WebCatalog
openHPI

openHPI

open.hpi.de

使用 Web 应用

未安装 WebCatalog？下载 WebCatalog

使用 WebCatalog 上“openHPI”的 Mac、Windows、Linux 版桌面应用增强您的体验。

在提供多种增强功能的无干扰窗口中运行应用。

无需切换浏览器即可轻松管理和切换多个帐户和应用。

将 Web 应用附加到菜单栏（托盘），通过键盘快捷键快速访问。

将应用设为默认电子邮件客户端、排列窗口、控制通知等！

当您离开办公桌时，使用密码或触控 ID 锁定应用。

拦截广告，阻止跟踪器访问您的个人数据，并加快网站速度。

openHPI 是德国波茨坦 Hasso Plattner 研究所的教育互联网平台。在 openHPI 上，您可以参与基于涵盖信息和通信技术 (ICT) 不同主题的交互式在线课程的全球社交学习网络。

网站： open.hpi.de

免责声明：WebCatalog 与“openHPI”没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。

您可能还会喜欢

Perusall

Perusall

app.perusall.com

Utkarsh

Utkarsh

online.utkarsh.com

Canvas E-zigurat

Canvas E-zigurat

canvas.e-zigurat.com

Coursera

Coursera

coursera.org

Grey Matter Learning

Grey Matter Learning

app.greymatterlearning.co.uk

IXL

IXL

ixl.com

Unreal Online Learning

Unreal Online Learning

learn.unrealengine.com

Kodacy

Kodacy

kodacy.com

Stepik

Stepik

stepik.org

Lingolia

Lingolia

lingolia.com

Mondly

Mondly

mondly.com

ThousandEyes

ThousandEyes

app.thousandeyes.com

    产品

    支持

    公司

    法律信息

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    我们使用 Cookie 提供和改进我们的网站。使用我们的网站，即表示您同意使用 Cookie。

    隐私政策