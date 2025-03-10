缺勤管理软件 - 最热门应用

TeamSense

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用文字呼唤。 100％合规性。 0员工纠纷。 管理呼叫是一个危险，混乱的时光，每个人都讨厌！ TeamSense是一个基于文本的出勤管理和大众传播平台，目的是为制造，建筑，仓储和物流领域的前线工人建立的。 - 通过消除此过程的焦虑，无呼叫的未卖出最多70％ - 在报告缺席之前，通过向员工展示自己的观点和出勤历史，将缺勤量减少多达20％。 - 29种语言的翻译和计数！ 通过利用文本消息传递的熟悉性和可访问性，TeamSense正在打破劳动力管理的传统障碍，并通过SMS在制造业的新连通性时代迎来了新时代。 文字是用户友好的，可以快速推出且易于管理，并且每小时员工实际上拥抱它！我们使人力资源能够无缝管理员工出勤率和缺勤，同时提高主管生产率并降低法律风险。