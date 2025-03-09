缺勤管理软件 - 最热门应用 - 梵蒂冈

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缺勤管理软件使组织能够计划、管理和跟踪员工缺勤，例如假期和病假。该软件允许公司定义缺勤、管理请求和处理审批。它通常包含融入当地法规、法律和政策的功能，以帮助企业保持合规性并降低成本。一些独立的缺勤管理解决方案通常由人力资源部门使用，也适合没有传统人力资源部门的公司。 该软件可以是集成人力资源管理套件的一部分，也可以作为独立的解决方案运行。它经常与第三方人力资源应用程序集成，核心人力资源系统通常充当劳动力数据的中央存储库。
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greytHR
greythr.com
greytHR是一个云端人力资源管理平台，提供员工数据管理、薪资、出勤、休假等功能，旨在简化中小企业的人力资源流程。
Humaans
humaans.io
Humaans 是一个 HRIS，旨在成为组织人力资源技术堆栈的基础层。它可以帮助快速发展的公司的现代人力资源团队通过快速的工作流程、自动化和快速访问数据来入职、管理和培养员工。 Humaans 旨在解决企业领导者的痛点，他们厌倦了处理无法满足当今员工高标准的笨重系统。它专为速度而设计，具有精美的人员目录、文档存储、休假跟踪、可视化报告，并通过深度集成连接现有系统。通过增强 Slack、GSuite 和 HR 单点解决方案，Humaans 不仅简化了 HR 流程，还为组织中的每个人带来了价值。此外，Humaans 适合远程和分布式团队，帮助提高企业的敏捷性，无论其设置如何
Superworks
superworks.com
标题：用Superworks HRMS改变您的工作场所：提高生产力和员工幸福 Superworks通过简化人力资源和操作过程来使企业和中小型企业能够创建蓬勃发展的富有成效的工作场所。我们全面的超级HRMS套件旨在简化复杂的任务并提高员工的参与度，从而为您的业务带来切实的成果。 这是Superworks HRM可以为您做的： *轻松的薪资处理：自动化工资单任务，消除错误并确保员工的准时付款。 *无缝团队管理：简化入职，跟踪性能，促进协作并保持团队的参与度。 *增强的员工经验：SuperWorks HRMS通过自助工具和简化的沟通使您的员工有能力。 *提高效率：通过自动化重复任务并获得宝贵的见解来腾出宝贵的时间和资源。 *可扩展的增长：超级工人HRMS随您的业务增长，提供成功所需的灵活性和支持。 为什么选择Superworks？ 1。综合套件：一个满足您所有人力资源和运营需求的集成平台。 2。用户友好的界面：易于学习和使用，最大程度地减少培训时间并最大化采用。 3。可扩展的解决方案：随着您的业务发展，适应不断变化的需求。 4。专门的支持：其专家团队在这里为您提供每一步。
Mirro
mirro.io
Mirro.io 帮助高增长的中小企业建立透明且蓬勃发展的工作场所文化，促进员工福祉并提高人才保留率。我们的绩效管理平台通过鼓励使命感并刺激全球范围内的社会共享和社区归属感，帮助组织克服混合工作场所的脱节。使用 Mirro 的团队和个人会更快乐、高度投入且生产力更高。作为一个用户友好且高度社交的平台，Mirro 通过认可、OKR、持续反馈和有意义的绩效对话推动团队成员之间每月超过 5,000 次互动。 Tazz、Hochland、Free Now、E Co. 和 noissue 等创新公司。使用 Mirro 增强团队能力并培养健康、稳固的工作关系。
Asanify
