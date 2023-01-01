Photobucket 是一个美国图像托管和视频托管网站、网络服务套件和在线社区。 Photobucket 托管着来自 1 亿注册会员的超过 100 亿张图像。 Photobucket 的总部位于科罗拉多州丹佛市。该网站由 Alex Welch 和 Darren Crystal 于 2003 年创立，并获得了 Trinity Ventures 的资助。它于 2007 年被福克斯互动媒体收购。2009 年 12 月，福克斯的母公司新闻集团将 Photobucket 出售给西雅图移动成像初创公司 Ontela。 Ontela 随后更名为 Photobucket Inc.，并继续以 Photobucket 名义运营。Photobucket 广泛用于个人和商业目的。来自个人 Photobucket 帐户的链接通常用于在互联网论坛上显示的头像、视频存储、嵌入博客以及在社交网络中分发。 Photobucket 上托管的图像经常链接到在线企业、在线拍卖以及 eBay 和 Craigslist 等分类广告网站。 自 2017 年 6 月 30 日起，Photobucket 放弃了其免费托管服务，并需要每年 99 美元的订阅才能允许所有托管图像的外部链接，或者每年 399 美元的订阅才能允许在第三方网站上嵌入图像，例如个人博客和论坛。这项在没有提前通知的情况下实施的政策变化引起了很大争议。因此，以前依靠 Photobucket 免费托管嵌入论坛、博客和网站的内容的用户必须支付年度订阅费用（以前是免费的），或者切换到另一个 3rd 方服务器（其中许多服务器也正在关闭）关闭或付费服务；Tinypic 在 Photobucket 所有权下仍然免费，已于 2019 年关闭）并为之前链接到 Photobucket 的每张照片重新创建每个链接（可能有数千个）。

网站： photobucket.com

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