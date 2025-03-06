申请人追踪系统 - 最热门应用 - 美国

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申请人跟踪系统 (ATS) 是招聘人员、人力资源团队和招聘经理用来简化寻找、筛选和管理求职者的流程的软件工具。这些系统使企业能够创建和分发职位发布、分析简历中的相关信息、安排面试以及收集候选人详细信息（包括求职信和推荐信）。他们还自动执行诸如面试安排、通知候选人后续步骤以及发送警报等任务。 ATS 解决方案在跟踪招聘时间和招聘成本等招聘指标方面发挥着至关重要的作用，使公司能够优化其招聘流程并提高招聘软件的投资回报。 领先的申请人跟踪软件通常与更广泛的招聘功能集成，例如工作委员会和职业网站发布、候选人搜寻、简历解析、员工推荐评估、申请人筛选、招聘营销、面试安排、候选人关系管理、入职和招聘数据分析。一些 ATS 平台还可能包括候选人关系管理功能，可帮助招聘人员通过电子邮件营销、日程安排和持续沟通等功能主动识别和培养潜在候选人。
提交新应用
Paycom
paycom.com
25 年来，Paycom Software, Inc.（纽约证券交易所股票代码：PAYC）通过易于使用的人力资源和薪资技术简化了业务和员工的生活，并通过直接访问数据来提高透明度。得益于其业界首创的解决方案 Beti®，员工现在可以自行处理工资单，并在提交工资单之前被引导查找并修复代价高昂的错误。从入职和福利登记到人才管理等，Paycom 的软件简化了流程，提高了效率，并让员工能够掌控自己的人力资源信息，所有这些都在一个应用程序中完成。 Paycom 因其技术和工作场所文化而获得全国认可，现在可以为美国和国际上各种规模的企业提供服务。 Paycom 正在引领美国工作场所的数字化转型。我们对文化和价值观的承诺使我们被 Fast Company 评为全球最具创新力的公司之一，被《新闻周刊》评为美国最伟大的工作场所之一，并被 Top Workplaces 评为美国最佳雇主。 Paycom 在美国拥有约 36,820 名客户（截至 2023 年 12 月 31 日），比上年增长 1%。 2014 年 4 月 15 日，Paycom 成为一家上市公司，其股票在纽约证券交易所上市交易，股票代码为 PAYC。 2020年初，该公司加入标准普尔500指数。
Dayforce
dayforce.com
Dayforce是现代劳动力的全球人民平台。 Dayforce是企业HCM解决方案，将工资单，人力资源，福利，人才管理，劳动力管理等组合在单个云应用程序中，以供电当今的无限劳动力。 Dayforce帮助提供经验，以帮助组织解锁其全部劳动力潜力，并充满信心地运作，无论他们在世界上的运作方式如何。 Dayforce总部位于多伦多，安大略省和明尼苏达州的明尼阿波利斯，全球运营。该公司的品牌承诺使工作生活变得更好，这不仅是对客户的承诺，而且对自己的人民和社区的日常工作所做的承诺。 关键产品领域： * hris *全球工资单，按需工资 * 好处 *劳动力管理，包括时间和出勤和任务管理 *人才获取，包括招聘和入职 *人才管理，包括绩效管理，继任计划，薪酬管理，参与调查和集成学习管理系统 *高级报告，分析和仪表板 *通过Dayforce Mobile应用程序人力资源自助服务
Paylocity
paylocity.com
我们的一体化软件平台为人力资源专业人员提供了一种轻松管理工资、福利、人才和劳动力管理等日常任务的方法。但我们的与众不同之处在于，我们的技术得到了真正关心客户成功的文化的支持。提供商只会向您出售产品。但合作伙伴实际上关心您和您的业务。合作伙伴需要花时间来了解您并了解您的需求。我们与您一起寻找最佳解决方案，使您今天的业务受益，同时为更美好的明天铺平道路。明天就是你的团队的全部了。我们所做的一切都是为了支持您实现目标。我们将共同处理您的日常工作，以便您可以花更多的时间来打造您和您的员工渴望的文化。对于渴望真正合作伙伴关系的专业人士来说，Paylocity 是一家人力资源和薪资公司，可将您从今天的任务中解放出来，因此我们可以一起将更多时间专注于明天的承诺。让我们一起前进吧。
Paychex
paychex.com
