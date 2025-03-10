缺勤管理软件 - 最热门应用

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缺勤管理软件使组织能够计划、管理和跟踪员工缺勤，例如假期和病假。该软件允许公司定义缺勤、管理请求和处理审批。它通常包含融入当地法规、法律和政策的功能，以帮助企业保持合规性并降低成本。一些独立的缺勤管理解决方案通常由人力资源部门使用，也适合没有传统人力资源部门的公司。 该软件可以是集成人力资源管理套件的一部分，也可以作为独立的解决方案运行。它经常与第三方人力资源应用程序集成，核心人力资源系统通常充当劳动力数据的中央存储库。
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Keka HR
keka.com
Keka HR 是一款人力资源管理软件，通过自动化人事流程，帮助企业简化薪资、考勤、绩效等管理，提高员工满意度和参与度。
Personio
personio.de
Personio是一款全面的人力资源管理软件，帮助企业简化员工生命周期的管理，包括招聘、入职、绩效、工资和满意度跟踪。
Hubstaff
hubstaff.com
Hubstaff是一款劳动力管理工具，提供时间跟踪、活动监视、薪资集成等功能，旨在提高员工生产力和优化工作流程。
Factorial
factorialhr.com
阶乘人力资源是一款综合的云端人力资源管理软件，帮助中小企业简化员工管理、出勤跟踪、休假申请等流程。
greytHR
greythr.com
greytHR是一个云端人力资源管理平台，提供员工数据管理、薪资、出勤、休假等功能，旨在简化中小企业的人力资源流程。
Calamari
calamari.io
Calamari是一款在线人力资源软件，支持假期管理、考勤追踪和核心HR功能，适用于106个国家的企业。
Sage HR
sage.hr
Sage HR 是一款人力资源管理软件，提供考勤、绩效和招聘管理，帮助中小企业简化员工管理流程。
PayFit
payfit.com
PayFit是一款基于云的薪资和人力资源管理平台，提供自动薪资计算、员工门户、假期及报销管理等功能，简化工资流程。
Freshteam
freshworks.com
Freshteam是一款人力资源管理软件，帮助企业吸引、招聘和入职新员工，管理员工信息和请假请求，简化HR流程。
Skello
skello.io
Skello是一款针对班次工作的劳动力管理应用，简化调度、促进沟通，优化管理，适用于酒店、零售等多个行业。
Pocket HRMS
pockethrms.com
Pocket HRMS 是一款印度的薪资管理软件，提供人力资源管理、薪资计算、考勤跟踪等功能，支持员工自助访问和数据分析。
GreatDay HR
greatdayhr.com
GreatDay HR 是一个综合性的人力资源和工资软件，支持考勤、时间管理、工资和员工数据管理。
Breathe
breathehr.com
Breathe是一款人力资源管理软件，帮助小型企业在线管理员工信息、假期、缺勤和绩效等事项。
FlowyTeam
flowyteam.com
FlowyTeam是一个综合的生产力和绩效管理工具，支持战略规划、项目管理、任务跟踪和员工参与等功能，适合各种规模的企业。
ZenHR
zenhr.com
ZenHR是一款基于云的人力资源管理软件，旨在为中东市场简化人力资源流程，确保遵守当地法规并提高生产率。
HROne
hrone.cloud
HRONE是一个人力资源管理平台，自动化HR流程，简化人际互动，并提供可操作的洞察，以提升工作场所效率。
Time Champ
timechamp.io
Time Champ是一个自动时间跟踪和生产力管理工具，帮助企业监控员工工作时间和活动，提高工作效率。
Bizneo
bizneo.com
Bizneo是一款简单的人力资源管理软件，帮助企业高效处理人力资源、招聘和人才管理任务。
Trackabi
trackabi.com
Trackabi是一款时间跟踪与员工监控软件，提供截图、URL跟踪、请假管理、项目规划等功能，适合中小企业使用。
Craze
crazehq.com
Craze是一款为初创企业提供一体化人力资源、薪资和合规管理的应用程序，帮助创始人轻松管理公司事务。
flair HR
flair.hr
Flair人力资源应用是一个全面的人力资源管理解决方案，简化员工管理流程，支持招聘、缺勤管理和绩效评估。
Cocoon
cocoon.com
Cocoon是一款请假管理平台，简化合规、申请和工资处理，为员工提供更顺畅的请假体验。
Timetastic
timetastic.co.uk
Timetastic是一个员工请假管理应用，简化休假申请与批准流程，实时追踪假期信息。
Timeular
timeular.com
时空是一款时间跟踪和出勤管理应用，帮助用户自动记录时间，优化工作效率，支持计费和报告生成。
Superworks
superworks.com
Superworks是一款全面的人力资源管理系统，简化中小企业的工资、出勤及员工管理流程，提升工作效率与员工体验。
BrioHR
briohr.com
BrioHR是一款综合人力资源管理平台，支持招聘、入职、考勤、薪资等功能，旨在简化企业人力资源流程。
Papershift
papershift.com
Papershift是一款云端人力资源管理软件，帮助企业自动化员工排班、请假管理和工作时间跟踪。
Asanify
asanify.com
Asanify是一款人力资源管理应用，提供自动化的工资处理和员工管理功能，适合创业公司与快速发展的企业。
HealthBoxHR
healthboxhr.com
HealthBoxHR 是一个人力资源管理平台，提供工资、病假、考勤等管理功能，旨在提高效率和减少成本。
