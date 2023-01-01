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超越强制门户，重新定义访客 Wi-Fi。 利用访客 Wi-Fi 获取经过验证的第一方访客资料，并通过品牌数字体验吸引现场客户。通过 SocialSign.in 识别、吸引和培育您的访客
网站： socialsignin.com
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