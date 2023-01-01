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使用 WebCatalog 上“resmio”的 Mac、Windows、Linux 版桌面应用增强您的体验。

在提供多种增强功能的无干扰窗口中运行应用。

无需切换浏览器即可轻松管理和切换多个帐户和应用。

将 Web 应用附加到菜单栏（托盘），通过键盘快捷键快速访问。

将应用设为默认电子邮件客户端、排列窗口、控制通知等！

当您离开办公桌时，使用密码或触控 ID 锁定应用。

拦截广告，阻止跟踪器访问您的个人数据，并加快网站速度。

不仅仅是餐厅预订系统。 resmio 的餐厅预订解决方案使您的许多日常业务任务变得更加轻松，以便您可以完全专注于您的客人。

网站： resmio.com

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