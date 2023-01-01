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Kodacy 是由 Scientific Platforms And Cosmic Explorations (SPACE) 开发的教育平台。 该平台旨在为世界各地的每个人提供负担得起且易于获得的教育。 通过其创新产品和专门设计的课程，Kodacy 通过虚拟平台提供在线课程，以方便所有人进行与时间无关的学习！

网站： kodacy.com

免责声明：WebCatalog 与“Kodacy”没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。

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