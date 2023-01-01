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Blogger 是一种博客发布服务，允许多用户博客带有时间戳条目。它由 Pyra Labs 开发，该公司于 2003 年被 Google 收购。博客由 Google 托管，通常通过 blogspot.com 的子域访问。还可以通过使用 DNS 设施将域定向到 Google 服务器，从用户拥有的自定义域（例如 www.example.com）提供博客服务。每个用户最多可以拥有 100 个博客。直到 2010 年 5 月 1 日，Blogger 还允许用户通过 FTP 将博客发布到自己的网络托管服务器。所有此类博客都必须更改为使用 blogspot.com 子域，或者通过 DNS 将其自己的域指向 Google 的服务器。
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