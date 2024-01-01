flex.bi 是一个商业智能和报告系统，它是分析和可视化公司进展的灵活且简单的方法。一种商业智能工具，有助于将公司的所有数据收集到一个地方，节省手动数据管理时间，更快地做出决策，并激励您的团队以更有效的方式实现目标。最适合：任何领域的中小型企业，他们在不同位置（ERP 系统、Excel 或其他文件）拥有数据，并且需要一种工具将所有数据统一到一个位置、可视化并准备分析。 flex.bi 定价概述：flex.bi 定价起价为 35 欧元/月。 flex.bi 提供免费试用。请参阅下面的其他定价详细信息 https://flex.bi/pricing/

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