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Jovian 是一所软件开发和数据科学在线大学。我们提供实用且以行业为中心的计划，帮助专业人士学习技术技能、构建实际项目并推进他们的职业生涯。 学生学习实践技能，构建现实世界的投资组合项目，并接受就业准备培训。我们的导师通过 Slack 和 Zoom 提供 24x7 的指导和指导。学生还可以获得 200 多个招聘合作伙伴的工作机会。

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