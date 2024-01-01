Orangescrum 是一款一体化项目管理软件，旨在帮助各种规模的团队和组织。简化项目工作流程、有效协作并取得项目成功。 Orangescrum 拥有一组强大的功能，可促进项目规划、执行、监控和报告，从而增强项目管理并提高生产力。以下是 Orangescrum 任务管理的主要功能： 轻松创建、分配任务并确定任务优先级。您可以将项目分解为任务、子任务和依赖项，确保清楚地了解项目需求。项目规划：使用甘特图规划您的项目并设置里程碑以可视化项目时间表并确保按时交付。时间跟踪：跟踪任务和项目所花费的时间，以提高生产力并准确地向客户收取计费时间的费用。团队协作：通过向团队成员分配任务、共享文件和文档以及通过内置聊天和电子邮件通知进行通信，使协作变得轻松。资源管理：有效分配和管理资源，包括团队成员和设备，以优化项目成果。报告和分析：生成详细的报告和分析以监控项目进度、识别瓶颈并做出数据驱动的决策。集成：将 Orangescrum 与 Google Drive、Dropbox、Slack 等流行工具集成，以简化您的工作流程并提高工作效率。访问控制：设置基于角色的权限，以确保数据安全并限制对敏感项目信息的访问。移动辅助功能：通过移动应用程序随时随地访问 Orangescrum，确保您无论身在何处都可以与项目和团队保持联系。客户支持：受益于客户支持和培训资源，帮助您充分利用 Orangescrum。采用 Orangescrum 将为您带来以下好处： 1. 帮助简化项目工作流程、减少手动任务并增强团队协作，从而提高工作效率。 2. 实时洞察项目进度、资源分配和任务状态，做出明智的决策。 3. 优化资源分配，确保将任务分配给具有适当技能的适当团队成员。 4. 准确跟踪时间和费用，更轻松地控制项目成本并提高盈利能力。 5. 在预算范围内按时交付项目，提高客户满意度并培养长期关系。 6. 提供数据安全并符合行业标准和法规。 Orangescrum 拥有具有多种功能的云版、自托管版和开源企业版。它是一款多功能项目管理工具，适用于各种行业和项目类型，包括软件开发、营销、建设、咨询等。凭借其用户友好的界面和强大的功能集，Orangescrum 使组织能够有效地管理项目、按时完成任务并实现其业务目标。 Orangescrum 根据用户需求提供不同的定价计划。通常它对所有人免费，10 个用户每月 9 美元。 Orangescrum 提供 15 天免费试用，无需信用卡信息。立即注册！

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