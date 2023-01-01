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NoiseCraft 是一种用于声音合成和音乐的可视化编程语言，可在网络浏览器中运行，大致受到 Pure Data 和 Max/MSP 的启发。它是一个工具，允许您通过创建新节点并将它们连接在一起来构建自己的合成器。通过将节点连接在一起，您可以控制音频数据和控制信号如何从一个节点流向另一个节点以及如何生成声音。 NoiseCraft 非常适合使用加法、减法和 FM 合成。

网站： noisecraft.app

免责声明：WebCatalog 与“NoiseCraft”没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。

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