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SYSPRO 是一家全球领先的企业资源规划 (ERP) 软件提供商，专注于关键制造和分销行业。 40 多年来，SYSPRO 的专家团队不断满足独特的行业需求，并使客户能够轻松适应和发展。该解决方案具有可扩展性，可以部署在云端、本地或两者中，并可以在任何设备上通过网络进行访问，为客户提供选择和灵活性。 SYSPRO 始终关注合作伙伴和客户的成功。我们不断发展的解决方案与行业趋势保持一致，以利用新兴技术，使合作伙伴和客户能够确保数字化未来。 SYSPRO 在六大洲 60 多个国家/地区拥有超过 15,000 家获得许可的公司，作为值得信赖的顾问，为每一步提供指导和支持。
目录:
Business
企业资源计划系统

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