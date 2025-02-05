缺勤管理软件 - 最热门应用 - 斯洛文尼亚

Trackabi

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Trackabi 是一款出色的软件，适用于时间跟踪、员工监控、屏幕截图和 URL 跟踪、员工休假安排、GPR 路线跟踪、时间报告准备、项目规划和估算、发票和付款管理。 Trackabi 专注于中小企业。 Trackabi 凭借其游戏化方法使时间跟踪变得高效且有吸引力。当用户达到经理定义的特定目标时，他们可以获得成就和业力积分。产品优势： — 适用于 Windows、Linux 和 macOS 的 Trackabi 桌面计时器可以自动记录工作时间并准备每日用户活动统计数据。它可以检测空闲时间、捕获屏幕截图、跟踪浏览器 URL 并记录使用的应用程序，区分工作和休闲应用程序。 — Trackabi 移动应用程序可以跟踪时间并记录 GPS 路线。它还包括休假计划部分和方便的见解部分，用于控制其他用户的活动、查看他们的屏幕截图和其他数据。 — 时间跟踪的游戏化：成就和业力点可提高动力和参与度。 — 高度可定制的时间表：时间表可以像 Excel 中的电子表格一样进行编辑，并提供许多自定义选项（要显示的数据、必填字段、其他自定义字段等）。 — 与时间表集成的员工休假管理：每位员工的个人休假日历以及带有请求/批准流程的通用休假时间表。员工休假可以包含在时间表中，以便管理人员更轻松地确保数据的完整性。 — 可定制的时间报告：可以根据用户设置从时间表生成时间报告，并通过外部链接共享或导出到 Excel 或 PDF。 — 发票和付款：发票可以根据报告创建，也可以独立创建并通过电子邮件发送给客户。该系统允许输入客户付款并跟踪总额和逾期发票。 — 项目计划和估算：按里程碑、任务和子任务进行细分的项目计划允许自下而上的时间和预算估算。估计金额可以与员工时间表中的实时数据进行匹配。 — 用户访问角色：系统支持基于可编辑权限的高级用户访问角色。另外，每个用户都可以访问许多公司帐户 - 作为员工加入公司并使用相同的用户名创建他的公司帐户。 — 客户访问：可以邀请客户访问与其项目相关的节省时间报告、发票和时间表。它可以帮助客户密切关注承包商所花费的时间并控制费用。 — Git 提交导入：从 Git 导入提交并将其转换为时间条目对于软件开发人员来说是一项出色的功能。带注释的 Git 提交可以转换为时间表条目。 — 信息丰富的仪表板：鸟瞰仪表板显示工作时间摘要、员工缺勤天数以及有关缺勤报告（时间少于预期）的警报。 — 公司数据洞察：每位员工日常活动的详细概述，显示工作时间、添加到时间表的时间、使用的应用程序、屏幕截图、空闲时间、GPS 路线等。