Paychex，Inc。是薪资，福利，人力资源和保险服务的综合人力资本管理解决方案的领先提供商。通过将其创新的软件即服务技术和移动性平台与专门的个人服务相结合，Paychex赋予了中小型企业主的能力，以专注于其业务的增长和管理。在超过45年的行业专业知识的支持下，PayChex截至2019年5月31日，美国和欧洲的100个地点为大约670,000个薪资客户提供服务，并且每12个美国私营部门雇员中每12支。 PayChex Flex是一种考虑简单性的多合一人力资源解决方案。借助您的业务发展和变化的技术，PayChex具有创新的业务解决方案和专用支持的正确组合，以帮助您实现目标，无论您的业务何处。 *雇用，付款，管理和保留员工充满信心 *与我们的24/7/365 Live Support Team一起获得经验丰富，屡获殊荣的支持 *与我们的合规专家保持不断变化的法律和法规 *使用Paychex Flex移动应用程序访问您的信息 *人才管理：从单个HR平台招募，保留和发展顶尖人才，并简化您的招聘和入职过程。 *劳动力管理：通过我们的重要劳动力管理资源提高员工效率和生产力。 *工资和财政支持：轻松付款并管理税款，费用等，因此您可以继续专注于业务。 *员工福利：通过提供有价值的员工福利来吸引和保留顶尖人才，同时简化您的计划管理。 * PEO和人力资源外包：通过我们全面的人力资源外包解决方案来支持整个员工生命周期的业务。 *员工经验：通过使员工获得自助人力人力资源，培训和财务工具来节省时间并提高准确性。 *集成：在软件和Paychex Flex之间自动，准确地连接和共享数据。 现在选择正确的技术和对您的业务的支持，同时保持随着需求的变化而增长的能力。了解为什么Paychex是中小型企业最大的人力资源公司，让我们简化您的工资经验。
JotForm
jotform.com
在全球超过2500万用户的信任下，Jotform的强大形式和无代码工具的套件足以适合小型企业，并且足以适应企业。 Jotform帮助组织从忙碌到使用条件逻辑，接受付款，生成报告，自动化工作流程等表格的工作更少。 Jotform的产品使任何团队都可以简化其流程。这些选项是无限的，因为Jotform的10,000个模板，数百个集成和近400个小部件。 Jotform为您的组织提供了解决方案；我们强大的表格完成了！
Rippling
rippling.com
波纹为企业提供了一个经营人力资源，IT和财务的地方。它汇集了通常散布在公司的所有劳动力系统，例如工资单，费用，福利和计算机。您可以在单个系统中第一次管理和自动化员工生命周期的每个部分。例如，以入职。借助Rippling，您可以在世界上任何地方聘请新员工，并在90秒内建立他们的工资单，公司卡，计算机，福利，甚至是Slack and Microsoft 365（例如Slack and Microsoft 365）。
Paycor
paycor.com
薪资使领导者能够现代化人们管理人员的各个方面，以便他们可以专注于真正重要的事情：建立获胜的团队。统一的HCM解决方案确保员工数据位于一个地方，因此您无需切换平台，访问多个系统或重新关键信息。自动化乏味的工作，减轻合规风险，提高效率，使员工能够控制自己的财务状况，并通过强大的分析和见解深入了解您的业务。
BambooHR
bamboohr.com
BambooHR 是一家提供人力资源软件即服务的美国科技公司。该公司由 Ben Peterson 和 Ryan Sanders 于 2008 年创立，总部位于犹他州林登。 BambooHR 的服务包括申请人跟踪系统和员工福利跟踪系统。 2019年，加乔·C·塞维利亚和 Brian T. Horowitz 在《PC 杂志》中写道，BambooHR“比竞争产品更贵”，并且“与竞争对手的解决方案相比，缺乏福利管理 (BA) 功能”，但其“可靠的功能集和用户友好的界面将其推向了我们的最佳选择”。列表”。
Softr Studio
softr.io
Softr.io 可让您在几分钟内为您的企业创建客户端门户和内部工具，无需编写代码。它可与 Airtable 和 Google Sheets 配合使用。加入超过 90,000 个团队，为其客户或合作伙伴构建门户、员工内部网、项目管理工具、仪表板、CRM 等。
Zoho Recruit
zoho.com
更快的招聘，更好的招聘。 Zoho Recruit 是一个基于云的申请人跟踪系统，旨在为人才中介机构、企业人力资源部门和临时工提供多样化的端到端招聘解决方案。借助我们直观的招聘软件，让招聘变得轻松。
JobDiva
jobdiva.com
JobDiva 是顶尖的招聘和人员配备 ATS、CRM 和 VMS，专注于您的成功！ JobDiva 为招聘人员提供无限制的人员配置和招聘解决方案免费培训，包括简历汇总和申请人跟踪。立即申请 JobDiva 的免费演示！
Recruit CRM
recruitcrm.io