asanify.com
Asanify 是一站式解决方案，可满足您组织的端到端人力资源管理要求。它还提供了无忧且完全自动化的薪资解决方案，非常适合初创公司和快速增长的企业。您可以免费开始使用我们的从雇佣到退休系统。一键式薪资应用程序允许您执行薪资和转账，不仅为您的本地员工，也为全球承包商。我们与 Slack、Excel、Google Suite 和 Whatsapp 的集成使您的 HRMS 访问变得非常方便且适合聊天。我们灵活且完全可配置的平台与 24*7 客户支持相结合，将使您的组织的人员管理变得非常轻松。
HROne
hrone.cloud
HRONE是一个人力资源管理平台，自动化HR流程，简化人际互动，并提供可操作的洞察，以提升工作场所效率。
Worknice
worknice.com
令人愉悦的人力资源软件 - 在澳大利亚设计，制造和支持100％。利用灵活而直观的人力资源平台来简化您的人力资源系统和结构数据，以实现伟大的目标。 Worknice在核心人力资源方面拥有市场领先的用户体验；简化了入职，智能文档和合规性，员工变更管理，工资集成，定期，评论和调查。是为蓬勃发展的人力资源团队而建的，他们现在需要解决新的挑战，随着新的挑战。
Omni HR
omnihr.co
Omni 是一款一体化人力资源管理软件，它重新定义了企业进行员工管理的方式。他们的使命很明确：帮助现代公司培养敬业且高绩效的团队。Omni 旨在全面支持您的整个端到端员工生命周期，帮助人力资源团队在整个过程中招聘、入职、管理和支付员工工资只需点击几下即可访问亚洲及其他地区。借助 Omni，您和您的团队的宝贵时间不再浪费在数据输入或管理任务上，而是用于推动业务增长的战略计划和有意义的互动。
Sloneek
sloneek.com
Sloneek 是一个现代化的人力资源系统，包含管理员工整个旅程所需的一切。免费试用 14 天！
DreamTeam
dreamteam.io
面向中小型企业的一体化人才中心，可通过最快、最灵活且无限的人力资源平台简化复杂的人员流程。 DreamTeam 使您能够重新获得对具有脱节数据的增量人员流程的完全控制和可见性。我们通过全面且易于设置的解决方案来克服人力资源的复杂性，将您的团队从繁重的体力工作中解放出来，同时促进人力资源的成功、满意度和蓬勃发展的公司文化。
flair HR
flair.hr
Flair人力资源应用是一个全面的人力资源管理解决方案，简化员工管理流程，支持招聘、缺勤管理和绩效评估。
TeamSense
teamsense.com
用文字呼唤。 100％合规性。 0员工纠纷。 管理呼叫是一个危险，混乱的时光，每个人都讨厌！ TeamSense是一个基于文本的出勤管理和大众传播平台，目的是为制造，建筑，仓储和物流领域的前线工人建立的。 - 通过消除此过程的焦虑，无呼叫的未卖出最多70％ - 在报告缺席之前，通过向员工展示自己的观点和出勤历史，将缺勤量减少多达20％。 - 29种语言的翻译和计数！ 通过利用文本消息传递的熟悉性和可访问性，TeamSense正在打破劳动力管理的传统障碍，并通过SMS在制造业的新连通性时代迎来了新时代。 文字是用户友好的，可以快速推出且易于管理，并且每小时员工实际上拥抱它！我们使人力资源能够无缝管理员工出勤率和缺勤，同时提高主管生产率并降低法律风险。
BrioHR
briohr.com
中小企业一站式人力资源管理平台。 我们的人力资源管理平台可帮助公司立即将整个员工旅程中的所有人力资源职能数字化，全部集中在一个地方： - 人才招聘：使用我们的 ATS（申请人跟踪系统）对招聘进行数字化和协作，然后以完全数字化方式入职新员工 - 人力资源管理员：管理带薪休假、员工数据库和文件、工资单（新加坡和马来西亚，更多！）、费用报销、时间表... - 绩效管理：跟踪 KPI/OKR、管理绩效考核、收集 360° 反馈...
