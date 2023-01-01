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使用 WebCatalog 上“9teams”的 Mac、Windows、Linux 版桌面应用增强您的体验。

在提供多种增强功能的无干扰窗口中运行应用。

无需切换浏览器即可轻松管理和切换多个帐户和应用。

将 Web 应用附加到菜单栏（托盘），通过键盘快捷键快速访问。

将应用设为默认电子邮件客户端、排列窗口、控制通知等！

当您离开办公桌时，使用密码或触控 ID 锁定应用。

拦截广告，阻止跟踪器访问您的个人数据，并加快网站速度。

在 9TEAMS，我们帮助 ERP 团队掌握实施情况。我们的“最先进的云解决方案”允许大型混合团队组织工作并让所有相关利益相关者参与。这个高度可扩展的平台使协调和后续工作变得轻而易举。它汇集了所有利益相关者、信息、任务、问题、请求和场景。是否精通技术、内部或外部；节省时间、展示合规性并完成工作！您很快就能启动并运行。

网站： 9teams.com

免责声明：WebCatalog 与“9teams”没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。

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