Recruit CRM 是一个申请人跟踪系统。 Recruit CRM 在 60 多个国家/地区使用，具有强大的功能，如简历解析器、移动应用程序、API 集成、电子邮件客户端和数百个免费招聘板。
Keka HR
keka.com
招聘不仅是一步成就，因为它涉及整个旅程的各种复杂阶段。找到合适的人才是建立成功的商业环境的垫脚石。因此，Keka将为您提供令人敬畏的功能，例如多平台候选候选采购，技术评估，记分卡等，这些功能将帮助您在Keka的申请人跟踪系统中提供未来的耐心招聘体验。 Keka HR是一个人的推动者。它可以使人们的流程自动化并帮助建立积极进取的工作场所文化，从而将您的公司从善良转变为伟大。借助Keka，您可以培养一种适应，发展和规模的高性能文化，从而使您的团队更加有效。作为中小型企业人力资源技术的领导者，Keka多才多艺，适合所有行业。
SignalHire
signalhire.com
SignalHire 是获取网络上任何人的联系信息的最佳、最简单的方法。无论您是招聘人员、采购人员、销售经理还是营销经理，您都必须准备好 SignalHire。在 SignalHire 上收集来自网络各地的 3.5 亿多个个人资料，使用浏览器扩展程序来发现任何人的联系方式，仅获取 100% 最新的电子邮件地址、电话号码和社交网络链接
Bob HR
hibob.com
鲍勃（Bob）是人力资源平台，简化了人们的管理并为每个员工（驾驶参与，文化和生产力）进行现代化的工作经验。鲍勃（Bob）可以为您的操作方式配置 - 建造，远程或混合动力工作。它使人力资源和经理能够提高绩效和保留率，从而导致更健康，更有生产力的团队。 使用Bob，您可以使用自动化工作流程来简化核心人力资源流程，例如入职，绩效管理和薪酬管理，以提高效率，涵盖所有接触点并节省宝贵的时间。 Bob提供了可实时的可量化数据，可以为影响底线的战略决策提供信息。鲍勃（Bob）帮助充满活力的公司为员工带来了最好的成绩。 Hibob在美国，英国，欧洲，以色列和澳大利亚的敬业团队每天都在为1400多家现代，快速增长的中型企业服务。
Breezy HR
breezy.hr
您和您的团队将使用的现代、轻松的端到端招聘产品。 Breezy 简化了您的整个招聘流程；通过自动执行职位发布、招聘广告、面试安排和后续等手动任务，让您有更多时间与候选人联系。我们独特的可视化渠道管理方法将提高您的招聘流程的生产力。简单的拖放界面意味着团队中的任何人（所以，每个人！）都将在几分钟内启动并运行，而轻松任务可确保没有任何遗漏。您也将与候选人联系并更快地做出更好的决定：从全新的候选人匹配分数（立即计算出最适合您的申请人）到世界一流的简历解析，将每个人都放在统一的个人卡片上；我们的记分卡系统和面试指南能够客观地处理每个人对候选人的意见。此外，我们还通过强大的分析和报告来支持这一切。它还符合 GDPR！借助 Breezy，您将在更短的时间内做出更好的招聘决策。快来看看我们吧。
Bullhorn
bullhorn.com
Bullhorn 是人力资源行业软件领域的全球领导者。超过 10,000 家公司依靠 Bullhorn 的云平台来为其自始至终的人员配置流程提供支持。 Bullhorn 总部位于波士顿，在世界各地设有办事处，由创始人领导，在全球拥有 1,000 多名员工。
GoHire
gohire.io
GoHire 的一体化人才招聘平台是解决混乱招聘策略的解决方案。告别痛苦的招聘和昂贵的招聘，加入全球 2,500 多家中小企业的行列，使用 GoHire 使招聘步入正轨。借助 GoHire 直观且简化的平台，您的招聘将在几天内更新并运行。完全控制您的招聘渠道；以更少的时间、更少的精力管理工作、候选人和面试。轻松将 GoHire 与您的网站、社交渠道、求职板集成，并为您的企业建立全新的职业页面。您可以自动执行任务，为您的团队成员设置权限，只需单击一下即可将您的职位发布到多个职位委员会，在一个易于使用的仪表板中管理和评估每位候选人，使您能够专注于为不断增长的业务招聘最优秀的人才。通过 14 天免费试用和每月 49 英镑起的计划，您的招聘策略可以彻底重塑。额外的奖金？ GoHire 是您的团队真正喜欢使用的唯一 ATS。
Workstream
workstream.us
Workstream是小时员工队伍的领先人力资源，工资单和招聘平台。它的智能技术简化了人力资源任务，因此特许经营权和企业主可以快速移动，降低人工成本并简化运营（都在一个地方）。前50个快速服务餐厅品牌中有46个（包括汉堡王，吉米·约翰（Jimmy John），塔科·贝尔（Taco Bell））在Workstream上以雇用，保留和支付他们的团队。
Freshteam
