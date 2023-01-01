WebCatalog
Selfridges

Selfridges

selfridges.com

使用 Web 应用

未安装 WebCatalog？下载 WebCatalog

使用 WebCatalog 上“Selfridges”的 Mac、Windows、Linux 版桌面应用增强您的体验。

在提供多种增强功能的无干扰窗口中运行应用。

无需切换浏览器即可轻松管理和切换多个帐户和应用。

将 Web 应用附加到菜单栏（托盘），通过键盘快捷键快速访问。

将应用设为默认电子邮件客户端、排列窗口、控制通知等！

当您离开办公桌时，使用密码或触控 ID 锁定应用。

拦截广告，阻止跟踪器访问您的个人数据，并加快网站速度。

Selfridges 被评为世界上最好的百货商店，拥有所有最新的设计师系列、适合全家的必备玩具和礼物。

网站： selfridges.com

免责声明：WebCatalog 与“Selfridges”没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。

您可能还会喜欢

Elie Saab

Elie Saab

eliesaab.com

Studio

Studio

studio.co.uk

El Corte Inglés

El Corte Inglés

elcorteingles.es

M&S

M&S

marksandspencer.com

Marks & Spencer

Marks & Spencer

marksandspencer.com

John Lewis & Partners

John Lewis & Partners

johnlewis.com

Flannels

Flannels

flannels.com

David Jones

David Jones

davidjones.com

Isetan Singapore

Isetan Singapore

isetan.com.sg

Litterbox.com

Litterbox.com

litterbox.com

Lulus

Lulus

lulus.com

Steam Chat

Steam Chat

steampowered.com

    产品

    支持

    公司

    法律信息

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    我们使用 Cookie 提供和改进我们的网站。使用我们的网站，即表示您同意使用 Cookie。

    隐私政策