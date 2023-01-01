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image.canon 是一项云服务，旨在简化您的成像工作流程，无论您是专业用户、爱好者还是休闲用户。将兼容 Wi-Fi 的佳能相机连接到 image.canon 服务后，您可以以原始格式和质量无缝上传所有图像和影片，并从专用应用程序或网络浏览器访问它们，并自动将它们转发到您的计算机、移动设备和第三方服务。

网站： image.canon

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