freshworks.com
Freshteam 是一款适合成长型企业的智能人力资源软件。借助 Freshteam，您可以吸引、雇用和入职新员工、解雇现有员工、管理员工信息和休假 - 所有这些都在一个地方完成。 Freshteam 通过各种渠道帮助吸引和寻找顶尖人才 - 快速定制的职业网站、与多个免费和优质工作委员会的集成以及社交媒体渠道。一旦候选人加入，招聘人员就可以与招聘经理合作，对他们进行筛选和面试，分享反馈，互相留下笔记，最后雇用最佳候选人并向他们提供录用通知。 Freshteam 还使人力资源团队能够在新员工入职第一天之前就开始入职 - 无论是填写表格、签署文件还是分发手册，Freshteam 只需点击几下即可完成。此外，它还允许您创建入职任务列表并将其分配给各个人员。您可以收集所有必要的信息并创建员工档案（充实到目录中），管理对员工信息和文档的访问权限等。人力资源软件还可以完全照顾员工的休假、员工和经理的自助服务员工提出请求、经理批准工作流程、团队和整个组织的休假报告，可以快速查看即将到来的休假、缺勤趋势等。 Android 和 iOS 应用程序使您能够随时随地执行重要操作。 Freshteam 是 Freshworks 产品系列的一部分，其产品包括 Freshdesk 客户支持软件、Freshservice IT 服务管理软件、Freshsales CRM 软件等——在全球拥有超过 150,000 家企业，包括思科、本田、Chargebee、大西洋月刊、JCDecaaux 和药易。
Personio
personio.de
Personio 是一款一体化人力资源软件，使您能够管理员工生命周期的每个阶段，从而帮助释放员工的力量。我们的软件简化了您招聘、入职、管理、发展和支付员工工资的方式。欧洲超过 10,000 个组织相信 Personio 能够通过薪酬管理、人力资源帮助台、绩效与发展以及调查等创新功能来提高效率。我们拥有 300 多名员工，提供支持，客户满意度达 90%，并提供 180 多个集成。立即将您的人力资源团队从电子表格升级为战略 – 立即预订免费演示：https://www.personio.com/webdemo/
Harri
harri.com
Harri 是一线员工体验技术的全球领导者。 Harri 平台专为以服务为业务核心的公司而构建，包括人才吸引、劳动力管理、员工敬业度和合规性解决方案。 Harri 使组织能够智能地招聘、留住和管理最优秀的人才，以运营和改进其业务。该公司为全球 55,000 多家餐厅和酒店以及 400 万名酒店员工提供服务，零售和医疗保健领域不断增长。 Harri 专注于改善一线团队员工体验的使命，与许多世界顶级酒店品牌建立了合作关系。 Harri 迎来了像 Raising Cane's Chicken Fingers 这样的知名客户，并为美国的 Subway 和英国的 McDonald's 推出了全系统实施。该公司的活跃用户群每年翻一番，促成了 720 万份工作申请、260 万条消息以及 23.7 万份工作列表的创建。
JazzHR
jazzhr.com
JazzHR 招聘软件使忙碌的企业领导者能够集中和现代化他们的招聘方法。用灵活、经济实惠、以人为本的招聘技术取代耗时的手动电子表格和完整的收件箱。实时竞争顶尖人才并聘请优秀人才，以便您可以集中时间发展业务和员工。
Loxo
loxo.co
Loxo 是排名第一的人才情报平台，也是招聘软件领域的全球领导者。我们所知道的传统 ATS 将在 5 年内不复存在。 Loxo 旨在通过单一记录系统软件平台管理整个招聘生命周期，取代传统的 ATS，并在此过程中带来无限更多的内容。因为招聘一名员工不应该需要 10 种以上的工具。人才情报平台包括： - 一流的 ATS - 人工智能驱动的招聘 CRM（您的招聘数据库，其中包含您的数据和 Loxo 自动更新数据的组合，以确保您始终获得最准确的候选人信息） - 具有人工智能支持的营销活动构建功能的多渠道外展工具，因此您永远不会错过后续活动 - 包含超过 12 亿人和数百万组织的人员和公司搜索引擎 - 经过验证的联系信息，例如个人电子邮件和手机号码 - 借助 Loxo 的 AI 助手 Copilot 实现即时 AI 采购、排名和匹配 更不用说...Loxo 也是唯一一款配备专为招聘人员设计的销售 CRM 的招聘软件 — 这意味着您可以进行业务开发活动在您完成其余工作流程的同一位置进行。真正的胜利在这里？这些市场领先的产品均设计为无缝协作，使您工作的每一步都更加高效并减少出错的空间。全球超过 13,200 个高管猎头、RPO、专业招聘和人员配置团队已成为 Loxo 的招聘机器。但这到底意味着什么？ - 整个人才生命周期的成本降低了 74%，包括采购和雇用成本。 - 由于采购和工作流程自动化，招聘时间缩短了 85%。 - 98% 的客户满意度。
