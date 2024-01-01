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Adentro 是唯一基于访问的营销平台，可与店内 WiFi 配对，以推动真实的客人访问并证明这一点。我们的技术可帮助您识别未知客户、吸引新客户并衡量他们的访问行为。我们专有的 Walk-Through Rate™ 与丰富的客户档案相结合，简化了您推动和衡量您所在地点收入影响的方式。您正在投资数字广告吗？利用我们超过 5300 万消费者的数据库，将您的营销活动定位到访问像您这样的企业的当地人。 Adentro 可以帮助您更好地了解您的客人，从而实现更有效的营销并提高投资回报率。

目录:

Business
电子邮件跟踪软件
基于位置的营销软件

网站： adentro.com

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