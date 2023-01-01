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一个简单的电子预订簿。 当今最简单的餐厅日记和预订管理系统。 预订客人入住。管理入住时间。设立座位。添加保持社交距离的餐桌计划。付款。安全持有信用卡。结束缺席情况。还有更多。当今最简单的餐厅日记和预订管理系统。 预订客人入住。管理入住时间。设立座位。添加保持社交距离的餐桌计划。付款。安全持有信用卡。结束缺席情况。还有更多。

网站： simpleerb.com

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