VidCruiter
vidcruiter.com
VidCruiter 的 VidInterviewing 是世界上最先进的视频面试平台。我们的系统提供预先录制的实时视频面试，可以根据任何招聘场景进行定制，并帮助各种规模的公司以更快、更经济高效的方式找到更优质的求职者。
RecruitBPM
recruitbpm.com
RecruitBPM 是一款支持人工智能 (AI) 的一体化招聘软件，适用于人才招聘公司和招聘专业人员。其最具成本效益的基于云的人才获取和客户关系管理 (CRM) 平台可帮助人力资源公司和企业招聘人员优化招聘流程并使招聘变得轻松。主要功能包括：职位发布、职业门户、客户门户、申请人门户、申请人采购筛选和选择、时间和费用管理、社交媒体集成分析、工作板集成、电子邮件集成和插件。 Chrome 扩展和 CRM 功能可在整个招聘生命周期中与客户和候选人进行沟通，包括管道阶段、电子邮件集成、日历集成、自定义热门列表、报告、通知系统等。所有这一切都附带免费的入职、培训和支持。免费试用！
Recruiterflow
recruiterflow.com
Recruiterflow 是一款集成了现代候选人跟踪软件和招聘 CRM 的软件。 Recruiterflow 内置了诸如用于一键式采购的 chrome 扩展、自动电子邮件序列、招聘板集成和协作等功能，可帮助您端到端地跟踪招聘流程。 Instamojo、Fusioncharts、OLR 等快速发展的公司以及来自 YCombinator 和 500startups 的初创公司使用 Recruiterflow 来寻找优秀人才并简化其招聘流程。
Crelate
crelate.com
Crelate 是一款现代、快速、功能齐全的申请人跟踪、招聘 CRM 和人才关系管理解决方案，专为保留猎头机构、猎头公司和专业企业招聘人员而构建。 Crelate 提供繁忙的招聘人员所需的所有功能，例如 Outlook 客户端集成、电子邮件跟踪、灵活的工作流程、候选人门户、移动访问、客户提交等；以及他们期望的入职、培训和服务，我们以合理的价格提供一切。
Greenhouse
greenhouse.com
Greenhouse Software（俗称 Greenhouse）是一家总部位于纽约市的美国科技公司，提供招聘软件即服务。它由 Daniel Chait 和 Jon Stross 于 2012 年创立。 该公司在2013年的种子轮融资中筹集了270万美元，在2014年的A轮融资中筹集了750万美元，在2015年的B轮融资中筹集了1360万美元，在2015年的C轮融资中筹集了3500万美元，在D轮融资中筹集了5000万美元2018 年，研究公司 CB Insights 在《纽约时报》委托进行的一项研究中将 Greenhouse 列为预计将成为独角兽的 50 家初创公司之一，这些公司的估值至少为 10 亿美元。
Manatal
manatal.com
Manatal 是下一代招聘软件。该平台易于实施并采用最新技术构建，旨在简化从采购到入职等的招聘流程。将您的招聘渠道整合到一个直观的平台上，从而更好、更快地招聘。利用人工智能工具和社交媒体丰富功能，远程管理您的团队并改善协作，利用完整的报告套件、合规工具（GDPR、CCPA、PDPA...）、完整的 API，在数千个免费和免费网站上发布职位付费频道越来越多。使用基于云的终极招聘工具改变您的招聘方式，并将您的招聘指标推向新高！
Ashby
ashbyhq.com
Ashby 使人才团队能够通过可行的分析、内置最佳实践以及消除附加组件的一体化解决方案来运行世界一流的招聘流程。其影响在于实时可靠的数据、始终如一的优秀候选人和招聘人员体验以及单一事实来源。毫不妥协地整合，无限扩展。整合的一体化解决方案 Ashby 将您的 ATS、CRM、调度和分析整合到一个具有同类最佳功能的可扩展解决方案中。消除附加组件并降低招聘软件成本。培训您的团队仅使用一种工具来实施世界一流的招聘运营流程。强大的招聘分析为您的团队获取实时可靠的数据和可行的见解，以改进工作流程、与利益相关者无缝沟通并大规模推动流程改进。利用 Ashby 分析成为战略数据讲述者、预测招聘能力并跟踪和优化招聘目标的进度。消除过时的电子表格、报告构建的漫长等待时间以及对数据准确性的任何怀疑。内置最佳实践 Ashby 为您提供所需的内置结构和自动化工作流程，以促进一致、公平的招聘结果。始终提供卓越的候选人体验，同时通过经过审查的模板、可定制的警报和可共享的管道可视化节省时间。让您的团队能够专注于他们喜欢的招聘中那些有回报且富有挑战性的方面。
