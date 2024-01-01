Picsellia 提供了针对图像优化的整个 AI 开发堆栈：它涵盖了在生产中部署计算机视觉模型所需的每个步骤。 用户可以直接在平台上构建、操作和改进他们的人工智能模型。 Picsellia 的主要特点： * 数据管理：在一个位置存储、搜索、过滤和注释您的数据。 Picsellia 集中且直观的标签界面可让您的团队同时进行注释。 * 实验跟踪：跟踪和比较您的实验并找到性能最佳的模型。完成后，Picsellia 将帮助您找到最佳的超参数组合来优化模型性能。 * 处理：直接在平台上执行数据增强等任务。自动化您的流程并在您需要的时间根据您需要的数据启动它们。 * 模型部署：只需一分钟即可将模型部署到生产环境中，无论是否有服务器。您将拥有一个可扩展且无服务器的 API 端点！ * 模型监控：实时监控您的模型性能。在客户遇到潜在的故障案例之前识别并修复它们。设置警报。 * 自动化管道：将您的简历生命周期转变为工作流程。直接可视化和审查您的预测，以改进您的训练数据并提高模型的效率。 Picsellia 被设计为尽可能可扩展，因为我们提供了一个开放的环境，所以我们的客户不会被我们的产品所束缚。它促进协作、降低故障率并随您的业务扩展。

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