PurelyHR
purelyhr.com
PurelyHR 是一款适用于中小型企业的强大模块化人力资源软件。自 2010 年以来，我们已帮助全球数千家公司每周在休假管理、员工档案管理和入职、时间跟踪、绩效管理、违规跟踪和认证管理等日常人力资源任务上节省时间。选择适合您的业务需求和预算的 HRIS 所需的模块和用户数量。立即开始 21 天免费试用 (www.purelyhr.com/Trial) 或现场演示。
WorkAxle
workaxle.com
WorkAxle 是一款端到端劳动力管理系统，旨在让您轻松高效地管理无办公桌员工和员工。它是一个高水平的多方面系统，可以应对任何规模的复杂劳动力管理挑战。
Timeular
timeular.com
不费吹灰之力就能获得准确的时间表，而且无需不断提醒，这不是很好吗？ Timeular 通过将最轻松的时间跟踪方法捆绑在一起，使之成为可能。全球有 10,000 多个团队利用 Timeular 来改进估算、跟踪预算、增加工时计费、监控盈利能力并提高生产力。 Timeular 的隐私不仅仅是遵守 GDPR。例如，自动跟踪的数据仅存储在用户计算机本地，另一个例子是管理人员无法实时查看员工数据。
Timetastic
timetastic.co.uk
时间表是员工离开计划者，使工作生活变得更加简单。这是预订休假时间的最简单方法。无需弄乱电子表格或文书工作即可组织时间休息。时间表立即跟踪一切。 您的员工和经理会和您一样喜欢它。 *休息时间已要求并在线批准 - 没有文书工作，只有通知。 *日历不断更新 *追踪和调和Instantl的年假 *可下载报告 时间表是超过100,000人使用的超级简单工作人员离开计划者，以组织休假时间。
Vacation Tracker
vacationtracker.io
Vacation Tracker 是一种简化的休假管理解决方案，可与 Slack、Microsoft Teams 和 Google Workspace 等流行协作工具无缝集成，也可以通过工作电子邮件直接访问。只需点击几下鼠标，即可简化跟踪带薪休假 (PTO) 的过程，从而提高团队的透明度和实时可见性。借助假期跟踪器，您可以在数小时内管理休假请求，非常适合兼职员工或精确的日程安排需求。该系统支持临时休假（TOIL），允许员工根据加班时间累积休假。替代审批者等功能通过在经理缺席期间委派审批职责来提供灵活性，而停电期则有助于控制关键时期的休假请求。应计功能可随着时间的推移自动累积休假，确保记录的准确性和最新性。通过 7 天免费试用体验 Vacation Tracker 的全部功能，提供对所有功能的访问，以高效且有效地改善团队的休假管理体验。
LeavePro
leavepro.co.za
LeavePro 是一个在线休假管理系统，可以管理员工休假的各个方面。系统将自动跟踪休假余额，无需使用电子表格或纸张。经理可以查看所有员工的休假余额，并轻松批准和拒绝休假申请，而员工可以申请休假并查看剩余余额。它还提供了一种准确查看谁将离开的方法，有助于在繁忙时段进行计划并避免日程安排冲突。
Planleave
planleave.com
通过使用现有工具和工作流程实现自动化，是管理团队休假的最简单方法。 PTO 跟踪和假期跟踪的最佳用户体验，无需学习。休假管理产品中没有更好的用户体验。
Keeple
keeple.com
在中小企业中，管理休假和缺勤很快就会成为员工、经理和人力资源部门的一件令人头痛的事情。 Keeple 是一款现代化的休假和缺勤管理软件包，可让您高效管理所有类型的休假：假期、病假、特殊假、育儿假等。专为所有员工设计，其人体工学设计深受我们客户的欢迎，提供流畅、高效的员工体验。
Leavetrack
leavetrackapp.com
Leavetrack 使小型和成长型企业能够应对员工缺勤、PTO 和假期的问题。 Leavetrack 提供深度定制，将消除手动管理员工休假的负担，并提供整个组织的可见性。 Leavetrack 允许跨多个地点自定义休假类型；导入 150 多个地点和多个审批级别的公共假期。
PieTrack
pietrack.com
Pietrack 是一款面向中小型企业的 Web 和桌面应用程序。该平台包括人力资源（休假管理、工资单、会议等）、项目管理（任务管理、在项目上安装和运行的跟踪应用程序、项目会议、项目文档等）、销售（潜在客户跟踪、联系人、文档等） ）和可定制的营销（电子邮件模板、活动等）模块。
GreatDay HR
greatdayhr.com
GreatDay HR 是一个综合性的人力资源和工资软件，支持考勤、时间管理、工资和员工数据管理。