Comeet
comeet.co
Comeet 是一个申请人跟踪系统和招聘平台，适用于准备实现高增长的中小型公司。这个屡获殊荣的基于云的平台具有极高的协作性，为招聘团队提供简单易用的设计、动态可配置性、自动化工作流程等等。 Comeet 是企业级且功能丰富。非常适合采购、协调、沟通、共享、安排、准备、参与、评估、招聘和报告。
HigherMe
higherme.com
HighMe 让您可以随时随地通过任何设备轻松查找、筛选、面试和入职员工。利用工具和技术来快速审查申请人、安排面试、管理所有招聘委员会帖子以及完成新员工的文书工作，从而减少招聘时间和成本。 HighMe 专为雇用小时工的企业（例如餐馆和零售店）而设计。通过自动求职板重新发布、移动优先申请人跟踪系统、文本到应用技术、一键式面试安排、视频求职信、品牌职业页面、自定义应用程序和基于云的文书工作，随时随地进行招聘。立即注册，每次招聘可节省 6 个小时，面试缺席率减少 67%，每年最多可节省 3,600 美元。
Built for Teams
builtforteams.com
为您打造的人力资源软件。直观、强大的工具旨在帮助您规划、雇用、管理和留住员工。
Workable
workable.com
现在，尤其是未来几年，每家公司都将寻求利用人工智能的力量来提高所有职能和部门的绩效和生产力。在人工智能主流采用的推动下，这种行为的快速转变将从根本上改变招聘和人力资源的格局。 Workable 处于这一转型的最前沿，提供了一套产品，这些产品利用了我们通过处理 2.6 亿候选人和超过 150 万名员工而开发的专有人工智能。 Workable 的使命是将您公司的人力资源生产力提高 10 倍。 Workable Recruiting 是一个世界一流的申请人跟踪系统，可以让招聘人员和招聘经理变得更好。可行的人工智能可以帮助完成最耗时的任务，例如采购、筛选、发送电子邮件、生成职位描述和面试工具包等。 Workable 与所有主要招聘网站紧密集成，并提供最佳招聘团队所需的所有功能。 Workable HR 通过高度可配置的系统实现端到端员工管理，该系统可以在一个地方安全地处理员工数据、管理休假、与工资单集成等。 Jobs by Workable 是一个招聘委员会，它将数百万候选人与由 Workable 驱动的公司的工作机会联系起来。 Workable 已帮助 100 多个国家/地区的 27,000 多家公司寻找、雇用和管理顶尖人才。我们在人力资源和招聘方面实现了前所未有的生产力提高，确保我们的客户在快速发展的技术领域保持领先地位。
Oorwin
oorwin.com
Oorwin 是一个由人工智能驱动的一体化客户关系管理、申请人跟踪系统和人力资源管理平台。 Oorwin 凭借其销售、招聘和人力资源的综合方法为人力资源业务带来了惊人的增长。
Fountain
fountain.com
Fountain 将招聘工作集中到一个地方，这样您就可以更快地雇用更好的人才，无论您是大型企业、特许经营企业还是小型企业。在每个地点进行跟踪、管理和登机。无论您有 1 个还是 1000 个地点，我们都会力求简单。 Fountain 可在网络和移动设备上使用，因此无论您是在办公桌前还是在旅途中，您都可以雇用候选人。
Empeon
empeon.com
Empeon 是一个灵活的平台，允许公司在一个地方轻松管理所有人力资源和薪资需求。通常，公司声称他们有此功能，但他们只有连接的能力，从而造成瓶颈并减慢运营速度。快来测试我们的平台，看看为什么它真正最适合您的业务。
Arcoro
arcoro.com
建筑公司和承包商有特殊的劳动力管理需求，Arcoro 提供了一套模块化建筑人力资源软件，使公司能够成功解决这些需求。 Arcoro 是唯一一家专注于建筑行业的人力资源技术公司，提供解决方案来帮助公司雇用、管理和培养其后台、专业和熟练的贸易劳动力。 Arcoro 的模块套件包括： • 申请人跟踪 • 入职培训 • 学习管理 • 核心人力资源 • 福利 • ExakTime 时间/出勤跟踪 • 薪酬管理 • 绩效管理和继任计划。公司可以选择利用一个或所有模块，许多客户从一两个模块开始，然后随着需求的变化或组织的发展而添加更多模块。 Arcoro 套件中的模块完全集成，但它们也与其他建筑技术集成，包括项目管理、劳动力管理和会计系统。 Arcoro 与其他领先的建筑技术提供商保持着牢固的合作伙伴关系，以确保为客户提供无缝体验。北美超过 8,000 家各种规模的建筑公司和承包商依靠 Arcoro 来帮助他们满足人力资源需求。每天有超过 100 万建筑专业人员使用 Arcoro 产品上下班。 Arcoro 致力于为现场和办公室的员工提供最佳体验。欲了解更多信息，请访问我们的网站 www.arcoro.com。
