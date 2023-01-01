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将 Web 应用附加到菜单栏（托盘），通过键盘快捷键快速访问。

将应用设为默认电子邮件客户端、排列窗口、控制通知等！

当您离开办公桌时，使用密码或触控 ID 锁定应用。

拦截广告，阻止跟踪器访问您的个人数据，并加快网站速度。

蜂巢带来创新。我们的重点是为学校开发和提供技术和先进工具。 让您的学校保持联系。在线的。在班上。到处。办一所学校应该很简单。 管理网站、与家长沟通以及跟踪每天所需的数据都是具有挑战性的。 Beehily 可以帮助您管理所有这些事情以及更多事情，这样您就可以专注于最重要的事情：教育下一代。

网站： beehively.com

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