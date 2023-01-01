Price Edge

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网站：priceedge.eu

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在提供多种增强功能的无干扰窗口中运行应用。

无需切换浏览器即可轻松管理和切换多个帐户和应用。

PriceEdge 是一款价格优化和管理软件，用于各个行业的高级价格设置。该工具可帮助您找到价格改进机会、衡量价格有效性，并通过其内置或自定义报告清晰地概述一段时间内的定价影响。优点： - 可以快速实施； - 完整记录； - 该工具可以单独使用，也可以与您的 ERP、CRM、PDM 和网上商店集成； - 随时可以添加人工智能功能将所有重要数据集中在一个工具中：成本、销售、价格历史记录、客户历史记录、竞争对手价格等。您可以执行广泛的利润和利润分析，并做出最佳决策关于您的下一个定价策略。

网站： priceedge.eu

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