PeopleForce
peopleforce.io
Peopleforce是一个多合一的人力资源平台，无缝管理您的整个员工体验，并在员工生命周期的每个阶段都简化了人力资源流程。 作为人力资源生态系统，PeopleForce提供了六种功能和自定义的产品：CoreHR，Recruit，Perform，Perform，Pulse，Time和Desk，满足企业需求的各种需求，并提供一个综合平台，以简化流程并提高运营效率。 借助Peopleforce，您可以灵活地选择并支付所需的特定产品，从而确保成本效益并最大程度地提高投资价值。 员工可以在应用程序中做什么： - 跟踪离开余额信息的最新信息 - 请求和管理时间休息，指定缺席的原因，推动批准者 - 与可搜索的员工目录快速访问个人资料和联系方式 - 看看今天谁出去了以及他们缺席的原因 - 访问最新的公司新闻和公告 - 待办事项，查看和完整分配的任务的概述 - 访问他们的文件 经理还 - 通过休假请求接收通知，并可以快速审查，批准或拒绝。 - 轻松管理您的任务，批准和待办事项。 Peopleforce的使命是使企业能够向前发展，同时专注于人，而不是流程，创造赋权和愉快的工作场所环境。 作为改变人力资源专业人员，经理和员工的工作经验的游戏规则，Peopleforce已成为600多家企业的首选选择，包括Deloitte，Rakuten，Reply Reply，Roosh，Roosh，Roosh，Ajax等。
Top Echelon
topechelon.com
Top Echelon 招聘软件将强大的申请人跟踪 (ATS) 和客户关系 (CRM) 功能结合到一个招聘解决方案中，旨在简化招聘和招聘团队的招聘流程，起价为每月 67.15 美元/用户。 Top Echelon 自动化许多申请人跟踪功能，例如简历解析、电子邮件解析、批量简历上传、自定义字段、自定义工作流程、导入/导出电子表格、重复检查、记录合并、标记、全文搜索、半径搜索和可选的候选人门户。为了帮助管理招聘流程，Top Echelon 提供了 CRM 功能，可在整个招聘生命周期中与候选人进行沟通，包括自定义管道阶段、电子邮件集成、日历集成、自定义热门列表、活动规划器、电子邮件模板、自定义活动、报告、通知系统等。所有这些都包含入职、培训和支持，无需额外付费。
SpringRecruit
springrecruit.com
SpringRecruit 是最好的免费 ATS 之一，通过有效的协作、简历解析器以及简单的面试安排和提醒，帮助您更快地挑选顶尖人才。
Eddy
eddy.com
对于电子表格已无法满足需求的小型企业来说，Eddy 是理想的一体化人力资源和薪资平台。它提供了您所需的关键功能，而没有大型系统的复杂性和开销，让您有机会通过将多种工具组合成对您的业务有意义的工具来简化您的生活。与 Eddy 一起节省时间和金钱。雇用、入职、管理和支付员工工资——所有这些都在一个简单的系统中进行。
Sesame HR
sesamehr.es
Sesame HR 这款软件允许公司通过简化和自动化来数字化人力资源部门的日常流程。 Sesame HR 是经理、高管和人力资源经理的重要盟友，可以帮助他们节省流程时间并集中精力改善员工体验。
eRecruiter
erecruiter.pl
有效且用户友好的招聘。 eRecruiter 是波兰最受欢迎的招聘管理平台，每天都有数千名招聘人员使用它来寻找工作申请、联系候选人以及与企业合作。该系统还有助于管理候选人的同意条款并解决候选人的新权利。
WebHR
web.hr
WebHR 是一款社交一体式人力资源软件，涵盖了公司最重要的资产（员工）从“雇用”到“退休”的所有内容。 WebHR 将使您的人力资源团队能够轻松有效地开始管理您的人力资源。 WebHR 不仅是 HR 不可或缺的工具，也是整个公司不可或缺的工具。 WebHR 基于软件即服务 (SaaS) 和云计算模型。
Gem
gem.com
Gem 是 TA 团队喜爱的人工智能招聘平台。它可以帮助您最大限度地提高生产力、加快招聘速度并节省资金，同时为招聘人员提供他们认为易于使用的解决方案。使用 Gem 作为您的一体化招聘平台，或通过 CRM、采购、日程安排、分析、招聘网站、活动等集成产品增强您现有的 ATS。超过 1,000 家公司（从初创公司到 Airbnb、Wayfair、Cintas、Carmax、Doordash 和 Zillow 等行业领导者）信赖 Gem 能够快速、轻松地进行招聘。
RecRight