Breathe
breathehr.com
Breathe是一款人力资源管理软件，帮助小型企业在线管理员工信息、假期、缺勤和绩效等事项。
Calamari
calamari.io
Calamari是一款在线人力资源软件，支持假期管理、考勤追踪和核心HR功能，适用于106个国家的企业。
Factorial
factorialhr.com
阶乘人力资源是一款综合的云端人力资源管理软件，帮助中小企业简化员工管理、出勤跟踪、休假申请等流程。
Freshteam
freshworks.com
Freshteam是一款人力资源管理软件，帮助企业吸引、招聘和入职新员工，管理员工信息和请假请求，简化HR流程。
Hubstaff
hubstaff.com
Hubstaff是一款劳动力管理工具，提供时间跟踪、活动监视、薪资集成等功能，旨在提高员工生产力和优化工作流程。
Keka HR
keka.com
Keka HR 是一款人力资源管理软件，通过自动化人事流程，帮助企业简化薪资、考勤、绩效等管理，提高员工满意度和参与度。
PayFit
payfit.com
PayFit是一款基于云的薪资和人力资源管理平台，提供自动薪资计算、员工门户、假期及报销管理等功能，简化工资流程。
Personio
personio.de
Personio是一款全面的人力资源管理软件，帮助企业简化员工生命周期的管理，包括招聘、入职、绩效、工资和满意度跟踪。
Sage HR
sage.hr
Sage HR 是一款人力资源管理软件，提供考勤、绩效和招聘管理，帮助中小企业简化员工管理流程。
ZenHR
zenhr.com
ZenHR是一款基于云的人力资源管理软件，旨在为中东市场简化人力资源流程，确保遵守当地法规并提高生产率。
Pocket HRMS
pockethrms.com
Pocket HRMS 是一款印度的薪资管理软件，提供人力资源管理、薪资计算、考勤跟踪等功能，支持员工自助访问和数据分析。
Bizneo
bizneo.com
Bizneo是一款简单的人力资源管理软件，帮助企业高效处理人力资源、招聘和人才管理任务。
Skello
skello.io
Skello是一款针对班次工作的劳动力管理应用，简化调度、促进沟通，优化管理，适用于酒店、零售等多个行业。
Papershift
papershift.com
Papershift是一款云端人力资源管理软件，帮助企业自动化员工排班、请假管理和工作时间跟踪。
Cocoon
cocoon.com
Cocoon 是一个休假管理平台，可简化合规、索赔和工资单的复杂性，从而提供无缝、更具同理心的员工休假体验。 欢迎来到员工休假的现代时代。休假管理软件可以自动处理人员团队及其员工的合规性、索赔和工资单的复杂性。
HealthBoxHR
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使用 HealthBoxHR 简化您的人力资源管理。我们的平台可让您在一个方便的位置管理工资单、病假、时间表等。加入超过 100 万满意的用户，了解 HealthBoxHR 如何帮助您节省时间、降低成本并改进您的人力资源流程。
Leave Dates
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休假日期是中小型企业的最终员工休假计划者，它以最少的大惊小怪的是简化休假管理流程，腾出时间并改善了办公室文化。
Trackabi
trackabi.com
Trackabi是一款时间跟踪与员工监控软件，提供截图、URL跟踪、请假管理、项目规划等功能，适合中小企业使用。
FlowyTeam
flowyteam.com
FlowyTeam是一个综合的生产力和绩效管理工具，支持战略规划、项目管理、任务跟踪和员工参与等功能，适合各种规模的企业。
Craze
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为初创企业提供一站式人力资源、薪资和合规服务。 雄心勃勃的创始人利用 Craze 来无压力地经营他们的公司。我们自动处理人力资源、薪资和合规事宜，以便您可以专注于发展您的业务。
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Time Champ
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Time Champ是一个自动时间跟踪和生产力管理工具，帮助企业监控员工工作时间和活动，提高工作效率。