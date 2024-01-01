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在提供多种增强功能的无干扰窗口中运行应用。

无需切换浏览器即可轻松管理和切换多个帐户和应用。

Openli 自动执行审查和管理数据处理器的过程，并且我们为您创建 RoPA。几分钟后。 成立于丹麦哥本哈根，坚信隐私的重要性应该让法律团队更容易管理。 我们的解决方案是隐私中心。 一个对所有数据处理器进行管理、推广和审查并存储所有相关供应商信息的平台。按书本，触手可及。 在 Hub 中上传您自己的信息以便于访问。只需点击几下，即可与客户、利益相关者和潜在客户分享您的隐私保护工作。让您的团队以更少的资源支持销售。帮助更快地达成交易。 我们的客户表示，我们让他们摆脱了大量单调的管理工作。该平台“提供了最有价值的软件解决方案来扩展我们的合法业务”。 我们说隐私是重要的工作 - 但它不一定是您的工作。

网站： openli.com

免责声明：WebCatalog 与“Openli”没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。

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