recright.com
RecRight 通过直观、一体化的视频招聘工具将招聘带入 21 世纪。您可以在招聘工具中宣布空缺职位、接收申请并对候选人进行评分。录制的视频面试使您有可能看到申请背后的人员并雇用点击的人。毕竟，招聘是关于人际互动的，而不是笔、纸和不露面的申请。
Recruitive
recruitive.com
Recruitive Ltd 是英国领先的端到端云招聘软件解决方案供应商，专为人力资源、招聘团队和招聘经理设计，同时显着增强候选人的旅程。我们屡获殊荣的技术使您能够在内部管理整个招聘流程。我们提供基于云的 ATS 招聘软件、入职软件和定制职业网站，这是真正的端到端解决方案。今天请求免费演示。
JobAdder
jobadder.com
**ATS 软件** 专为招聘机构和内部团队打造 - 所有职位、候选人、沟通和任务均通过 JobAdders 用户友好型、可自定义的仪表板进行简化。 JobAdder 是一个完全基于云的系统，为现代用户提供了完全的灵活性，可以通过任何移动设备随时随地进行招聘。 JobAdders 多样化的职位发布功能允许招聘人员将职位广告发布到 200 多个职位委员会和社交媒体平台。
Jobsoid
jobsoid.com
Jobsoid 是一个在线申请人跟踪系统，为您提供完整的招聘解决方案，满足您的各种招聘需求。它具有许多功能 - 每个功能都旨在简化招聘流程的每一步。从在各种招聘板上发布职位到管理您收到的候选人申请，从与候选人沟通到与您的团队协作 - Jobsoid 为您提供一站式解决方案。使用 Jobsoid 实现招聘流程自动化，实现无忧招聘。主要功能： - 在各种招聘网站和社交媒体上发布职位广告 - 网站和 Facebook 页面集成 - 可定制的候选人申请表 - 使用 Chrome 插件和手动导入来寻找候选人 - 向您的人才库进行营销活动（电子邮件） - 特定于职位的电子邮件地址自动分配候选人 - 使用基于人工智能的智能过滤器更快地筛选候选人 - 可定制的招聘管道 - 使用标签和其他过滤器管理候选人申请 - 通过自动化任务和提醒实现无缝团队协作 - 内置电子邮件和短信，方便沟通 - 自动回复和参与电子邮件，以增强候选人体验 - 安排面试 - 单次面试、批量面试、时间段和视频筛选 - 生成报告 - 用于随时随地招聘的移动应用程序
Onepoint HCM
onehcm.com
使用一个平台替换多达 8 个不同的系统并统一您的员工队伍。 OnePoint 人力资本管理是一款一体化 HCM 解决方案，非常适合成长型公司在整个就业生命周期中招聘、吸引、授权和留住员工。我们的 HCM 平台和专门的支持团队使我们的客户能够在真正的单一数据库解决方案中配置更加自动化和简化的流程。借助我们统一的 HCM 应用程序套件，自动化手动 HR/薪资流程、整合系统并提供统一的员工体验，以提高参与度、沟通和合规性。
Jobspage
jobspage.co
为您的公司创建专门的职业页面，列出可用的职位并管理申请。我们的申请人跟踪系统允许您收集候选人简历、联系方式以及做出最佳招聘决策所需的其他信息。
Apploi
apploi.com
Apploi 是一种申请人跟踪解决方案，旨在帮助医疗保健企业在多个招聘委员会之间共享职位发布，以寻找和吸引候选人。该平台使管理员能够在统一的界面上安排面试、创建笔记并自动执行入职文书工作。该系统允许管理人员更新录取通知书、监控认证到期日期、验证 LPN 许可证、自动筛选候选人并分析职位绩效指标
ATS OnDemand
atsondemand.com
ATS OnDemand 提供基于云的申请人跟踪软件，用于寻找和雇用人才。非常适合寻求预算友好的平台来执行所有招聘任务的独立招聘人员、初创企业和小型招聘团队。
Traffit
traffit.com
创建候选人喜欢申请的招聘。 您的团队将共同协作，实现快乐的候选人和快速的招聘。欢迎采用新的方式招聘您的下一个职位。
Webrecruit
webrecruit.co
雇用优秀的候选人。减少开支。提高洞察力。利用最好的 ATS 软件和广告解决方案更快地交付更好的结果。
Jobilla
jobilla.com
Jobilla 的数字招聘解决方案为企业和候选人提供高效的人才招聘体验。我们提供个性化策略来吸引被动候选人、降低招聘成本并加快招聘流程，同时为候选人提供一种找到与其技能和兴趣相符的工作的方法。通过使用 Jobilla，企业和候选人只需点击几下鼠标即可准确获得他们想要的东西——他们想要的方式和时间。潜在的。实现了。
TalentLyft
talentlyft.com
招聘软件将申请人跟踪系统、招聘营销、采购和人才 CRM 解决方案集成在 1 个平台中。