吸引客户。利用来自电子邮件营销、社交媒体、数字广告和您的网站的数据，与您的联系人定制个性化的接触点，确保您的营销有效、有吸引力且令人难忘，而不会浪费您的时间。我们让自动化为您服务，这样您就可以专注于使您的业务与众不同的个人风格，并确保您没有错过与任何客户的任何一步。您可以使用 ActiveCampaign 执行哪些操作？ - 在所有客户接触点上实现自动化个性化体验 - 跟踪整个客户生命周期中的买家偏好、行为和许多自定义属性，以进行更深入的细分和更有效的推广 - 基于几乎任何参数自定义发送，以便您的消息始终针对正确的目标受众 - 使用整个客户生命周期的数据为每个客户选择最佳内容、发送时间和交付渠道 - 以最小的努力创建完全定制的营销活动，然后根据客户行为实时改进您的发送策略 - 复制 1-为每位客户提供 1 条个人体验，无论您的企业规模有多大
Goava
goava.com
Goava 是一个通过发现最有价值的销售线索来增加销售额的平台。我们帮助 B2B 销售人员获得有关潜在客户的量身定制的见解。 Goavas 平台告诉您应该联系哪家公司、应该与谁交谈以及应该谈论什么。简单的界面使您能够获得无与伦比的计时并不公平地跟踪您的潜在客户和客户。
INNGUMA
innguma.com
INNGUMA 是模块化软件，可通过监控竞争环境在您的业务中创造智能。
LeadPyramid
leadpyramid.com
多年来，LEADPYRAMID 一直是数据库服务领域的先行者。对于正在寻找电子邮件和电话号码目标前景的公司来说，它是一站式解决方案 Leadpyramid 是满足所有数据库要求的一站式解决方案。它是一种销售情报工具，可帮助组织通过经过验证的潜在客户进一步拓展业务。它是公司为电子邮件营销和电话营销活动确定合适的 B2B 客户的理想解决方案。 Leadpyramid 有能力为信息技术 (IT)、医疗保健、人力资源、营销或任何行业的任何决策者列表提供数据。该解决方案已帮助众多组织为其以客户为中心的营销方法采购和创建正确的定制解决方案。 LeadPyramid 一直在构建一个经过实时验证的数据库，使您能够获得最佳的数据库交付准确性。
Act-On
act-on.com
Act-On Software 提供的解决方案使营销人员能够在客户生命周期的每一步吸引营销目标。 Act-On 使客户数据具有可操作性，因此营销人员可以实现远大梦想并构建智能、有效的营销自动化计划来发展业务并产生更高的客户终身价值 - 所有这些都可以以最快的时间实现价值。获取演示：https://act-on.com/demo/ Act-On 使营销人员能够： • 通过 B2B 需求生成、B2C 销售和交易以及客户营销功能大规模发展和扩展业务。通过建立持续的、定制的参与，将访客转变为潜在客户，将潜在客户转变为合格的潜在客户，并将合格的潜在客户转变为终身客户，从而协调和优化整个客户旅程（从认知到宣传）。 • 通过自动化购买旅程、个性化沟通和活动以及提高品牌亲和力和忠诚度，在整个客户生命周期中提供卓越的品牌体验。利用 Act-On 的自动化功能来吸引新的潜在客户、吸引您的联系人并引导潜在客户做出更频繁、更有利可图的购买决策。 • 通过执行全面的入职和培训计划、产品采用和客户保留策略以及新产品和服务促销，推动可衡量的产品采用和客户保留。从新联系人到忠诚的合作伙伴，您可以使用 Act-On 吸引受众，将他们转变为品牌大使，并让他们成为回头客。 Act-On 平台通过交互式动态报告和分析来评估、展示和提高绩效，旨在为任何规模、形状、地点和规模的企业和营销人员提供增长营销价值。平台功能包括： • 自动化且适应性强的购买旅程 • 与领先的 CRM 系统和网络会议深度集成 • 网站访问者参与度跟踪和意图报告 • 动态潜在客户评分、细分和培育 • 社交媒体聆听、勘探、发布和宣传 • 简单- 设计网页表单、登陆页面和电子邮件模板 • 事件触发和事务性电子邮件发送 • 基于实际使用计费的主动联系定价 我们进行营销。我们了解您面临的挑战。我们随时帮助您在每一位客户和每一次营销活动中脱颖而出。