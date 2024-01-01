Smart Assessor 是杰出电子档案技术的市场领导者，跟踪学徒标准、培训、国家职业资格、AEB、SQA、商业课程等整个学习过程的进展。 Smart Assessor 具有“开箱即用”的框架资格和标准，可以轻松适应设计定制的雇主课程。 Smart Assessor 电子档案袋供学徒、雇主、评估员、导师、培训师、质量保证者和经理使用，以跟踪知识、技能和行为的进展，管理 20% 的脱岗培训，监控门户评估，消除纸质档案袋，并符合 Ofsted 审计合规性仪表板。 屡获殊荣的在线作品集，供学习者与评估员、导师和教师合作，无纸化完成课程。学习者可以证明他们的技能、知识和行为，并由评估员和雇主进行电子审查。雇主标准通过终点评估的门户来跟踪进度，框架跟踪单元进度，确保成功及时完成。 主要功能包括电子表格、数字签名、离线应用程序、智能网络会议室、数字证据库、在线资源、以学习者为中心的活动、在线交互式学习计划、雇主仪表板、网关管理器、课程模板、内部质量保证抽样计划、审查调度程序、技能扫描、EILP、进度图和更多丰富的功能，让您的交付更加出色。

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