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openHPI 是德国波茨坦 Hasso Plattner 研究所的教育互联网平台。在 openHPI 上，您可以参与基于涵盖信息和通信技术 (ICT) 不同主题的交互式在线课程的全球社交学习网络。
网站： open.hpi.de
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