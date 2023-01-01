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EduPage 是一个基于云的学校管理系统，与我们世界领先的调度软件完全集成。良好的时间表对于大多数学校任务至关重要 - 从课程输入、出勤跟踪、房间预订、布置作业到电子学习。由于时间表每天都在变化，因此与其他学校流程的无缝集成至关重要。 EduPage 提供了许多功能，您可以只使用其中的一些功能，但一旦您开始使用更多功能或理想情况下全部功能，协同作用的真正力量就会显现出来。

网站： edupage.org

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