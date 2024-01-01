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在 Prezzee，我们的使命是通过非凡的数字礼物时刻建立人与人之间的联系，从而改变礼物格局。我们相信，送礼对于送礼者和收礼者来说都应该始终充满魔力，每次都能以合适的礼物和良好的客户体验达到目的。我们还认为，无论您身在何处，都应该可以轻松地随时向任何人发送礼物。 Prezzee Business 让企业送礼变得简单。加入数百家领先企业的行列，使用 Prezzee 奖励员工、客户和客户。只需点击几下即可完成所有操作！我们跳出礼品盒的思维，确保每个企业都能获得独特的礼品体验，使用带有您公司徽标或所选设计的联名 Prezzee 智能电子礼品卡，可兑换数百个品牌。 Prezzee Business 具有灵活的功能来满足您的业务需求。免费 - 创建帐户无需额外费用 定制品牌 - 使用您公司的徽标个性化您的 Prezzee 智能电子礼品卡 简单批量发送 - 只需点击几下即可无限发送电子礼品卡 礼品跟踪门户 - 实时检查您的数字礼品卡订单的状态灵活的付款方式 - 通过信用卡或银行转账支付订单 可持续 - 100% 数字化且环保的礼品选择 了解更多信息：prezzee.com/business

目录:

Business
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