PieTrack
pietrack.com
Pietrack是一款用于中小企业的综合管理应用，提供人力资源、项目、销售和营销等模块，支持数据追踪和分析。
DreamTeam
dreamteam.io
DreamTeam 是一款全方位的人力资源管理平台，旨在简化中小企业的复杂人事流程，提供便捷的解决方案和全面的可视化管理。
Sloneek
sloneek.com
Sloneek 是一款现代化人力资源管理系统，支持员工管理，出勤跟踪及文件组织，适合混合团队使用，提供14天免费试用。
Omni HR
omnihr.co
Omni HR是全面的人力资源管理软件，帮助企业高效招聘、管理、考勤和薪资，提升员工满意度和运营效率。
Worknice
worknice.com
Worknice是一个灵活的人力资源平台，简化了员工管理、入职、文件处理和合规性，提高组织效率与透明度。
Mirro
mirro.io
Mirro.io 是一个绩效管理平台，帮助中小企业建立透明的工作文化，提升员工幸福感和留才率，促进团队间的互动与反馈。
Onfolk
onfolk.com
Onfolk 是一款自动化的英国工资管理应用，能够快速、安全地处理员工薪资，支持快速支付和专业支持。
Leave Dates
leavedates.com
休假日期是一款员工休假管理应用，简化休假请求的提交、审批和跟踪，增强沟通，提高工作效率和员工满意度。
Vacation Tracker
vacationtracker.io
Vacation Tracker 是一种简化的休假管理解决方案，可与 Slack、Microsoft Teams 和 Google Workspace 等流行协作工具无缝集成，也可以通过工作电子邮件直接访问。只需点击几下鼠标，即可简化跟踪带薪休假 (PTO) 的过程，从而提高团队的透明度和实时可见性。借助假期跟踪器，您可以在数小时内管理休假请求，非常适合兼职员工或精确的日程安排需求。该系统支持临时休假（TOIL），允许员工根据加班时间累积休假。替代审批者等功能通过在经理缺席期间委派审批职责来提供灵活性，而停电期则有助于控制关键时期的休假请求。应计功能可随着时间的推移自动累积休假，确保记录的准确性和最新性。通过 7 天免费试用体验 Vacation Tracker 的全部功能，提供对所有功能的访问，以高效且有效地改善团队的休假管理体验。
TeamSense
teamsense.com
用文字呼唤。 100％合规性。 0员工纠纷。 管理呼叫是一个危险，混乱的时光，每个人都讨厌！ TeamSense是一个基于文本的出勤管理和大众传播平台，目的是为制造，建筑，仓储和物流领域的前线工人建立的。 - 通过消除此过程的焦虑，无呼叫的未卖出最多70％ - 在报告缺席之前，通过向员工展示自己的观点和出勤历史，将缺勤量减少多达20％。 - 29种语言的翻译和计数！ 通过利用文本消息传递的熟悉性和可访问性，TeamSense正在打破劳动力管理的传统障碍，并通过SMS在制造业的新连通性时代迎来了新时代。 文字是用户友好的，可以快速推出且易于管理，并且每小时员工实际上拥抱它！我们使人力资源能够无缝管理员工出勤率和缺勤，同时提高主管生产率并降低法律风险。
Leavetrack
leavetrackapp.com
Leavetrack 使小型和成长型企业能够应对员工缺勤、PTO 和假期的问题。 Leavetrack 提供深度定制，将消除手动管理员工休假的负担，并提供整个组织的可见性。 Leavetrack 允许跨多个地点自定义休假类型；导入 150 多个地点和多个审批级别的公共假期。
Keeple
keeple.com
在中小企业中，管理休假和缺勤很快就会成为员工、经理和人力资源部门的一件令人头痛的事情。 Keeple 是一款现代化的休假和缺勤管理软件包，可让您高效管理所有类型的休假：假期、病假、特殊假、育儿假等。专为所有员工设计，其人体工学设计深受我们客户的欢迎，提供流畅、高效的员工体验。
Planleave
planleave.com
通过使用现有工具和工作流程实现自动化，是管理团队休假的最简单方法。 PTO 跟踪和假期跟踪的最佳用户体验，无需学习。休假管理产品中没有更好的用户体验。
LeavePro
leavepro.co.za
LeavePro 是一个在线休假管理系统，可以管理员工休假的各个方面。系统将自动跟踪休假余额，无需使用电子表格或纸张。经理可以查看所有员工的休假余额，并轻松批准和拒绝休假申请，而员工可以申请休假并查看剩余余额。它还提供了一种准确查看谁将离开的方法，有助于在繁忙时段进行计划并避免日程安排冲突。
WorkAxle
workaxle.com
WorkAxle 是一款端到端劳动力管理系统，旨在让您轻松高效地管理无办公桌员工和员工。它是一个高水平的多方面系统，可以应对任何规模的复杂劳动力管理挑战。
PurelyHR
purelyhr.com
PurelyHR 是一款适用于中小型企业的强大模块化人力资源软件。自 2010 年以来，我们已帮助全球数千家公司每周在休假管理、员工档案管理和入职、时间跟踪、绩效管理、违规跟踪和认证管理等日常人力资源任务上节省时间。选择适合您的业务需求和预算的 HRIS 所需的模块和用户数量。立即开始 21 天免费试用 (www.purelyhr.com/Trial) 或现场演示。
Humaans
humaans.io
Humaans 是一个 HRIS，旨在成为组织人力资源技术堆栈的基础层。它可以帮助快速发展的公司的现代人力资源团队通过快速的工作流程、自动化和快速访问数据来入职、管理和培养员工。 Humaans 旨在解决企业领导者的痛点，他们厌倦了处理无法满足当今员工高标准的笨重系统。它专为速度而设计，具有精美的人员目录、文档存储、休假跟踪、可视化报告，并通过深度集成连接现有系统。通过增强 Slack、GSuite 和 HR 单点解决方案，Humaans 不仅简化了 HR 流程，还为组织中的每个人带来了价值。此外，Humaans 适合远程和分布式团队，帮助提高企业的敏捷性，无论其设置如何