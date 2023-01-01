WebCatalogWebCatalog
Learning Studio AI

Learning Studio AI

learningstudioai.com

使用网络应用程序

未安装 WebCatalog？下载 WebCatalog

使用 Mac 和 PC 版 WebCatalog 上适用于 Learning Studio AI 的桌面应用程序增强您的体验。

在提供多种增强功能的无干扰窗口中运行应用程序。

无需切换浏览器即可轻松管理和切换多个账户和应用程序。

将网络应用程序附加到菜单栏（托盘），通过键盘快捷键快速访问。

将应用程序设为默认电子邮件客户端、排列窗口、控制通知等等！

当您离开办公桌时，使用密码或触控 ID 锁定应用程序。

拦截广告、阻止跟踪器访问您的个人数据并加快网站速度。

使用 LearningStudioAI 将任何主题转变为令人惊叹的在线课程。 我们的人工智能创作工具使课程创建变得毫不费力，因此您可以专注于最重要的事情 - 构建引人入胜的内容。 享受跨所有设备的无缝扩展，以及让学习者感到愉悦的神奇功能。 LearningStudioAI 提供一流的学习分析服务质量，帮助您优化教学。

网站： learningstudioai.com

免责声明：WebCatalog 与 Learning Studio AI 没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。

您可能还会喜欢

Google Optimize

Google Optimize

optimize.google.com

Beehively

Beehively

app.beehively.com

Canvas Student

Canvas Student

canvas.instructure.com

LearnUpon

LearnUpon

app.learnupon.com

Scaledrone

Scaledrone

dashboard.scaledrone.com

MindSmith

MindSmith

app.mindsmith.ai

TeuxDeux

TeuxDeux

teuxdeux.com

Habitify

Habitify

app.habitify.me

Figstack

Figstack

figstack.com

Bigin

Bigin

accounts.zoho.com

July

July

app.withjuly.com

Repodex

Repodex

app.repodex.ai

产品

支持

公司

法律

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

我们使用 Cookie 提供和改进我们的网站。使用我们的网站即表明您同意使用 Cookie。

隐私政策