Spike LEGO Education
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使用乐高®教育 SPIKE™ 应用程序让每个学生参与有趣的 STEAM 学习。 SPIKE 应用程序专为与乐高®教育 SPIKE™ 产品组合一起使用而设计 是一个强大且包容的工具，可帮助教师促进参与式、实践性的 STEAM 学习。乐高®教育 SPIKE™ Essential 和乐高®教育 SPIKE™ Prime 鼓励各个学习水平的学生从简单的探索转向通过拼搭和编码应对日益复杂的现实世界挑战。
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