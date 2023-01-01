WebCatalog

Basecamp

Basecamp

未安装 WebCatalog？下载 WebCatalog

使用 Web 应用

网站：basecamp.com

使用 WebCatalog 上“Basecamp”的 Mac、Windows、Linux 版桌面应用增强您的体验。

在提供多种增强功能的无干扰窗口中运行应用。

无需切换浏览器即可轻松管理和切换多个帐户和应用。

Basecamp 是一家美国网络软件公司，总部位于伊利诺伊州芝加哥。该公司由 Jason Fried、Carlos Segura 和 Ernest Kim 于 1999 年共同创立，是一家名为 37signals 的网页设计公司。自 2004 年中期以来，该公司的重点已从网页设计转向网页应用程序开发。它的第一个商业应用程序是 Basecamp，随后是 Backpack、Campfire 和 Highrise。开源 Web 应用程序框架 Ruby on Rails 最初是为 37signals 内部使用而创建的，后来于 2004 年公开发布。2014 年 2 月，该公司采取了新战略，完全专注于其旗舰产品，该软件包也命名为 Basecamp，并将公司从 37signals 更名为 Basecamp。 Jason Fried 和 David Heinemeier Hansson 以 37signals 名义出版了多本书。

网站： basecamp.com

免责声明：WebCatalog 与“Basecamp”没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。

您可能还会喜欢

ActiveCampaign

ActiveCampaign

activecampaign.com

RingCentral

RingCentral

ringcentral.com

Engine Yard

Engine Yard

engineyard.com

GitLab

GitLab

gitlab.com

Walgreens

Walgreens

walgreens.com

Ralph Lauren

Ralph Lauren

ralphlauren.com

Cision

Cision

cision.com

Paylocity

Paylocity

paylocity.com

Glassdoor

Glassdoor

glassdoor.com

inDinero

inDinero

indinero.com

Wasabi

Wasabi

wasabisys.com

Angular Docs

Angular Docs

angular.io

    产品

    支持

    公司

    法律信息

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar
    Monobox
    Monobox
    Translatium
    Translatium

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    我们使用 Cookie 提供和改进我们的网站。使用我们的网站，即表示您同意使用 Cookie。

    隐私政策