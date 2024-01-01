Prepaidify 是一家领先的数字礼品卡网站，成立于 2018 年 7 月。我们专注于为客户提供来自顶级国内品牌的各种数字礼品卡，包括 Google Play、iTunes、星巴克、Nordstrom 等。在 Prepaidify，我们致力于为消费者和企业提供无缝、无忧的购买体验。我们的礼品卡有多种面额，可以通过电子邮件以数字方式交付，为我们的客户提供无与伦比的便利和价值。在 Prepaidify，我们的使命是通过将加密货币和零售世界结合起来，彻底改变零售行业。我们相信未来加密货币将被广泛接受为主要货币形式，并且我们致力于使这一愿景成为每个人的现实。我们的目标是使用户能够使用现有的礼品卡基础设施在所有零售商处使用加密货币。我们渴望成为加密货币和零售行业之间的桥梁，创造一个加密货币成为世界各地所有零售商用于所有贸易的主要货币形式的世界。

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